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Сюжет:

Рогов сообщил о ликвидации более 70 дронов ВСУ у ЗАЭС с помощью «дронобоек»

Рогов: силы РФ уничтожили более 70 дронов ВСУ в районе ЗАЭС с помощью «дронобоек»
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Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие, защищающие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), уничтожили более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью антидроновых ружей. Об этом сообщил в субботу, 22 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По поводу дронов: и дроны-камикадзе, и дроны со сбросами летят постоянно. <...> Мы постоянно туда завозим дронобойки, как говорят в народе, антидроновые ружья, которые «посадили» уже за 70 дронов», — рассказал Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

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Украинские боевики регулярно пытаются атаковать территории ЗАЭС.

Так, 5 апреля вблизи Запорожской АЭС упал ударный дрон польского производства, принадлежащий ВСУ. Командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающий безопасность станции, отметил, что атаковать объект украинские боевики решили, несмотря на присутствие там сотрудников МАГАТЭ.

1 апреля Рогов заявлял, что киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе ЗАЭС.

Двумя днями ранее он сообщал, что ВСУ стягивают западную бронетехнику и вооружения на линию соприкосновения в Запорожской области. Он рассказал, что среди техники, которую используют украинские боевики на этом направлении, замечены гаубицы M777, системы залпового огня HIMARS и танки, в том числе французские AMX-10RC.

31 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» призвал накладывать на киевские власти международные санкции за случаи обстрелов ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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