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Глава МАГАТЭ отправился в Киев для обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС

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Фото: REUTERS/Maxar Technologies
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправился Киев для обсуждения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил 5 октября в Twitter, сопроводив текст фотографией у поезда.

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«На пути в Киев для важных встреч. Необходимость зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС неотложна как никогда», — сообщил Гросси.

Накануне стало известно о планах Гросси посетить на этой неделе Киев. После этого в планах главы МАГАТЭ намечен визит в Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Ранее в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию с затоплением ЗАЭС. По его словам, для этого Киев собирает информацию о неконтролируемых сбросах воды на гидроэлектростанциях (ГЭС).

В этот же день президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ. Кабмину РФ до 2028 года необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС.

Запорожская АЭС неоднократно подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 1 октября Гросси выразил глубокую обеспокоенность неоднократными взрывами наземных мин рядом с ЗАЭС.

30 сентября в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, тогда украинской артиллерией в очередной раз были обстреляны жилые кварталы города Энергодар (где расположена АЭС) и сама территория, прилегающая к атомной станции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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