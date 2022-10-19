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ВСУ продолжили атаковать шлюзы Каховской ГЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. Однако, как сообщил 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, власти региона принимают все меры, чтобы этого не произошло.

По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1– 1,5 м. Населенные пункты, в которые могут хлынуть потоки, определены.

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«Большая часть Херсона находится на высоком берегу, и ей ничего не угрожает. Но некоторые микрорайоны областного центра, такие как Остров, которые стоят ниже, там могут возникнуть проблемы. Поэтому там сейчас проводится разъяснительная работа с населением», — рассказал Сальдо.

Для этого власти организуют подворовый обход, чтобы предупредить людей о необходимости уехать на какое-то время. Как отметил врио губернатора, есть населенные пункты на левом берегу, где может подняться вода, но принимаемые властями меры по сбросу воды в Каховское водохранилище позволят избежать трагических для этих районов последствий.

«Сейчас каждый день сбрасывается вода с каскада электростанции, которая находится выше по течению Днепра. Каждый день уменьшается объем воды в Каховском водохранилище. Плюс у нас есть резерв. Если не будет хватать этого сброса, мы можем открыть шлюзы и отправить воду в Северо-Крымский канал… Лишняя вода туда уйдет тоже», — добавил он.

Ранее в среду сообщалось, что администрация Херсонской области переведена на левый берег Днепра. Как рассказал заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов, такое решение было принято из соображений безопасности. Стремоусов подчеркнул, что паники среди населения нет, всё стабильно.

В тот же день Сальдо рассказал о вывозе мирного населения на левый берег Днепра. Он уточнил, что уже более 7 тыс. человек перевезли из правобережной части Херсонщины.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Стремоусов отмечал, что введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

По словам командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина, ситуация на херсонском направлении непростая, ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. Есть угроза ударов по ГЭС.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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