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Въезд в Херсонскую область для гражданских лиц закроют на семь дней

Сальдо заявил, что въезд в Херсонскую область для гражданских закрывается на семь дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В Херсонскую область запрещается въезд в течение семи дней для гражданских лиц. Об этом в среду, 19 октября, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.

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«На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц. Только те [будут пропущены], которым даст комендатура пропуск и те, что занимаются обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов)», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Сальдо добавил, что региональные органы власти переместятся на левый берег Днепра.

«Все властные структуры, которые находятся в городе, военно-гражданской администрации, все подразделения, все министерства тоже переезжают на левобережье. Управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины», — подчеркнул врио главы Херсонской области.

Военкор «Известий» Наталия Графчикова утром в среду показала, как происходит перемещение жителей Херсона на другой берег Днепра. Журналист пообщалась с некоторыми из местных жителей. Они признались военкору, что на данный момент боятся усиления обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, что люди берут с собой и своих питомцев.

Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о возможном переходе Украины в наступление на Херсон. На фоне этого он рекомендовал мирному населению эвакуироваться. Он также пообещал, что город не будет сдан.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

Сальдо отметил, что в регионе есть опасность затопления территории правобережной части, так как вооруженные формирования Украины (ВФУ) планируют разрушить плотину Каховской ГЭС. Также он дополнил, что украинские боевики начали стягивать силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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