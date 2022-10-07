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Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию для консультаций по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Россию для консультаций по ЗАЭС на следующей неделе
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Россию для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Визит состоится в начале следующей неделе, говорится 7 октября в официальном заявлении организации.

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«Он посетит Российскую Федерацию в начале следующей недели для дальнейших консультаций по плану с целью согласовать и ввести его в действие как можно скорее», — указано в сообщении.

5 октября глава МАГАТЭ направился в Киев, где планирует обсудить ситуацию вокруг станции. Он также пояснил, что организация планирует увеличить с двух до четырех число своих экспертов на Запорожской АЭС.

Тогда же президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ.

Ранее, 21 сентября, на полях Генассамблеи ООН глава Гросси сообщил о начале переговоров МАГАТЭ с Россией и Украиной о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, обе стороны заинтересованы в разрешении ситуации. Для того чтобы обеспечить защиту станции, он заявил о готовности продолжить консультации.

До этого, 15 сентября, совет МАГАТЭ принял резолюцию, в которой содержится призыв к России вывести свои силы с ЗАЭС, несмотря на продолжающиеся обстрелы. При этом в документе не говорится о систематических обстрелах станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые привели к ряду повреждений на станции.

Как заявил тогда главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков, таким образом доклад МАГАТЭ не решил вопроса создания защитной зоны вокруг ЗАЭС.

В настоящее время Запорожская АЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков. По словам властей региона, помогать в запуске энергоблоков станции будут инспекторы МАГАТЭ.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве тогда отмечали, что Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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