Гросси призвал не допустить катастрофы на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) не должна стать местом катастрофы, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Нам нужна поддержка мирового сообщества, чтобы не допустить катастрофы на Запорожской АЭС», — сказал он на церемонии завоза первой партии ядерного топлива для первой турецкой атомной электростанции «Аккую» 27 апреля.

Перед началом мероприятия директор МАГАТЭ также отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года. По его словам, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

Ранее, 21 апреля, Гросси выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС из-за обстрелов, которые эксперты фиксировали почти ежедневно. В тот день российские военнослужащие, защищающие Запорожскую АЭС, уничтожили более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью антидроновых ружей.

До этого, 5 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.