Счет побери: мобилизованным хотят погасить долги за ЖКУ

Мобилизованным и добровольцам хотят списать долги за ЖКУ. Такой законопроект планируют внести в нижнюю палату в ближайшее время, сообщили «Известиям» в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Сегодня субсидии на оплату ЖКУ не положены людям, у которых уже есть не оплаченные вовремя счета за коммуналку. По задумке авторов инициативы, долги будут гасить из средств региональных бюджетов. На это может потребоваться до нескольких миллиардов рублей, оценили эксперты.

Разовое списание

В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект об изменениях в ст. 159 Жилищного кодекса РФ. Поправки вводят единовременную выплату для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги и платы за капремонт некоторым категориям граждан, рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В первую очередь это касается подпавших под частичную мобилизацию и добровольцев, следует из пояснительной записки к документу, с которым ознакомились «Известия». Выплаты могут осуществляться в рамках региональных бюджетов, сказано в документе.

Мера может быть распространена и на людей, попавших в сложную жизненную ситуацию — например, потерявших работоспособность или кормильца, рассказала Светлана Разворотнева. Сегодня субсидии на оплату ЖКУ не положены людям, у которых уже есть задолженность за коммуналку, напомнила она. «Известия» направили запрос в Минстрой.

— Речь идет о погашении существующих долгов. Хотя мобилизованным платят зарплату, но, если в квартире, например, отключат свет, пока их нет, это было бы неправильно, — сказала парламентарий.

Исходить нужно не из заработка, который должны получать мобилизованные, а из того, что люди, рискуя своей жизнью в интересах жителей всего государства, оставили дома, свои семьи, родственников, подчеркнул член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Из-за уже имеющихся долгов, например, семьи не смогут получить субсидии на оплату коммуналки, и это несправедливо, добавил он.

— В первую очередь мы должны обеспечить защитникам Родины надежный тыл. Позитивное движение в этом плане мы уже сделали, приняв закон о запрете пеней за платежи по ЖКХ, логично будет продолжить работу в этом направлении, — сказал депутат.

Мера нужна по той же причине, по которой были введены кредитные каникулы для подпавших под частичную мобилизацию и добровольцев, уверен эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Важно избавить такие семьи от финансовых обязательств, которые могут психологически мешать гражданину при исполнении воинского долга, пояснил он.

Такие выплаты стоит направлять напрямую организациям ЖКХ, а не самим гражданам, добавила член комитета Торгово-промышленной платы РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. В целом поправка перспективна и позволяет устанавливать единовременные выплаты в помощь иным социально незащищенным слоям населения, сказала она.

— Но к такой мере надо относиться как к крайней и, возможно, временной, поскольку есть опасность создания иждивенческих настроений плательщиков ЖКУ, — отметила эксперт.

Цена вопроса

Сейчас сложно оценить точную стоимость подобных мер поддержки, сказал независимый эксперт по ЖКХ Егор Клопенко. Если считать совсем приблизительно, то можно ориентироваться на 1% от общей суммы задолженности граждан за ЖКХ, а это около 7-8 млрд рублей.

Как ранее писали «Известия», долги россиян за ЖКУ по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд рублей. За год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей.

— Под частичную мобилизацию должны попасть 300 тыс. человек. Как правило, около 5% граждан являются неплательщиками, а средний долг равен 30 тыс. рублей. На погашение задолженности может уйти порядка 450 млн рублей, — оценила Светлана Разворотнева.

Поскольку речь идет не о списании долгов, а именно о выплатах, то у предприятий отрасли ЖКХ не возникнет выпадающих доходов, подчеркнула она. Значит, не должно снизиться и качество услуг таких организаций, добавила депутат.

Если государство возьмет на себя обязанность по погашению долгов подпавших под частичную мобилизацию, одновременно это станет поддержкой отрасли ЖКХ, сказал генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Скорее всего, задолженность сформирована задолго до начала СВО и лежит тяжким грузом на предприятиях, пояснил он.

— Мы поддерживаем инициативу о списании долгов за ЖКУ мобилизованным и добровольцам. Но делать это нужно только в отношении потерявших трудоспособность или родственников погибших при участии в СВО, — считает президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников.

Со стороны государства было бы справедливо списать долги за ЖКУ всем гражданам, попавшим в подобную ситуацию, поскольку у них может не быть возможностей погасить их, добавил он.

Универсальных средств борьбы с ростом долгов за жилищно-коммунальные услуги нет, сказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Главное в работе по снижению задолженности — своевременно выявить потенциальных неплательщиков, а также выделить группу лиц, которые по уважительной причине не могут рассчитаться за услуги. Именно для этих категорий необходимы дополнительные меры адресной поддержки, считает она.

По мнению Егора Клопенко, отрасль ЖКХ нуждается в принципиально новом подходе к работе с долгами. Большая часть старой задолженности не подлежит взысканию, и давно пора провести амнистию для части граждан и управляющих компаний, полагает эксперт.