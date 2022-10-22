На Каховской ГЭС увеличили сброс воды для снижения ущерба в случае разрушения

На Каховском водохранилище начали сбрасывать больше воды, чтобы снизить ущерб при возможном разрушении гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в субботу, 22 октября, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

«ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше», — рассказал он в эфире «Соловьев Live».

Леонтьев отметил, что уровень воды ниже по течению вырос. По его словам, все затворы открыты, в настоящее время происходит предварительный сброс воды.

Он добавил, что Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились при СССР с большим запасом прочности, но несмотря на это нужно быть готовыми к возможным трудностям. Глава администрации подчеркнул, что в случае разрушения плотины гидроэлектростанции будет нарушена подача днепровской воды в Крым.

При этом Леонтьев указал на спокойную обстановку в городе.

«Паники никакой нет, мы спокойны, готовы к любому развитию событий, к разуму той стороны взывать уже бессмысленно. Будем защищать ГЭС — это символ стойкости, мужества и символ крепости духа русского, российского и советского народа, который воздвиг (ГЭС) и мужественно противостоит ударам НАТО», — отметил чиновник.

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Он указал: большинство ракет, прилетающих на территорию Новой Каховки и городской ГЭС, — американские HIMARS. При этом киевский режим нацеливает их специально на каховскую дамбу, чтобы пробить ее и вызвать повышение уровня воды, которое может привести к затоплению близлежащих территорий.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По его словам, власти региона принимают все меры, чтобы этого не произошло.

Руководство Херсонской области запланировало вывезти из правобережной части Херсонщины на левый берег Днепра и в другие регионы России около 50–60 тыс. человек на фоне участившихся атак ВСУ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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