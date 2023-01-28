Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины

В Минобороны РФ 27 января рассказали об итогах нанесенного днем ранее массированного ракетного удара по территории Украины. Были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной системы Украины. Все запланированные цели уничтожены, сообщили в военном ведомстве. Эксперты отмечают, что российские силы охотятся за украинским ВПК и фактически подорвали его работоспособность. Также в этот день ВС РФ вели штурмовые действия на донецком направлении и сбили Су-25 в районе Угледара.

Охота на заводы

В ходе удара 26 января было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты , сообщили в Минобороны РФ.

— Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар помог сорвать перевозки вооружения и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе из арсеналов стран НАТО. Также была нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВФУ.

Остановись в мгновение Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy

Ранее «Известия» писали, что 26 января взрывы прогремели в Киевской, Николаевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской и других областях Украины. После этого в некоторых крупных городах начались перебои с электроснабжением. Компании «Украинские железные дороги» предупредили пассажиров о сбоях в движении поездов между центральными и западными районами страны.

Мы охотимся за украинским ВПК, фактически его подорвали, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Без энергетики ВПК работать не может, поэтому крупные заводы все встали, — отметил он. — Продолжают работать ремонтные и мелкосерийные. Вполне возможно, что на территории Украины до сих пор собираются те же самые беспилотники, ракетные снаряды типа ПТУР. Мы их ищем. Если выясняем, что где-то проводится ремонт крупной техники, например сварный или танкоремонтный, то мы бьем по ним. Энергетику мы также постоянно «чистим». Что касается транспортной инфраструктуры, то пока работа, на мой взгляд, неудовлетворительная: пока стоят мосты, никакой серьезной борьбы с ней нет.

Атаки под Донецком

В Минобороны рассказали и другие подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения специальной военной операции.

— На купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, — сообщил подробности официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Остановись в мгновение Фото: РИА Новости

Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М-777 и гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВФУ. Потери украинских формирований составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также артиллерийская система М-777 производства США и склад артиллерийских боеприпасов ВФУ.

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий Южной группировки войск за сутки уничтожено более 80 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжали наступательные действия , заняв новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВФУ, а также 108-й бригады теробороны.

Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Остановись в мгновение Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении уничтожены установка РСЗО «Град», одна артиллерийская система М-777 производства США и склад артиллерийских боеприпасов ВФУ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, 79 подразделений ВФУ на огневых позициях, а также 102 района сосредоточения войск.

ПВО за сутки сбило самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Угледара ДНР, а также 11 украинских беспилотников и 14 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Попасная ЛНР, Владимировка, Валерьяновка, Комсомольский ДНР и Раденск Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 380 самолетов, 204 вертолета, 2967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8191 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Подкрался незаметно

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Прапорщик Айнур Исканяров обеспечивал связью российскую батальонную тактическую группу. Во время одного из обстрелов была повреждена станция спутниковой связи. Несмотря на сильный обстрел, Айнур быстро починил и настроил аппаратуру.

Остановись в мгновение Фото: РИА Новости

Это позволило тут же передать артиллерийским расчетам координаты позиций вражеских РСЗО. Их подавили огнем российской артиллерии.

Старший прапорщик Илья Васильев в составе танкового экипажа не раз участвовал в боях за стратегические населенные пункты . Выполняя обязанности наводчика, он уничтожил более пяти единиц бронетехники противника. В ходе одного из боев Илья обнаружил укрепленные позиции украинских формирований и бронетехнику.