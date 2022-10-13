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Гросси сообщил о прогрессе по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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В ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой достигнут прогресс в обсуждении вопроса создания зоны безопасности у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил 13 октября глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, опубликовав в Twitter фотографию с украинским министром.

Миру атом: Путин заявил Гросси об открытости России к диалогу по ЗАЭС
На встрече с гендиректором МАГАТЭ президент подчеркнул, что эта сфера излишне политизирована

«В киевском бункере с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Мы добиваемся прогресса по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции», — подписал Гросси снимок.

Накануне сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ отправится в Киев 13 октября для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В организации также уточнили, что Гросси предложил создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, проведя переговоры на высоком уровне с Украиной и Российской Федерацией, направленные на согласование и введение такой зоны в кратчайшие сроки.

Тогда же врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС нельзя создать, пока линия фронта не будет отодвинута хотя бы на 100 км. Он подчеркнул, что украинские диверсионные группы пытаются проникать на территорию Запорожской области, но попытки пресекаются.

12 октября Гросси указал, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после непродолжительного перерыва. Он отметил, что оператор ЗАЭС сообщил ему, что отключение электричества утром было вызвано обстрелом удаленной подстанции, подчеркивая, насколько опасна ситуация.

11 октября президент России Владимир Путин заявил Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.

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