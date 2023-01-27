Область подавления: ВФУ не хватает ресурсов для удержания ключевых позиций

Вооруженные силы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. За сутки противник потерял здесь до 40 военнослужащих и военную технику, включая американскую САУ М109 Paladin, сообщили в Минобороны 26 января. Помимо этого, российские войска продолжили штурмовые действия на южно-донецком и запорожском направлениях. Эксперты отмечают, что противнику становится всё труднее удерживать ключевые позиции в Донбассе — ему не хватает личного состава и техники. На этом фоне западные союзники Украины заявляют о намерении отправить ВФУ танки M1 Abrams и Leopard. Первая партия тяжелой техники может прийти из Варшавы уже в ближайшие несколько недель.

Paladin не пережил

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населенного пункта Константиновка в ДНР был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВФУ, сообщили в Минобороны РФ 26 января.

— За сутки на данном направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две установки РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б» , а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Область подавления_1 Самоходная установка американского производства M109 Paladin в составе подразделения ВФУ Фото: commons.wikimedia.org

На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение в районе Угледара в ДНР, Павловки и Левадного в Запорожской области.

Общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа. Кроме того, в районе Угледара в ДНР, Червоного и Канцеровки в Запорожской области уничтожены два хранилища топлива для военной техники и три склада артбоеприпасов ВФУ.

На донецком фронте постепенно ломается линия обороны украинской армии, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Область подавления_2 Военнослужащие во время боевой работы артиллерийской установки «Гиацинт» в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

— Движение идет с юга на север, — уточнил он. — Противнику очень сложно сдерживать нас, потому что у него есть задача штурмовать Сватово, есть задача любыми средствами удержать Авдеевку и Артемовск, а техники и личного состава для этого явно не хватает. Мы видим, что на улицах украинских городов гребут всех подряд в армию. Это говорит о том, что им срочно надо затыкать дыры, иначе они не продержатся.

Российские войска научились ломать ключевые точки опорных пунктов, обращать противника в бегство и тут же занимать освобождающиеся позиции, чтобы оттуда вести следующее наступление, отметил эксперт.

По мнению Леонкова, на запорожском направлении ситуация для нас более благоприятная, потому что мощных укрепрайонов там не наблюдается.

— Однако противник там еще пользуется высотами на местности, которые позволяют ему вести высокоточный огонь по нашим подразделением. Тот же самый Угледар находится на возвышенности. Если мы его возьмем, дальше покатятся украинские степи. То же самое с Орехово и Гуляй-поле. Это не стратегические высоты, но их не обойти, и нужно как-то с ними разобраться. И с ними разбираются, — резюмировал он.

Минус два Су-25

В Минобороны 26 января рассказали другие подробности боев в зоне спецоперации.

— На купянском направлении артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20, — сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Область подавления_3 Танк Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС

На краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВФУ. Потери противника: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы М-777.

На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, четыре склада с боеприпасами.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, радиолокационную станцию зенитного-ракетного комплекса С-300 и 119 районов сосредоточения войск.

Область подавления_4 Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25 Фото: РИА Новости

Истребительной авиацией ВКС в районе Андреевки в ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

ПВО за сутки сбило еще один Су-25 противника в районе Угледара в ДНР и восемь беспилотников. Кроме того, было перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган» и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM в районе Костогрызово в Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и других боевых бронированных машин, 990 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8180 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

«Абрамсы» придется подождать

25 января президент США Джо Байден сообщил о принятом решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams. В Белом доме уточнили, что на их доставку уйдут месяцы. Для обслуживания техники Киеву направят также восемь ремонтно-эвакуационных машин.

В тот же день правительство ФРГ дало отмашку на отправку Киеву немецких танков Leopard 2A6. На первом этапе ВФУ получат роту из 14 машин из запасов бундесвера. Всего же Берлин планирует передать техники на два танковых батальона. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что машины будут доставлены на Украину, возможно, в конце марта.

Область подавления_5 Немецкий танк Leopard 2A6 Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt

Готовность передать свои «Леопарды» до этого высказали разные европейские страны. По 14 танков могут поставить Германия, Нидерланды и Польша, до 40 — Испания, 10 — Финляндия, 8 — Норвегия. Великобритания готова передать 14 танков Challenger.

Замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава готова передать Украине танки Leopard 2 в течение нескольких недель.

Следом за решением о передаче тяжелой бронетехники начинает обсуждаться возможность поставки Украине самолетов. 25 января Минобороны Словакии сообщило о намерении передать Украине свои истребители МиГ-29.

По мнению Алексей Леонкова, военная помощь, которую анонсировали американцы, кроме «Абрамсов», уже находится на территории Украины.

— Она себя еще не проявляла, хотя в военных сводках уже мелькали подбитые БМП Bradley 2 и САУ Palladin, — отметил он.

Слышны взрывы

Утром 26 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киевской, Николаевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской и других областях Украины.

В пресс-службе компании «Украинские железные дороги» предупредили пассажиров о сбоях в движения между центральными и западными районами страны и задержке поездов.

Область подавления_6 Сотрудники МЧС Украины ликвидируют пожар на одном из объектов критической инфраструктуры Фото: Global Look Press/Cover Images

Власти Киева сообщили о взрывах в городе, в частности, в Днепровском и Голоссевском районах.

В Одессе местные власти сообщили о «повреждение нескольких объектов» энергетической инфраструктуры и возникших после этого проблемами с электроснабжением. Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» завило об остановке трамваев «из-за риска ракетного удара».

В Кривом Роге, по сообщениям администрации, было остановлено движение скоростного трамвая, а в Николаеве — весь электротранспорт.

Ночная оборона

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Продвигаясь по маршруту, колонна реактивного артиллерийского взвода ефрейтора Матвея Орлова попала под вражеский огонь. Матвей быстро определил направление нападения, приказал занять огневые позиции и провести разведку местности с помощью беспилотника.

Взвод Матвея отбил атаку украинских диверсантов, уничтожив пятерых из них и пикап. Когда Орлову передали координаты местоположения минометного расчета, он перевел РСЗО в боевое положение, после чего его подчиненные уничтожил два минометных расчета противника.

Область подавления_7 Военнослужащие во время боевой работы расчетов РСЗО «Град» в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Благодаря мужеству Матвея, а также уверенным действиям его подчиненных атака противника была отражена без потерь и колонна вовремя прибыла в нужное место.

В ходе наступления подполковник Дмитрий Яковлев лично доставлял боеприпасы и имущество на линию боевого соприкосновения и корректировал огонь артиллерии бригады. Благодаря этому артиллерийские позиции ВФУ были подавлены.

При плотном огне вражеских танков и налетах авиации Дмитрий руководил оборонительными действиями подразделений, умело использовал условия местности для занятия наиболее выгодных позиций.

Однажды ночью противник пытался окружить взводный опорный пункт наших войск. Несмотря на угрозу жизни, Яковлев организовал оборону, не дав противнику зайти во фланг наших позиций.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям Дмитрия Яковлева, а также налаженному им бесперебойному снабжению была организована надежная оборона, которую не смогли преодолеть превосходящие силы противника. Потеряв большое количество живой силы и техники, украинские формирования были вынуждены отступить.