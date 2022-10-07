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Ядерный субъект: сколько займет интеграция ЗАЭС в энергосистему РФ

И можно ли запустить станцию с учетом того, что угроза провокаций на ней сохраняется
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На интеграцию Запорожской АЭС в российскую энергосистему могут уйти ближайшие недели или даже месяцы, заявили опрошенные «Известиями» эксперты из отрасли, комментируя новости о передаче объекта под управление РФ, — указ был подписан 5 октября. И хотя атомная станция сейчас находится в «спящем режиме», постоянные провокации всё же могут привести к радиационной аварии, напомнили специалисты. На этом фоне не прекращается обсуждение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Для этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь поехал в Киев, а в конце недели направится в Москву. Изменят ли эти визиты ситуацию и как будет организован переход станции под контроль РФ — в материале «Известий».

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В интеграционном потоке

После официального вхождения четырех новых территорий — Запорожья, Херсона, Донецкой и Луганской народных республик — в состав РФ по итогам референдумов власти сразу же запустили интеграционные механизмы. При этом особое внимание уделили ЗАЭС, ситуация вокруг которой до сих пор остается нестабильной из-за непрекращающихся обстрелов.

Так, 5 октября глава государства Владимир Путин поручил принять ядерный объект, а также имущество, необходимое для осуществления его работы, в федеральную собственность. Кроме того, российское правительство до 2028 года должно в том числе установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности станции, выдачи лицензий, аспектов госрегулирования.

Ядерный субъект
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вхождение региона в состав РФ поставило перед властями вопрос: кто займется эксплуатацией станции, с учетом того что до этого де-юре за это отвечал украинский «Энергоатом». В результате накануне «Росэнергоатом» объявил, что компанией, получившей право эксплуатировать объект, стала АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

«Уже в ближайшее время все сотрудники АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий. Параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации атомных энергоблоков в России», — пообещал возглавивший компанию Олег Романенко.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислава Митраховича, интеграция ЗАЭС в энергосистему РФ займет несколько недель или даже месяцев.

— Персонал там по-прежнему в основном украинский, они получают зарплату от «Энергоатома». В ближайшее время должны быть переписаны документы, должны быть выстроены другие системы получения денежных средств и технической экспертизы. Думаю, это всё будут делать в ближайшие недели-месяцы, — предположил он в беседе с «Известиями». — Крупная атомная станция перешла под контроль другого государства, а такого не было никогда. Это совершенно новый уникальный опыт.

Ядерный субъект
запорожская АЭС
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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При этом сама АЭС до сих пор находится в отключенном состоянии. Еще 11 сентября было принято решение остановить последний функционировавший на тот момент энергоблок. Однако несмотря на «спящий режим» ядерного объекта, в техническом плане начать его работу возможно. Как заверил врио губернатора области Евгений Балицкий, хоть инфраструктура станции в значительной степени повреждена, запустить ее нетрудно. «Но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы», — добавил он.

Станислав Митрахович напомнил, что реакторы были остановлены, чтобы снизить риски радиационной аварии, однако полностью исключить такой сценарий нельзя.

Даже когда реакторы остановлены, их нужно охлаждать, а для этого необходимо электричество. А под обстрелами этого электричества может не быть, если будут уничтожены генераторы или линии электропередач. А если мы запустим реакторы, то рисков будет еще больше, — заявил он.

Последствия и решения

Даже после того, как Запорожье официально стало частью России, риски провокаций на ядерном объекте не снизились, а власти региона продолжают высказывать опасения по этому поводу. К примеру, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что украинская сторона готовит провокацию с затоплением ядерного объекта. По его словам, СБУ последние недели собирает данные о возможностях атомной станции в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС — Кременчугской, Среднеднепровской и ДнепроГЭС.

О передаче информации СБУ рассказал и бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов, которого в начале месяца выдворили на территорию Украины «за дискредитацию органов власти РФ». Он пояснил, что общался с сотрудником Службы безопасности Украины через мессенджеры и передавал данные о текущем состоянии дел на объекте.

Ядерный субъект
Днепровская ГЭС

Днепровская ГЭС

Фото: commons.wikimedia.org/Anatoliy Volkov

Кроме того, 6 октября в Запорожье сообщили, что на линии соприкосновения уже находится больше оружия и военных ВСУ, чем за всё время спецоперации.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, подобные провокации могут привести к серьезным последствиям.

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Систематическое нарушение целостности крупнейшей в Европе АЭС является угрозой, которая выходит очень далеко за пределы региона, — сказал он «Известиям». — Обеспечение безопасности Запорожской АЭС — одна из приоритетных задач нашей страны.

Судьбой ядерного объекта серьезно озабочены и на Западе. Еще в начале сентября атомную станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии, после чего обнародовала список рекомендаций для разрешения сложившейся ситуации, ключевым тогда стал пункт о создании зоны ядерной безопасности.

Уже 21 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство на полях Генассамблеи ООН начало переговоры с Россией и Украиной по этому вопросу. Сейчас же глава международной организации направился в Киев, а затем посетит Москву, чтобы продолжить диалог, направленный на «согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС».

Ядерный субъект
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Вместе с тем вероятность, что обстрелы объекта прекратятся, а стороны в ближайшее время смогут достичь какого-либо соглашения, остается крайне низкой, считают в России.

Что касается консенсуса по поводу обеспечения безопасности станции, то мы видим, что официальный Киев в этом не заинтересован. Чуть больше месяца назад он не оставлял попыток сорвать работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, постоянно обстреливая станцию, — указал Дмитрий Белик.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности также предположил, что обстрелы ядерного объекта продолжатся, а международное агентство вряд ли выступит в этом вопросе на стороне РФ. Сами же визиты Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, а также в Киев и Москву собеседник «Известий» назвал успехом, однако для решения сложившейся ситуации, по его мнению, этого недостаточно.

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