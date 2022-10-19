«Известия» показали перемещение жителей Херсона на другой берег Днепра

В Херсоне жители перемещаются на другой берег Днепра из-за угрозы обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как это происходит, рассказала корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

«Людей перевозят на другой берег на двух теплоходах. Это очередь на Голую пристань. Там чуть правее — это Алешки. На месте работают сотрудники МЧС. Кинологи с собаками, которые досматривают сумки. На той стороне людей встречают автобусы», — рассказала Графчикова.

Корреспондент также пообщалась с некоторыми из местных жителей, которые признались ей, что в настоящее время боятся усиления обстрелов со стороны ВСУ. На кадрах видно, что люди берут с собой и своих питомцев.

Накануне замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о возможном переходе Украины в наступление на Херсон. В связи с этим он рекомендовал мирному населению эвакуироваться. Он также заверил, что город не будет сдан.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

Утром следующего дня стало известно, что ВСУ стягивают масштабные силы к Херсонской области. По словам Стремоусова, речь идет о нескольких десятках тысяч бойцов и очень большом количестве военной техники.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе существует опасность затопления территории правобережной части, так как вооруженные формирования Украины (ВФУ) планируют разрушить плотину Каховской ГЭС.

Сальдо добавил, что украинские боевики начали стягивать силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

17 октября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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