На южный маневр: ВС РФ продвигаются вперед в ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы РФ 30 января заняли более выгодные позиции в районе Угледара в ДНР. Также российские подразделения продвинулись вперед на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях. За сутки здесь было уничтожено до 95 украинских военнослужащих и военная техника, включая танк, четыре гаубицы, САУ «Гвоздика» и две машины РСЗО «Град». Эксперты отмечают, что этими боями российская армия готовит удобные рубежи для дальнейшего наступления. Также 30 января в Минобороны РФ озвучили новые подробности расследования деятельности биологических лабораторий США на территории Украины и сообщили об их переброске в Польшу и Прибалтику.

Ближе к югу

Вооруженные силы РФ 30 января вели наступление и продвинулись вперед на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

— На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики , а также подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Общие потери ВФУ за сутки на этих направлениях составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На южный маневр Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

На донецком направлении в ходе активных наступательных действий Южной группировкой войск за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Идут бои местного значения, но линия боевого соприкосновения движется юга на север и с востока на запад, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Сейчас идет изменение линии боевого соприкосновения, — рассказал он «Известиям». — Основная территория, по которой она проходит, имеет среднепересеченную местность: холмы, овраги, подлески, речушки и т.д. Если мы говорим о каком-то генеральном наступлении, то понятно, что по такой местности быстро не поездишь. Поэтому сейчас идут такого рода боевые действия, когда выбираются более удобные точки старта. И откуда они пойдут — с запоророжского направления, со сватовского или все-таки дожмут Донбасс — вопрос пока открытый.

Минус Ми-8

В Минобороны рассказали подробности других боев с украинскими формированиями в зоне СВО.

— На купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, — сообщил Игорь Конашенков.

На красно-лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск Центр нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады. Потери украинских формирований составили до 40 военнослужащих, четыре бронемашины и три автомобиля.

На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожена одна САУ «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 73 артиллерийских подразделения ВФУ на огневых позициях, места сосредоточения живой силы и военной техники в 138-ми районах.

На южный маневр Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Новодаровки в Запорожской области. Кроме того, уничтожены два беспилотника, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также две противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 381 самолет, 205 вертолетов, 2982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8226 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Биолаборатории перебросили

В Минобороны РФ 30 января сообщили новые подробности расследования деятельности биологических лабораторий США на территории Украины.

— В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств , кроме того, туда доставлено оборудование с украинской территории, — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В Польше и Прибалтике США позволено делать абсолютно все, рассказал «Известиям» эксперт в сфере химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— Там они будут заниматься тем же, чем и на Украине, — считает эксперт. — В частности, изучением театра военных действий, конкретных ландшафтов и условий возле наших границ. На химических производствах есть квалифицированный персонал. Такой вольницы, как на Украине, конечно, тут нет, но определенные возможности остаются. Одним словом, те же самые задачи, те же самые люди, да и оборудование.

Также Игорь Кириллов рассказал, что в освобожденном городе Рубежное в ЛНР были обследованы помещения медцентра «Фармбиотест». Удалось выяснить, что на его базе проводились клинические испытания препаратов, обладающих серьезными побочными эффектами. В частности, лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и других болезний.

На южный маневр Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko

В начале 2023 года на территории Лисичанска местные жители обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих «Фармбиотесту». Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не сожжены или уничтожены установленным порядком.

По мнению Игоря Кириллова, это говорит о том, что ликвидация улик проводилась в спешке.

Российское военное ведомство также получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона, амфетаминов. Кроме того, выявлены факты доставки морфина в районы боевых действий.

Добровольцев возьмут на довольствие

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой, продовольствием и медицинской помощью. Соответствующий приказ подготовило военное ведомство, 30 января он был опубликован на портале проектов правовых актов.

Добровольцы получат ту же форму и вещевое имущество, что и в военнослужащие Вооруженных сил РФ.

В документе сказано, что медицинская помощь добровольцам будет оказываться в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена их эвакуация в лечебные учреждения самолетами и вертолетами ВКС РФ.

Кроме того, добровольцы будут нести материальную ответственность за ущерб, причиненный по их вине государству, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих.

Точность артиллеристов

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Отражая наступление, расчет орудия под командованием младшего сержанта Валерия Капичникова подавлял артиллерию противника. Несмотря на ответный огонь, артиллеристы сумели сменить огневую позицию и продолжили наносить огневое поражение, уничтожив две самоходные артиллерийские установки.

На южный маневр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Этим точным ударом они вывели из строя всю артиллерию врага на этом участке фронта. После этого российские артиллеристы продолжили обстреливать атакующие подразделения противника, уничтожив пять боевых бронированных машин и до 20 боевиков.

Благодаря четким и мужественным действиям Валерия атака противника захлебнулась, а наши мотострелковые подразделения перешли в контратаку, в ходе которой заняли новые рубежи.

Во время СВО сержант Сергей Фролов вместе со своим взводом неоднократно привозил боеприпасы на линию боевого соприкосновения. В один из дней, доставив боеприпасы в освобожденный населенный пункт, военнослужащие вступили в бой с боевиками, которые хотели вернуть контроль над поселком.

Противник пытался обойти взводный опорный пункт с фланга, но Сергей сковал его действия огнем из БТР. Сергей Фролов помог отбить атаку и нанес существенный урон живой силе и технике противника.