Пошли на лад: в каких сферах Берлин и Париж преодолели разногласия
Спустя несколько месяцев крайне натянутых отношений две важнейшие страны Евросоюза — Франция и Германия — смогли преодолеть недавние разногласия. По итогам заседания франко-германского cовета министров в Париже, состоявшегося с опозданием на три месяца, лидеры двух государств договорились работать сообща над вопросами европейской обороны и энергетической политики, ответными мерами на американский закон о снижении инфляции и реформой Евросоюза. С учетом важности оси Париж-Берлин и политического веса двух стран внутри Европы это, бесспорно, оказалось хорошей новостью и для всего ЕC. Тем не менее в бундестаге предупредили: между странами все еще сохранились старые разногласия.
В режим урчания
«Франко-немецкий двигатель — это не всегда двигатель, который тихо урчит, это порой хорошо смазанная машина, которая может быть шумной, когда ищет компромиссы», — метафорично заметил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая перед журналистами по итогам заседания cовета министров в Париже 22 января.
Последние месяцы в отношениях двух стран действительно были шумными — стороны ожесточенно спорили из-за энергетический политики, вопросов обороны и мер экономической поддержки. При этом разногласия, часто попадавшие в публичное пространство, даже стали причиной того, что заседание правительств двух стран, изначально планировавшееся на конец октября, было перенесено.
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц принимают участие в рабочем заседании в рамках празднования 60-летия подписания Елисейского договора
Но к нынешней неделе Париж и Берлин наконец примирились. Официальным знаком этого и стало торжественное собрание во французской столице, куда Шольц прибыл в сопровождении трех сотен немецких законодателей. Формально оно было приурочено к празднованию 60-й годовщины Елисейского договора, ставшего финальной точкой в примирении между Францией и Германией после Второй мировой войны. И этот факт лишь добавил событию позитивной символичности.
Как следует из совместного заявления Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, Германия и Франция договорились «работать вместе во имя Европейского союза, который был бы более устойчивым и более способным действовать независимо» и совместно продвигать «сильную европейскую внешнюю политику и политику безопасности», наращивая европейский оборонный потенциал.
Сообща «два локомотива объединенной Европы», как Германию и Францию назвал Шольц, намерены работать и над реформированием институтов ЕС, чтобы блок превратился в более эффективного «геополитического актора». В краткосрочной перспективе Берлин и Париж, в частности, договорились добиваться перехода к системе голосования квалифицированным большинством по вопросам внешней политики и налогообложения вместо нынешнего принципа консенсуса. Это необходимо, чтобы не допускать «тупиковых ситуаций» в Совете ЕС.
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц присутствуют на презентации франко-германских промышленных проектов
Кроме того, стороны обязались сообща укреплять энергетическую независимость Европы. Одной из конкретных мер стало соглашение о расширении до Германии будущего водородного трубопровода H2Med между Испанией и Францией.
Коллективный ответ США
Как дали понять французские чиновники, главным вопросом в повестке дня стала тема совместных европейских действий в ответ на принятие Штатами закона о снижении инфляции. Он предполагает госсубсидии на поддержку зеленых отраслей американской экономики в размере почти $400 млрд, включая существенные льготы тем, кто будет покупать электромобили, собранные в США. В Европе и, прежде всего, во Франции с ее масштабной автоиндустрией, сочли такие меры протекционистскими и предложили не глотать обиду молча. К примеру, Эммануэль Макрон неоднократно призывал к тому, чтобы ЕС смягчил правила в отношении госсубсидий, дабы ускорить их распределение по странам блока, упростил поддержку инвестиций и создал суверенный фонд ЕС для стимулирования зеленой промышленности.
Берлин относился к таким идеям настороженно, предостерегая Евросоюз от протекционизма. Олаф Шольц даже выразил уверенность, что ЕС и США, о нависшей торговой войне между которыми говорили все последние месяцы, смогут достичь соглашения «в течение I квартала этого года».
Однако в итоге он все же подписался в совместном заявлении с французами под призывом к ослаблению правил госпомощи ЕС для стимулирования отечественной зеленой промышленности. Вместе с тем маленькой победой немецкой дипломатии стал пункт о том, что блок должен сначала «в полной мере использовать уже имеющееся доступное финансирование и финансовые инструменты».
Ну а в знак того, что в ЕС не будет диктата франко-немецкого дуумвирата, в начале февраля ответ на американскую инициативу, включая идею двух стран о послаблении правил госпомощи, должны обсудить уже все главы стран ЕС.
Силы вместе
Много расхождений между Парижем и Берлином было до недавнего времени и в вопросах обороны. В начале осени ФРГ прекратила работу над франко-германским вертолетом «Тигр» и отказалась от совместного патрулирования военно-морского флота, что французы сочли пощечиной в свой адрес. Повод точить зуб на коллег был и у немцев: в Берлине считали необоснованными обиды на Германию за ее стремление закупать вооружения у США, считая, что сама Франция усложняет европейские проекты вооружений, представляя договоры, которые в одностороннем порядке благоприятствуют Парижу.
Но к концу прошлого года эти трещины удалось залатать. Париж и Берлин договорились приступить к следующему этапу разработки своей авиационной боевой системы Future Combat Air System, а также, как следует из совместного заявления, стремятся продвинуться и в своем танковом проекте. Наконец, по итогам воскресной встречи стороны решили провести в Литве и Румынии учения франко-германской бригады с целью «поддержать союзников Берлина и Парижа в восточной части Европы».
Разумеется, говоря о союзниках, Шольц и Макрон не забыли и про Украину, пообещав оказывать ей «пока это необходимо, всю необходимую поддержку». Но самый острый на данном этапе вопрос о том, получит ли Киев тяжелые танки, все же остался без ответа. Как заявил Макрон «нечего нельзя исключать», и он уже попросил министерство обороны Франции рассмотреть вопрос о том, следует ли отправлять на Украину основной боевой танк «Леклерк». Однако добавил, что такие решения будут приниматься только совместно с союзниками. Ровно той же фразой на вопрос, согласится ли Берлин на отправку Киеву своих или хотя бы стоящих на вооружении Польши танков «Леопард», ответил и Олаф Шольц.
То, что в день 60-летия Елисейского договора планируется торжественная церемония, было известно давно и это нельзя счесть результатом какого-то особого сближения немецкой и французской позиций, сказал «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте.
— Между странами все еще старые разногласия. Франция хочет более автономной Европы, Германия больше доверяет США. Франция делает ставку на атомную энергетику, Германия предпочитает надеяться на хорошую погоду. А когда дело доходит до совместных проектов, Франция так сильно настаивает на своих экономических интересах и интересах безопасности, что договориться становится непросто. В этом смысле ничего не изменилось, — пояснил он.
Тем не менее большинство европейских экспертов дали в целом позитивную оценку тому, что Германия и Франции сумели сгладить шероховатости. По словам заведующего кафедрой европейской интеграции МГИМО Николая Кавешникова, подтверждение двумя странами принципиального совпадения позиций по самым важным вопросам можно счесть хорошим моментом для всего ЕС.
Олаф Шольц и Эммануэль Макрон
— Франко-германская ось исторически была основой Евросоюза и главным двигателей интеграции в силу политической и экономической значимости этих держав и в силу их центрального положения в ЕС. И, разумеется, те редкие моменты, которые случались раз в десятилетие и даже двадцатилетие, когда между Парижем и Берлином на год-полтора пробегала черная кошка, существенно осложняли функционирование союза, — сказал эксперт «Известиям». — Но последние минимум лет шесть у Германии и Франция очень конструктивные рабочие отношения, хотя есть и различия в позициях, но это нормально.
К слову, на днях общий европейский проект пополнился и еще одним важным союзом. 19 января Эммануэль Макрон побывал в компании всего кабинета министров в Барселоне, где заключил Договор о дружбе и сотрудничестве с Испанией. В его рамках Макрон договорился с премьером Педро Санчесом о координации позиций с Мадридом по международным и европейским вопросам. Таким образом, Макрон еще больше укрепил ключевую роль Франции в Европе, а Санчес — уравнял Испанию с Германией и Италией, единственными другими двумя странами, подписавшими схожие договоры с Парижем.