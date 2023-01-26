Они всё сказали: западные лидеры открыто заговорили о конфликте на Украине

В конце недели медиапространство взорвало высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Глава МИД ФРГ в среду, 25 января, заявила, что Европа «воюет с Россией». О причинах такой внезапной искренности западных чиновников рассказывают «Известия».

Проблемы в головах

Дословно реплика Бербок звучит следующим образом: «...да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру „ найди виновного “ в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга». Это не первое резонансное высказывание крупного европейского чиновника. За прошедший год в мировой фонд цитат свое имя — и неоднократно — вписали Жозеп Боррель, Олаф Шольц, Шарль Мишель, Лиз Трасс и другие. Однако современное состояние европейской дипломатии таково, что каждую подобную реплику следует анализировать, имея в виду профессиональный и интеллектуальный уровень говорящего.

Очевидно, что фраза о «войне с Россией», сказанная в ходе интерактивного общения с депутатами Бундестага, не должна была прозвучать. Буквально за день до высказывания Бербок глава минобороны Германии Борис Писториус, комментируя всё тот же «танковый кейс», повторил мантру о том, что поставка тяжелой бронетехники «не делает страны НАТО стороной конфликта».

Анналена Бербок известна также тем, что некогда отправила Россию на Луну («какими будут последствия для страны со мной по соседству или для страны, которая находится за сотни тысяч километров»?) . Впрочем, глава МИД ФРГ не одинока в своем косноязычии. 25 января, выступая перед публикой, глава второй ядерной державы в мире Джозеф Байден заявил следующее: «Очередной пакет помощи Киеву поможет противостоять жестокой украинской агрессии… которая происходит из-за России».

За неделю до описываемых событий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ранее говоривший о «победе на поле боя», призвал Европу не повторять ошибок Наполеона и Гитлера: «Россия — большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать всё. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину».

Саморазоблачение?

В среду бывший госсекретарь США Майк Помпео также отметился знаковым, но гораздо более содержательным высказыванием. В эфире подкаста Fox 24 News он признал, что украинские вооруженные силы обучались в США в течение очень долгого времени. «Когда я возглавлял ЦРУ (2017–2018 годы – Ред.), я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — сказал он.

Эта реплика отлично сочетается со ставшим знаменитым интервью Ангелы Меркель изданию Die Zeit 7 декабря и Франсуа Олланда — газете The Kyiv Independent спустя две недели. В них, напомним, экс-главы двух ведущих европейских государств констатировали, что Минские соглашения, в которых Германия и Франция выступали в роли посредников, дали Украине время для подготовки к продолжению военного конфликта на востоке страны. Меркель, однако, прямо не утверждает, что затягивала ничего не значащие переговоры намеренно, в то время как Олланд открыто назвал укрепление оборонной мощи Украины «заслугой минских соглашений».

В 2015 году германский и французский лидеры действительно стремились «заморозить» конфликт, чтобы каким-то образом перевести проблему в политическое русло. Однако по-настоящему нейтральными посредниками они не стали: потому что не могли или потому что не хотели, отмечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений Павел Тимофеев.



— Германия и Франция приняли сторону Киева и в результате так и не стали источником конструктивного решения украинского кризиса. Однако обвинять эти страны в прямой подготовке Украины к эскалации, исходя из имеющихся данных, некорректно. Что касается заявления Олланда, то оно было вызвано необходимостью оказать поддержку Украине, причем выдавая желаемое за действительное и пытаясь улучшить свой имидж миротворца, — считает эксперт.

В этом контексте не лишним будет вспомнить, как 26 июня тогда еще премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном прямо заявил о том, что его страна не позволит Украине вести с Россией какие-либо переговоры: «Любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности», — сказал Джонсон.

На заклание

Приведенные выше высказывания серьезно отличаются от растиражированной реплики госпожи Бербок или очередной оговорки американского президента. Эти слова не являются проявлением нестройности мысли. И Меркель, и Олланд, и Помпео заявили о том, что европейские державы и США де-факто подводили Украину к эскалации. Безусловно, такая искренность дает России дополнительные аргументы в дискуссии о причинах конфликта. Но только когда дискуссия состоится.

Однако в европейском информационном пространстве саморазоблачение Меркель и Олланда таковым не воспринимается. В Европе никто не осудил экс-канцлера и экс-президента за семь лет повторявшейся лжи. Напротив, это заявление естественным образом встраивается в общеевропейский медиафон. В этом пространстве «молодая украинская демократия» ведет борьбу с «агрессивным империализмом» России, и что важно — исключительно побеждает. Однако для полного триумфа ей не хватает «Джавеллинов», «Цезарей», «Леопардов». На следующий день после решения о поставке германских танков на Украину крупнейшее издание ФРГ Bild вышло с заголовком: «Эти танки спасают жизни!», а на главной странице Daily Mail изображен украинский президент со словами: «А теперь дайте нам ракеты!». В свою очередь, респектабельные Politico, Telegraph и Financial Times уже обсуждают вероятность передачи Киеву истребителей F-16.

Высказывание Меркель решает несколько задач одновременно, отметила в интервью «Известиям» эксперт клуба «Валдай», программный менеджер РСМД Юлия Мельникова.

— Сегодня в Германии далеко не все воспринимают эпоху Меркель как успешную, — рассуждает собеседница. — Ее внешнеполитическая стратегия зачастую подвергается критике, в том числе за безуспешность ее посреднических усилий. Таким способом экс-канцлер пытается купировать аргументы противников о ее нерешительности в отношении России и выровнять собственную репутацию и имидж партии, а также сказать: «Мы старались».