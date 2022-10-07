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В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС
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В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС

Глава ВГА Энергодара Волга: начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Запорожская АЭС находится в рабочем состоянии, она может генерировать энергию. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

Ядерный субъект: сколько займет интеграция ЗАЭС в энергосистему РФ
И можно ли запустить станцию с учетом того, что угроза провокаций на ней сохраняется

«Станция в рабочем состоянии, она сможет генерировать энергию после запуска. Естественно, в рамках подготовки мы этого ожидаем в ближайшее время <...> Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

При этом инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской АЭС, будут в том числе помогать в запуске энергоблоков станции, отметил Волга.

5 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии направился в Киев, где планирует обсудить ситуацию вокруг станции. Он также пояснил, что организация планирует увеличить с двух до четырех число своих экспертов на Запорожской АЭС.

Тогда же президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ. Кабмину РФ до 2028 года необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС.

30 сентября в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. Российская сторона многократно отмечала, что действия украинских военных могут привести к ядерной аварии. Объекты станции уже несколько раз были повреждены. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре работа станции была полностью приостановлена.

РФ начала 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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