В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов

Около 80 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления после обрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 6 июня сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, разрушения получили 11 из 28 пролетов, наблюдается каскадное разрушение станции. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее в этот день мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. По его словам, уровень воды повысился на 2,5 м. Предпосылок для эвакуации населения не наблюдается.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.