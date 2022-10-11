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Миру атом: Путин заявил Гросси об открытости России к диалогу по ЗАЭС

На встрече с гендиректором МАГАТЭ президент подчеркнул, что эта сфера излишне политизирована
Фото: REUTERS/Sputnik/Pavel Bednyakov
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Атомная деятельность в мире излишне политизирована. Об этом Владимир Путин заявил 11 октября на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. При этом глава РФ подчеркнул: Москва открыта для диалога и заинтересована в стабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС. На встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, которая прошла в этот же день, российский лидер тоже обсудил ситуацию вокруг Украины.

Обстановка на станции

Ядерный субъект: сколько займет интеграция ЗАЭС в энергосистему РФ
И можно ли запустить станцию с учетом того, что угроза провокаций на ней сохраняется

О визите гендиректора Рафаэля Гросси в Россию организация официально сообщила еще на прошлой неделе. Он направился в Петербург для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Атомная станция расположена в Энергодаре, который находится под контролем российских сил. После референдумов о вступлении в состав РФ четырех новых субъектов 5 октября Владимир Путин поручил принять ядерный объект, а также имущество, необходимое для осуществления его работы, в федеральную собственность. Кроме того, российское правительство до 2028 года должно установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности станции, выдачи лицензий, аспектов госрегулирования.

На интеграцию Запорожской АЭС в российскую энергосистему могут уйти ближайшие недели или даже месяцы, заявили ранее опрошенные «Известиями» эксперты из отрасли. И хотя атомная станция сейчас находится в «спящем режиме», постоянные провокации всё же могут привести к радиационной аварии, напомнили специалисты.

Более того, ЗАЭС продолжает периодически подвергаться обстрелам. Так, 7 октября МАГАТЭ сообщило о повреждении линии электропередачи, подающей энергию для шестого энергоблока. По информации агентства, на протяжении полутора часов он работал на аварийно-дизельном генераторе, пока сотрудники не подключили его к альтернативному источнику питания. Однако в своем заявлении организация не уточнила, с какой стороны велся обстрел.

Миру атом
заэс
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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На встрече с гендиректором МАГАТЭ Владимир Путин сказал, что Россия открыта для диалога по стабилизации ситуации на ЗАЭС. Однако, оценивая в целом атомную деятельность в мире, президент РФ подчеркнул, что эта сфера излишне политизирована. Все государства, по его мнению, должны иметь равный доступ к благам мирного атома. Москва сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий, заметил он.

— Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней, опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что — и благодаря вашим усилиям — нам удастся всю риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене, — сказал президент РФ.

Необходимость диалога по ЗАЭС подтвердил и Рафаэль Гросси: МАГАТЭ прилагает усилия, чтобы избежать ядерной аварии. Контакты агентства с Россией, по его мнению, необходимы для обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики.

Как вам известно, сейчас вопросы энергетики, глобального потепления и многие вещи в том или ином виде связаны с ядерной энергетикой. Ядерная энергетика актуальна и для сегодняшнего, и для завтрашнего дня, — подчеркнул Гросси.

Миру атом
путин и гросси

Встреча Владимира Путина и Рафаэля Гросси

Фото: REUTERS/Sputnik/Pavel Bednyakov
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После визита в РФ он вновь посетит Украину для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. При этом в октябре он уже посещал Киев.

В Госдуме положительно оценили визит главы МАГАТЭ. Как заявил «Известиям» первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских, Россия открыта к диалогу со всеми сторонами, которые признают, что Запорожская АЭС теперь принадлежит РФ. В Москве, по его словам, заинтересованы в стабилизации ситуации вокруг этой электростанции и прекращении обстрелов со стороны ВСУ.

Несмотря на ангажированность, МАГАТЭ остается основной международной организацией по атому, поэтому контакты с ее представителями необходимы, чтобы не допустить катастрофы на ЗАЭС, сказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Новые визиты

С президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который прилетел в Петербург 11 октября, Владимир Путин также обсудил происходящее на Украине.

Я знаю о вашей обеспокоенности развитием ситуации в целом и о вашем стремлении внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе и того кризиса, который происходит сегодня на Украине. Хочу отметить, что это действительно является существенным фактором, который дает возможность использовать ваше влияние для того, чтобы двигаться в направлении урегулирования ситуации, — заявил Владимир Путин.

Миру атом
Встреча президента РФ В. Путина с президентом ОАЭ М. бен Заидом Аль Нахайяном

Встреча Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Кроме Украины, главы государств обсудили двусторонние отношения. Президент России рассказал, что за 50 лет контакты между Москвой и Абу-Даби только развиваются. В этом году, несмотря на все сложности, рост товарооборота продолжился — он достиг 17%.

Результаты сотрудничества подтвердил и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. По его данным, в ОАЭ работают 4 тыс. российских компаний, а товарооборот двух стран достиг $5 млрд. Также в арабской стране планируют открыть первую российскую школу, сообщил он. В ближайшие годы РФ и ОАЭ смогут значительно увеличить показатели сотрудничества, считает Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

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