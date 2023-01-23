Пошли на лад: в каких сферах Берлин и Париж преодолели разногласия

Спустя несколько месяцев крайне натянутых отношений две важнейшие страны Евросоюза — Франция и Германия — смогли преодолеть недавние разногласия . По итогам заседания франко-германского cовета министров в Париже, состоявшегося с опозданием на три месяца, лидеры двух государств договорились работать сообща над вопросами европейской обороны и энергетической политики, ответными мерами на американский закон о снижении инфляции и реформой Евросоюза . С учетом важности оси Париж-Берлин и политического веса двух стран внутри Европы это, бесспорно, оказалось хорошей новостью и для всего ЕC. Тем не менее в бундестаге предупредили: между странами все еще сохранились старые разногласия .

В режим урчания

« Франко-немецкий двигатель — это не всегда двигатель, который тихо урчит, это порой хорошо смазанная машина, которая может быть шумной, когда ищет компромиссы », — метафорично заметил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая перед журналистами по итогам заседания cовета министров в Париже 22 января.

Последние месяцы в отношениях двух стран действительно были шумными — стороны ожесточенно спорили из-за энергетический политики, вопросов обороны и мер экономической поддержки . При этом разногласия, часто попадавшие в публичное пространство, даже стали причиной того, что заседание правительств двух стран, изначально планировавшееся на конец октября, было перенесено.

Пошли на лад Эммануэль Макрон и Олаф Шольц принимают участие в рабочем заседании в рамках празднования 60-летия подписания Елисейского договора Фото: REUTERS/Ludovic Marin

Но к нынешней неделе Париж и Берлин наконец примирились . Официальным знаком этого и стало торжественное собрание во французской столице, куда Шольц прибыл в сопровождении трех сотен немецких законодателей. Формально оно было приурочено к празднованию 60-й годовщины Елисейского договора, ставшего финальной точкой в примирении между Францией и Германией после Второй мировой войны. И этот факт лишь добавил событию позитивной символичности.

Как следует из совместного заявления Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, Германия и Франция договорились «работать вместе во имя Европейского союза, который был бы более устойчивым и более способным действовать независимо» и совместно продвигать «сильную европейскую внешнюю политику и политику безопасности», наращивая европейский оборонный потенциал.

Сообща «два локомотива объединенной Европы», как Германию и Францию назвал Шольц, намерены работать и над реформированием институтов ЕС, чтобы блок превратился в более эффективного «геополитического актора» . В краткосрочной перспективе Берлин и Париж, в частности, договорились добиваться перехода к системе голосования квалифицированным большинством по вопросам внешней политики и налогообложения вместо нынешнего принципа консенсуса . Это необходимо, чтобы не допускать «тупиковых ситуаций» в Совете ЕС.

Пошли на лад Эммануэль Макрон и Олаф Шольц присутствуют на презентации франко-германских промышленных проектов Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Кроме того, стороны обязались сообща укреплять энергетическую независимость Европы. Одной из конкретных мер стало соглашение о расширении до Германии будущего водородного трубопровода H2Med между Испанией и Францией.

Коллективный ответ США

Как дали понять французские чиновники, главным вопросом в повестке дня стала тема совместных европейских действий в ответ на принятие Штатами закона о снижении инфляции . Он предполагает госсубсидии на поддержку зеленых отраслей американской экономики в размере почти $400 млрд, включая существенные льготы тем, кто будет покупать электромобили, собранные в США. В Европе и, прежде всего, во Франции с ее масштабной автоиндустрией, сочли такие меры протекционистскими и предложили не глотать обиду молча. К примеру, Эммануэль Макрон неоднократно призывал к тому, чтобы ЕС смягчил правила в отношении госсубсидий, дабы ускорить их распределение по странам блока, упростил поддержку инвестиций и создал суверенный фонд ЕС для стимулирования зеленой промышленности .

Берлин относился к таким идеям настороженно , предостерегая Евросоюз от протекционизма. Олаф Шольц даже выразил уверенность, что ЕС и США, о нависшей торговой войне между которыми говорили все последние месяцы, смогут достичь соглашения «в течение I квартала этого года».

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Однако в итоге он все же подписался в совместном заявлении с французами под призывом к ослаблению правил госпомощи ЕС для стимулирования отечественной зеленой промышленности . Вместе с тем маленькой победой немецкой дипломатии стал пункт о том, что блок должен сначала «в полной мере использовать уже имеющееся доступное финансирование и финансовые инструменты».

Ну а в знак того, что в ЕС не будет диктата франко-немецкого дуумвирата, в начале февраля ответ на американскую инициативу, включая идею двух стран о послаблении правил госпомощи, должны обсудить уже все главы стран ЕС.

Силы вместе

Много расхождений между Парижем и Берлином было до недавнего времени и в вопросах обороны. В начале осени ФРГ прекратила работу над франко-германским вертолетом «Тигр» и отказалась от совместного патрулирования военно-морского флота , что французы сочли пощечиной в свой адрес. Повод точить зуб на коллег был и у немцев: в Берлине считали необоснованными обиды на Германию за ее стремление закупать вооружения у США, считая, что сама Франция усложняет европейские проекты вооружений , представляя договоры, которые в одностороннем порядке благоприятствуют Парижу.

Но к концу прошлого года эти трещины удалось залатать. Париж и Берлин договорились приступить к следующему этапу разработки своей авиационной боевой системы Future Combat Air System, а также, как следует из совместного заявления, стремятся продвинуться и в своем танковом проекте . Наконец, по итогам воскресной встречи стороны решили провести в Литве и Румынии учения франко-германской бригады с целью «поддержать союзников Берлина и Парижа в восточной части Европы».

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Разумеется, говоря о союзниках, Шольц и Макрон не забыли и про Украину, пообещав оказывать ей «пока это необходимо, всю необходимую поддержку». Но самый острый на данном этапе вопрос о том, получит ли Киев тяжелые танки, все же остался без ответа . Как заявил Макрон «нечего нельзя исключать», и он уже попросил министерство обороны Франции рассмотреть вопрос о том, следует ли отправлять на Украину основной боевой танк «Леклерк». Однако добавил, что такие решения будут приниматься только совместно с союзниками. Ровно той же фразой на вопрос, согласится ли Берлин на отправку Киеву своих или хотя бы стоящих на вооружении Польши танков «Леопард», ответил и Олаф Шольц.

То, что в день 60-летия Елисейского договора планируется торжественная церемония, было известно давно и это нельзя счесть результатом какого-то особого сближения немецкой и французской позиций , сказал «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте.

— Между странами все еще старые разногласия. Франция хочет более автономной Европы, Германия больше доверяет США. Франция делает ставку на атомную энергетику, Германия предпочитает надеяться на хорошую погоду. А когда дело доходит до совместных проектов, Франция так сильно настаивает на своих экономических интересах и интересах безопасности, что договориться становится непросто. В этом смысле ничего не изменилось , — пояснил он.

Тем не менее большинство европейских экспертов дали в целом позитивную оценку тому, что Германия и Франции сумели сгладить шероховатости. По словам заведующего кафедрой европейской интеграции МГИМО Николая Кавешникова, подтверждение двумя странами принципиального совпадения позиций по самым важным вопросам можно счесть хорошим моментом для всего ЕС .

Пошли на лад Олаф Шольц и Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Ludovic Marin

— Франко-германская ось исторически была основой Евросоюза и главным двигателей интеграции в силу политической и экономической значимости этих держав и в силу их центрального положения в ЕС . И, разумеется, те редкие моменты, которые случались раз в десятилетие и даже двадцатилетие, когда между Парижем и Берлином на год-полтора пробегала черная кошка, существенно осложняли функционирование союза, — сказал эксперт «Известиям». — Но последние минимум лет шесть у Германии и Франция очень конструктивные рабочие отношения, хотя есть и различия в позициях, но это нормально.