Суммы эффект: финансирование нацпроектов сократят на 240 млрд рублей

Финансирование нацпроектов в 2023 году сократится на 240 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета , которую проанализировали «Известия». Всего в следующем году на достижение наццелей направят 2,86 трлн рублей . Сильнее всего — в четыре раза — урежут расходы на проект модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) — с 414,9 млрд в этом году до 129,4 млрд рублей в следующем. Самые большие траты ожидает в новом году нацпроект «Демография» — на 115,3 млрд рублей больше по сравнению с 2022-м .

Ни много ни мало

В общей сложности в проекте бюджета на нацпроекты заложили 5,82 трлн рублей на предстоящие два года . В 2023-м — 2,86 трлн рублей, а в 2024-м — 2,96 трлн. В этом году на достижение наццелей было направлено 3,1 трлн рублей.

Согласно проекту бюджета на трехлетку, финансирование отдельных нацпроектов ждет существенное изменение. Так, КПМИ сократят с 414,9 млрд в этом году до 129,4 в 2023-м и до 111,5 млрд в 2024-м. В следующие два года к нулю сведены траты на развитие железнодорожной инфраструктуры и железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна и Азово-Черноморского бассейна, а также автодороги международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Больше всего будет потрачено на развитие Северного морского пути (110,2 млрд рублей за два года) и региональных аэропортов (всего 69,1 млрд рублей) .

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Финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» снизят в следующем году на 71,6 млрд (до 129,3 млрд рублей) по сравнению с 2022 годом, а в 2024-м оно сократится до 126,9 млрд рублей. В следующем году урежут затраты на кадры для цифровой экономики, а в 2024 году их уведут в ноль .

Больше всего средств в следующем году предусмотрено на нацпроект «Демография» — на 115,3 млрд рублей больше по сравнению с 2022 годом . В 2023-м на проект запланировано 918,1 млрд, в 2024-м — 885,6 млрд рублей. За счет введения с 1 января 2023-го ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с детьми от нуля до 17 лет и беременным снизятся траты на поддержку семей при рождении детей.

Рост расходов подразумевается и по направлению «Безопасные и качественные дороги» — до 397,5 млрд рублей в 2023 году и 541,2 млрд в 2024-м . Дополнительное финансирование здесь обусловлено реализацией мероприятий по развитию городского наземного электротранспорта. Планируется снижение финансирования на строительство и реконструкцию автодорог федерального значения и внедрение интеллектуальных транспортных систем.

На нацпроект «Образование» потратят в следующем году 228,7 млрд (плюс 32,7 млрд рублей к этому году) . Основные расходы пойдут на строительство и ввод в эксплуатацию в 2023 году пяти школ в Республике Тыва, завершение строительства четырех школ на Алтае и в Мордовии, а также в Псковской области. Предусмотрена и господдержка всероссийского конкурса «Учитель года России», а также создания детских технопарков «Кванториум».

суммы эффект Фото: ТАСС/Владимир Гердо

«Известия» обратились в пресс-службу Минфина с вопросом о причинах сокращения общего финансирования нацпроектов, но на момент публикации ведомство не предоставило ответ.

Демография и транспортные артерии — на пользу страны

Рост расходов на демографию и безопасные дороги говорит о приоритетном отношении властей к этим направлениям , полагает председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

— Эти параметры влияют как на долгосрочную стратегию развития государства «больше граждан — сильнее страна», так и на развитие безопасных дорог, которые дают мультипликативный эффект на всю экономику . Здесь и транспорт, и логистика, и строительство, и туризм. Дороги — это артерии страны, — подчеркнул он.

По этому проекту масштабный прирост бюджетных отчислений произойдет за счет увеличения расходов регионов (консолидированные бюджеты субъектов России), отметил эксперт.

В направлении «Цифровая экономика» специалист не видит драматичного снижения . В последние три года наращивание расходов на этот проект составляло около 50% к показателям предыдущих лет, а в 2023–2024 годах расходы возвращаются приблизительно к уровню 2021-го, указал он. Мышинский отметил большую работу Минцифры по формированию реестров российского программного обеспечения (ПО), прежде всего для импортозамещения иностранного: много средств выделяется на цифровые проекты по линии Института развития сектора информационных технологий (РФРИТ), оператора господдержки отечественных цифровых решений данного нацпроекта, а также через «Сколково».

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Он предположил, что расходы на кадры для цифровой экономики можно поддержать без прямых бюджетных затрат , так как здесь остался ресурс поддержки за счет предоставления налоговых вычетов организациям и физлицам при получении IT-образования.

Снижение затрат на инфраструктурные проекты связано с ресурсными ограничениями , считает директор ИНП РАН Александр Широв. Он отметил, что в последние годы средства на развитие магистральной инфраструктуры недобираются из-за нехватки строительных мощностей , закупленного оборудования и не всегда получается освоить выделенные деньги за счет уже имеющихся мощностей.