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Появилось эксклюзивное видео из «сердца» Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 14 октября появились эксклюзивные кадры из машинного зала, самого «сердца» Запорожской АЭС (ЗАЭС), все блоки которой пришлось остановить из-за обстрелов украинских националистов.

Миру атом: Путин заявил Гросси об открытости России к диалогу по ЗАЭС
На встрече с гендиректором МАГАТЭ президент подчеркнул, что эта сфера излишне политизирована

Обстановку изнутри увидела корреспондент «Известий» Мери Бадунц. По ее словам, съемочная группа стала первой, работающей непосредственно в машинном зале станции.

«И мы видим, что здесь ничего не заминировано, военной техники и вооружения тоже нет. Работают только сотрудники АЭС», — рассказала журналист.

АЭС продолжает работу даже на фоне приостановки энергоблоков, сотрудники меняются посменно, согласно графику. Порядок на атомном объекте обеспечивают росгвардейцы.

Ранее в пятницу руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

13 октября он рассказал о том, что в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой достигнут прогресс в обсуждении вопроса создания зоны безопасности у ЗАЭС. В тот же день гендиректор МАГАТЭ отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого глава МАГАТЭ прибыл в Москву. 11 октября президент России Владимир Путин заявил Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

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