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Карчаа заявил об угрозе затопления ЗАЭС при прорыве дамбы Каховского водохранилища

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В случае прорыва дамбы Каховского водохранилища из-за высокого уровня воды территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может затопить. Об этом заявил в четверг, 4 мая советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», — сказал он в беседе с ТАСС.

Карчаа подчеркнул, что это может создать проблемы с эксплуатацией станции и риски для ядерной безопасности.

Также, по его словам, в случае затопления пострадают минимум три населенных пункта: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Речь идет о 15–18 тыс. человек.

«Здесь два выхода: либо украинцы прекращают обстрелы и дают нам отремонтировать поврежденные их артиллерией шандоры (перекрытия — Ред.) дамбы, и мы сбросим воду и устраним угрозу, либо придется этих людей эвакуировать», — подвел итог Карчаа.

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Ранее, 4 мая, спецкор «России 24» Ольга Курлаева сообщила, что уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области почти достиг критической отметки, могут быть затоплены десятки поселков.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал «Известиям», что проблемы на ЗАЭС не должны возникнуть из-за того, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 17 м. По его словам, проблемы появляются, когда уровень опускается ниже критической отметки, а не выше.

В апреле директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС не должна стать местом катастрофы. Он также отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года. По словам Гросси, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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