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Давос оно все: мировые элиты в Альпах ищут выход из кризиса

На всемирном экономическом форуме ЕС пообещал поставить Украине больше оружия
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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В Давосе 17 января стартовала деловая повестка Всемирного экономического форума (ВЭФ). Свое мнение о шансах на «сотрудничество во фрагментированном мире» высказали представители ЕС, КНР и США. В нейтральной Швейцарии западные страны пообещали создать танковую бригаду для Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала использовать отказ от российских энергоносителей для активизации зеленой политики. Однако опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются, что Брюссель сможет легко осуществить свои планы на практике.

«Есть только один месседж — оружие»

До 20 января в Давосе продлится ВЭФ. При этом 53-я встреча должна была удивить рекордным участием бизнеса — на форум зарегистрировались более 1,5 тыс. руководителей из 700 организаций. Однако при более детальном анализе состава участников приходится делать вывод о рекордной диспропорции. Например, прибывшая в Давос американская делегация оказалась больше китайской в 20 раз. Российская делегация не будет представлена в Давосе даже на уровне бизнеса.

Небогатым оказался и список высокопоставленных участников: к примеру, от лидеров стран G7 на форуме будет присутствовать только немецкий канцлер Олаф Шольц. Тем не менее президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде ранее заявил, что 53-я встреча ВЭФ «пройдет в самых сложных геополитических и геоэкономических условиях за последние десятилетия». Ее тема определена как «развитие сотрудничества в разобщенном мире».

На три буквы
Анджей Дуда, президент Польши, Гитанас Науседа, президент Литвы, Стево Пендаровски, президент Северной Македонии, Светлана Тихановская, лидер Демократических сил Беларуси и Хосе Мануэль Альбарес Буэно, министр иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария

Анджей Дуда, президент Польши, Гитанас Науседа, президент Литвы, Стево Пендаровски, президент Северной Македонии, Светлана Тихановская, лидер Демократических сил Беларуси и Хосе Мануэль Альбарес Буэно, министр иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Хотя на ВЭФ в Давосе в основном обсуждают экономические вызовы современности, в этом году в центре внимания оказался украинский кризис, который стал основным катализатором трансформаций международного сотрудничества. Впрочем, вместо концептуальных идей по поводу выхода из энергокризиса и избежания рецессии, в нейтральной Швейцарии звучали призывы наращивать поставку вооружения на Украину. Деловую повестку форума 17 января открыли представители Литвы, Польши, Северной Македонии, Испании и белорусской оппозиции в лице Светланы Тихановской.

Польский президент Анджей Дуда, в частности, выразил надежду сформировать бригаду из танков Leopard 2 для Украины. Сейчас члены НАТО ждут отмашки от Германии, как страны-производителя этих машин. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что Берлин в ближайшее время даст зеленый свет на поставки. Более того, литовский политик считает, что пора перестать обещать Киеву открытые двери в НАТО, а предоставить более четкие формулировки относительно интеграции Украины с альянсом. «Есть только один месседж — оружие, оружие и еще раз оружие. Это самый важный элемент игры», — подчеркнул Дуда.

Украину в Давосе представляла Елена Зеленская. Она напомнила о формуле мира из десяти пунктов, которые ее муж представил на саммите G20 (к слову, Киев называет формат G19, самовольно исключая из него РФ). «Этот год может стать не годом кризиса, а годом украинской формулы мира», — заявила первая леди восточноевропейской страны. Киев намерен в конце февраля провести встречу на эту тему на площадке ООН. Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя уже назвал эту инициативу «пропагандистской пустышкой», отметив, что Москва в ней участвовать не намерена.

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Елена Зеленская 

Елена Зеленская

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Кроме того, Елена Зеленская пообещала передать некие послания своего супруга высокопоставленным участникам ВЭФ, в том числе вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ.

Утомление кризисом

Примечательно, что опросы, которые традиционно готовятся в преддверии форума, в этом году оказались мрачными. 73% из более 4 тыс. представителей бизнеса, опрошенных PwC в октябре-ноябре прошлого года, ждут замедления мирового роста в следующие 12 месяцев. Это худший результат в истории, зарегистрированный аналитиками с 2011-го. Более того, 2/3 экономистов ожидают рецессии в 2023-м.

У Европы предостаточно проблем, однако на ВЭФ они полноценно не обсуждаются. В краткосрочной перспективе европейские экономики должны реагировать на сильную инфляцию, неэффективный энергетический рынок и риск рецессии. В долгосрочной перспективе им придется адаптироваться к гораздо более высоким ценам на энергоносители после политического разрыва с Россией, — заявил «Известиям» директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук (Франция) Жак Сапир.

Литовский президент Гитанас Науседа подтвердил, что западное сообщество может «утомить» высокая инфляция и рост стоимости энергоресурсов. Однако, по его словам, Евросоюзу необходимо доказать Москве, что делать на это ставку не имеет смысла.

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Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Об экономических угрозах ЕС в Швейцарии основательно высказалась и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая сообщила, что ЕК направит Украине помощь в размере €3 млрд (первый транш из обещанных на 2023 года €18 млрд). Кроме того, она напомнила, что меньше чем за год Европа преодолела зависимость от российских энергоносителей, заменив около 80% природного газа из РФ.

По ее словам, «благодаря совместным» усилиям удалось к настоящему времени снизить цены на голубое топливо на 80%. Напомним, на фоне теплой зимы стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже февральских показателей 2022 года. Глава ЕК уверена: отказ от российских энергоносителей Европа должна использовать не только для диверсификации поставщиков, но и активизации работы по переходу на зеленую энергетику.

— Европейский зеленый курс — грандиозный план. Однако, по крайней мере сегодня идет вынужденное подключение как каменно-, так и буроугольной энергетики. В Германии продолжают работу АЭС. Многие делают ставку на водородную энергетику. Подвижки есть, однако по многим направлениям в этой области пока наблюдаются проблемы, — рассказал «Известиям» заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

В частности, по его словам, ветряная энергетика внедряется не так быстро. Кроме того, пока нет технологий для сохранения такого типа энергии, который полностью зависит от погодных условий.

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Замещая своего бывшего крупнейшего партнера в области энергетики Россию, ЕС попадает в зависимость от США и Норвегии. Так что утверждение об использовании Москвы своих энергетических ресурсов в качестве оружия — чистая пропаганда, которая была навязана потребителям. О возможности Осло и Вашингтона оказывать давление говорят цены, по которым США продают СПГ Европе, а также несговорчивая позиция Норвегии, — добавил он.

На принципах справделивости

В попытке достичь зеленых целей ЕС делает большую ставку на партнерство с Китаем. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, выступая в Давосе, сказал, что цель Пекина достичь нулевых выбросов к 2060 году не навязана извне. Он также заявил о важности международного сотрудничества для гарантий мировой экономической стабильности. Лю Хэ подчеркнул, что его страна не собирается возвращаться к плановой экономике. При этом китайский политик добавил: сотрудничество важно развивать «на принципах справедливости и законности».

Член Российского совета по международным делам (РСМД) Ярослав Лисоволик отметил в беседе с «Известиями», что заявления китайского политика говорят о намерении Пекина методично работать в направлении более справедливого миропорядка.

Китай будет вовлекаться во взаимодействие с США и ЕС по зеленой экономике, но не на подчиненной основе, а за счет формирования зеленой повестки для развивающихся стран глобального юга. В ближайшие годы мы увидим, что КНР будет играть все более важную роль в формировании единой платформы для таких государств, — полагает эксперт.

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энергия
Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann

Поэтому, по его словам, сотрудничество КНР с ЕС и США не нарушит партнерство с Россией. «Однако в новых условиях важно поддерживать не только наше традиционное сотрудничество в энергетической области, но и развивать совместные зеленые инициативы», — добавил он.

Деловая повестка ВЭФ продолжится 18 января. В этот день выступит, в частности, Олаф Шольц. Кроме того, по видео-связи к участникам форума обратится Владимир Зеленский.

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