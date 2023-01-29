«Такое впечатление, что в последние дни у украинцев какая-то истерия»

На подступах к Кременной продолжаются ожесточённые бои. 25 января город пережил самый массированный обстрел с начала боевых действий. ВФУ одновременной атаковали три пустые школы , потратив по несколько ракет HIMARS на каждую. О том, какие разрушения оставляют после себя американские ракеты, зачем ВФУ прицельно бьют по социальным объектам и в чём особенность ближних боёв за этот город, — в репортаже «Известий».

Бои в лесах

Нескончаемая работа артиллерии хорошо слышна уже из соседних с Кременной городов. Сама Кременная превратилась в форт, который закрывает от украинского наступления всю большую городскую агломерацию из почти сросшихся между собой Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. От последнего по трассе до Кременной всего шесть километров. Именно поэтому ВФУ по-прежнему пытаются упорно атаковать.

— Сегодня поспокойнее как-то, — комментируют обстановку в Кременной на улицах бойцы. — В прошлые выходные погорячее было.

Понятие местных о спокойствии тут относительно. Пытаюсь засечь количество выстрелов и взрывов за одну минуту. Сбиваюсь где-то после 20. Часто слышен и залп, и последующий разрыв у цели, что говорит об очень близкой работе артиллерии и танков. Из-за особенностей местности бои тут идут на коротких дистанциях, что сильно отличает обстановку у Кременной от, например, Артёмовска.

Такое впечатление 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

Обширные сосновые насаждения вокруг хорошо маскируют боевую технику даже от дронов. Они также дают преимущество той стороне, которая лучше оснащена технически. Морозными ночами в прозрачном сосновом лесу невозможно пехоте спрятаться от тепловизоров и с их помощью очень хорошо видно бронетехнику. Поэтому здесь активно применяются современнейшие российские вооружения — боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и новейшие танки Т-90М.

Постоянно маневрирует по прифронтовой полосе и артиллерия. На дорогах можно встретить набор почти из всех её типов, находящихся на вооружении, как буксируемую, так и самоходную. На глаза попадаются буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», лёгкие Д-30, гусеничные «Гиацинт-С» и «Гвоздики», батареи «Градов», нечастые «Ноны» десантников.

Установившаяся ясная погода благоприятствует авиации, которая играет важную роль в обороне. Пара российских штурмовиков Су-25 в крутом вираже, почти встав на крыло, проскакивают над городом. Они идут так низко, что моментально скрываются от взгляда за невысокими двухэтажными домами. Так их очень сложно поймать в захват переносных зенитных ракетных комплексов.

Такое впечатление 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

После пролёта Су-25 доносятся звуки тяжёлых взрывов. Похоже, самолёты отработали неподалёку штурмовыми бомбами с замедлением. Линия фронта проходит в 4-5 км от города . Вслед за ними стремительно проносится вторая пара, отстреливая звёздочки тепловых ловушек. На безоблачном небе долго видны их следы.

Уже возвращаясь, видим проход в сторону линии фронта и вертолётов. Пару из ударных Ка-52 и Ми-28Н сопровождает транспортно-боевой Ми-8АМТШ с подвешенными блоками неуправляемых ракет. При аварийной посадке он немедленно придёт на помощь экипажам.

Огонь по школам

Украинские власти заявили о гибели десятков российских военных в результате ударов по Кременной 25 января. Решаю лично проверить эти заявления. Несколько из атакованных объектов расположены на выезде из города в сторону позиций противника, ехать туда на обычном транспорте опасно. Меня соглашаются подбросить бойцы военной полиции на своём видавшем виды «УАЗ-Патриоте».

Внутри недавно отремонтированной школы №3 — пустые холлы, классы со стульями на партах. В неповреждённой части она очень похожа на мирное учебное заведение во время каникула.

— Вот здесь после удара лежала болванка от одной ракеты, но её уже забрали , — показывает сопровождающий меня боец на пол в холле школы №3.

Такое впечатление 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

Ещё одна ракета прошила все её этажи насквозь и не разорвалась. Дыра осталась не только в потолке на первом этаже, но и в полу, обнажая коммуникации в подвале. Вокруг здания без труда находятся характерные осколки от боевой части корректируемых ракет М31. Их легко узнать по ромбовидной насечке с внутренней стороны. Ни здесь, ни в школе №4 никаких следов присутствия или быта военных не видно.

Подтверждают отсутствие в ней военных и двое местных мужчин, которые присматривали за опустевшей школой №4. Из-за опасностей учебный год тут с приближением фронта прервали. Здания стояли размороженные и законсервированные. Специально, чтобы не спровоцировать удары, доступ на территорию для любых машин был перекрыт. В результате никто от этих бессмысленных прилётов не пострадал.

— Тут всего несколько километров до украинцев, дураков нет концентрировать людей в таких приметных зданиях в радиусе действия даже обычной артиллерии, — рассказал нам один из бойцов российских войск в городе.

Война с памятью

— Такое впечатление, что в последние дни у украинцев какая-то истерия, — рассказала «Известиям» и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко. — Они обстреливают целенаправленно, чтобы запугать людей, чтобы стереть их память и привязанность к этой территории. Если нет школ, образования для детей, то поневоле они будут задумываться, стоит ли здесь оставаться.

Массированный удар 25 января 2023 года пришёлся именно по социальным объектам, добавила Юлия Назаренко. Разрушено здание пожарной охраны МЧС. Школы №3 и №4, разрушены полностью и не подлежат восстановлению, как и музыкальная , в которую ходили сотни детей.

Такое впечатление 4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

От красивого здания музыкальной школы в центре города устоял только фасад в классическом стиле с полуколоннами. Кое-где видны остатки инструментов. Обломки ещё продолжали разбирать местные жители, переговариваясь о пропавших без вести двух сторожах, бывших внутри во время ударов . Всего несколько дней назад мы припарковали неподалёку свою машину. Сейчас это место иссечено осколками от американских ракет.

— Школу номер три только отремонтировали наши шефы из Астраханской области. Работали под обстрелами, сделали красавицу, заменили крышу, окна, — говорит Юлия Назаренко. — Вторая тоже была после ремонта . Предыдущими обстрелами в ней тоже выбило окна и повредило крышу. Теперь мы лишились четырёх из пяти школ.

По данным администрации в Кременной и соседних посёлках повреждены пять тысяч домов. И.о. главы мечтает о том, чтобы отогнать украинские войска от города на сто километров. Это сделает район недоступным для ударов и позволит налаживать мирную жизнь для остающихся здесь, несмотря ни на что, почти 20 тысяч жителей и беженцев.

Кровавое утро

Без оттеснения противника от территории республики явно не обойтись. В восьмом часу утра субботы, 28 января, украинские войска нанесли намеренный удар по больнице в тыловом посёлке Новоайдар. В посёлке, где обычно даже не слышна артиллерийская канонада, погибли 14 пациентов и врачей, ранения получили ещё более двух десятков. Прилёт осколочно-фугасных высокоточных ракет РСЗО Himars пришёлся на раннее утро, когда большинство из них ещё спали.

Попадания полностью уничтожили крыло одного из корпусов районной больницы посёлка городского типа. Несколько боеприпасов легли почти в одну точку. Можно рассмотреть воронку от последнего попадания, которое пришлось уже на руины здания. Взрывами перерубило даже немаленькие стволы сосен рядом с ним.

К наступлению темноты все поисково-спасательные работы были завершены. Погибших и пострадавших извлекли из-под обломков и распределили по окрестным больницам, в том числе в Луганск. Другие корпуса медучреждения продолжают работать. В светящихся окнах напротив руины, в хирургическом отделении видны люди в гражданских халатах.

Такое впечатление 5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

— Всем пострадавшим оказали помощь тут же на втором этаже в хирургии, — рассказали мне в приёмном покое. — Но теперь уже всех увезли .

У крыльца полуразрушенного корпуса валяется выполненная от руки табличка «вход в детскую консультацию». Рядом разбросаны гражданские медикаменты, носилки и обрывки термоодеял из фольги, которыми обычно укутывают пострадавших.