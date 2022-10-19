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Сальдо рассказал о вывозе жителей на левый берег Днепра

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра.

«Людей мы вывозим для того, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население, поэтому работа продолжается, организованно ведется несколькими направлениями для того, чтобы рассредоточить очередь», — сказал он.

Врио губернатора добавил, что вывоз граждан осуществляется из нескольких точек. По имеющимся данным, уже более 7 тыс. человек вывезены из правобережной части Херсонщины.

Сальдо отметил, что всем гражданам будут предоставлены места в пунктах временного размещения.

«Мы обязательно обо всех позаботимся, принято решение правительством Российской Федерации, что все люди, которым некуда ехать или которым нужно куда-то далеко поехать, у нас есть достаточно пунктов временного размещения на Херсонской земле, на левом берегу: Черное море, Азовское море, там много баз, отелей, где можно разместить временно людей», — подчеркнул врио губернатора.

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Ранее в этот день Сальдо объявил о том, что в течение семи дней для гражданских лиц будет закрыт въезд в Херсонскую область.

Военкор «Известий» Наталия Графчикова утром в среду показала, как происходит перемещение жителей Херсона на другой берег Днепра. Журналист пообщалась с некоторыми из местных жителей. Они рассказали, что на данный момент боятся усиления обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о том, что ВСУ могут перейти в наступление на Херсон. Он рекомендовал мирному населению эвакуироваться, пообещав, что город не будет сдан.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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