Максимальный уровень воды после прорыва Каховской ГЭС достиг 12 м, сообщают власти Новой Каховки 6 июня.

«В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали. Вода сойдет через пару тройку дней», — приводятся слова мэра города Владимира Леонтьева в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Градоначальник уточнил, что в результате происшествия пострадал турбинный зал, который был «мишенью» украинской стороны в течение года. Во время удара по объекту на станции были только российские военнослужащие.

По словам мэра города, угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет.

Ранее в этот день Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. По его словам, уровень воды повысился на 2,5 м. Предпосылок для эвакуации населения не наблюдается.

Вместе с тем экстренные службы сообщали, что в зону подтопления могут попасть около 80 населенных пунктов.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.