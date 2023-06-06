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Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Об этом во вторник, 6 июня, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — объяснил он в разговоре с журналистами.

Также Леонтьев уточнил, что к настоящему моменту уровень воды повысился на 2,5 метра. Предпосылок для эвакуации населения не наблюдается.

По словам мэра, все сотрудники городской администрации готовы оперативно реагировать на любые вызовы и помогать местным жителям, если это будет необходимо.

Спецслужбы Новой Каховки также приведены в состояние повышенной готовности. Между тем в городе по-прежнему исправно работают электричество, газ, интернет и связь.

Леонтьев назвал инцидент «серьезнейшим террористическим актом», который обязательно будет изучен.

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