Правительство распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС»

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция» будет создано в России. Такое распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в субботу, 8 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление. Глава государства поручил создать унитарное предприятие «Запорожская АЭС» в целях обеспечения безопасности объектов станции.

«Создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская атомная электростанция» (г. Москва), основанное на праве хозяйственного ведения», — говорится в документе правительства.

Росимущество должно утвердить устав предприятия и назначить его гендиректора, а также сформировать уставной фонд ФГУП в размере 500 тыс. рублей.

Ранее, 30 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, тогда украинской артиллерией в очередной раз были обстреляны жилые кварталы города Энергодар (где расположена АЭС) и сама территория, прилегающая к атомной станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.