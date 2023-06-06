Мэр Новой Каховки опроверг информацию о подрыве Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев 6 июня опроверг информацию о подрыве Каховской ГЭС.

«Всё тихо и спокойно, вообще ничего нет», — сказал он в разговоре с ТАСС.

В то же время источник во властных структурах в разговоре с ТАСС сообщает, что плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, идет затопление территории.

«Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — сказал он.

Ранее в Telegram-каналах появились видео, на которых, как утверждается, запечатлена затопленная зона гидроэлектростанции.

4 мая советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сказал, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища из-за высокого уровня воды территорию Запорожской атомной электростанции может затопить. Карчаа подчеркнул, что это может создать проблемы с эксплуатацией станции и риски для ядерной безопасности.

В конце марта Приморские десантники отбили атаку ВСУ в зоне Каховского водохранилища и в том же месяце российские танкисты уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков у Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.