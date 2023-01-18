«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»

Переговоры между Москвой и Киевом могут возобновиться, только когда будет принято соответствующее решение со стороны Соединенных Штатов . Об этом в интервью «Известиям» заявил Николай Азаров, занимавший пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год. По его мнению, западные страны продолжат поставлять оружие Киеву, поскольку для них главная задача заключается в том, чтобы сделать конфликт «более кровопролитным и разрушительным». Вместе с тем ожидать скорого вступления Украины в НАТО или Евросоюз не стоит , считает он. Кроме того, Азаров назвал агрессивной нынешнюю политику киевских властей в отношении русского языка, раскритиковал «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта, и указал на высокий уровень коррупции.

«Идет агрессивная политика бандеровского руководства по отношению к русскому языку»

— Власти Украины вот уже несколько лет проводят политику, направленную против русского языка. Насколько ужесточилась риторика Киева после начала конфликта с Россией и усложнилась ли жизнь русскоговорящих граждан Украины?

— Позиция киевских властей в отношении русского языка стала абсолютно обструктивистской и негативной . То есть он запрещен везде, за исключением семейного общения. Но на самом деле люди как пользовались русским языком, так и продолжают пользоваться . При этом в стране сейчас всё сделано для того, чтобы его уничтожить: запрещена русская литература, сносятся памятники. Идет агрессивная политика бандеровского руководства по отношению к русскому языку .

Пока не будет_2 Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Стоит ли рассчитывать на скорое возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом? Ведь президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным…

— Позиция абсолютно абсурдная. С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций , при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов (речь идет о «формуле мира», которую Зеленский представил в ноябре на саммите G20, в нее, в частности, входят такие условия, как радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. — «Известия»). Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров .

— Стоит ли в принципе ожидать скорого завершения конфликта на Украине?

— Здесь мне трудно что-либо сказать.

Пока не будет_3 Танк Т-72 Вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту ВСУ в южном секторе специальной военной операции Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Западные страны продолжают поддерживать Украину, в том числе путем поставок вооружений. Существуют ли риски, что Европа и Запад в целом перестанут отправлять Киеву оружие?

— Вы же слышите официальные заявления американцев и представителей Европейского союза — о том, что они продолжат поставлять вооружение Киеву. Так что они будут наращивать поставки, ведь задача НАТО и американцев заключается в том, чтобы максимально расширить этот конфликт, сделать его как можно более кровопролитным и разрушительным .

— Летом прошлого года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, а в конце сентября Киев официально подал заявку на членство в НАТО. Каковы шансы, что страна присоединится к этим организациям?

— Я уже много раз говорил, что никакого вступления в ближайшем будущем ни туда ни сюда не будет — ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз.

Пока не будет_1 Президент Литвы Гитанас Науседа, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове. 11 января 2023 года Фото: REUTERS

— В мае польский лидер Анджей Дуда выразил надежду, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границ. Кроме того, встречи Зеленского и Дуды участились: последние две состоялись 22 декабря и 11 января. О чем это свидетельствует в нынешних реалиях?

— Отношения между Украиной и Польшей исторически никогда не были простыми . Во времена президентства Леонида Кучмы была выраженная тенденция к урегулированию вопросов исторической памяти, вызывавших взаимную напряженность. С приходом Виктора Ющенко в отношениях просматривались полярные тенденции: с одной стороны, совместная русофобия, а с другой — неприятие Польшей бандеровщины как госидеологии. С 2010-го по 2013 год наш диалог выстраивался на прагматической основе. Мы проводили «Евро-2012», неплохо сотрудничали в торгово-экономической сфере. Наши связи можно было охарактеризовать как отношения равноправных партнеров .

Ситуация изменилась после госпереворота 2014 года. В Польше значительно усилилась концентрация власти в руках националистической партии экс-президента Леха Качиньского «Право и Справедливость» с ее явно выраженными реваншистскими подходами. Если по отношению к ФРГ они еще опасаются высказывать их открыто, то к Украине, значительно ослабевшей как государство, ничто не мешает выражать их прямо. Здесь и возможность «унии», присоединение «Восточных Кресов», реституции. Вассальность позиции Зеленского и Ко по отношению к Польше очевидна. Вместе с тем и Польша, и киевский режим не самостоятельные государства, они подчинены Вашингтону .

«Достижения» Зеленского огромны и заслуживают специального уголовного трибунала»

— Как вы в принципе оцениваете деятельность нынешних украинских властей и Владимира Зеленского в частности?

— Охарактеризовать отношения Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе страны, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа . Результаты его деятельности катастрофичны: втянул Украину в военный конфликт с Россией, разрушил экономику, создал огромный внешний долг, полностью уничтожил инакомыслие, ликвидировал всю оппозицию, предал интересы украинского народа, полностью подчинив их политике США, уничтожил конституцию Украины и ликвидировал правосудие. «Достижения» Зеленского огромны и заслуживают специального уголовного трибунала .

Пока не будет_5 Американские солдаты готовят гаубицы M777 к отправке на Украину Фото: Global Look Press/Cpl. Austin Fraley

— В США периодически звучат заявления, что американская поддержка усугубила проблему коррупции на Украине. Насколько остро стоит этот вопрос?

— Чем больше в страну поступает бесконтрольных денег, тем больше возможностей для разворовывания. За годы после госпереворота коррупция на Украине из дела, которым занимались отдельные чиновники, превратилась в системное занятие госвласти .

Выстроилась система, во главе которой находилось высшее должностное лицо в стране — президент вместе со своим аппаратом. Этому аппарату подчинялись подсистемы в виде министров, губернаторов и прочих должностных лиц. Несмотря на то что в стране были созданы не имеющие аналогов в мире госструктуры (антикоррупционный суд, антикоррупционная прокуратура, национальное антикоррупционное бюро), личное состояние экс-президента Петра Порошенко за пять лет выросло в десятки раз, из миллионера он превратился в миллиардера и вошел в десятку богатейших людей Украины. Аналогично Зеленский за четыре года из мелкого бизнесмена стал долларовым миллиардером .

Американские власти это видят и знают, но это их устраивает. С их точки зрения, коррумпированность аппарата управления Украиной обеспечивает их безоговорочную подчиненность Вашингтону.

Пока не будет_4 Солдат ВСУ на линии фронта около Артемовска (украинское название — Бахмут) Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

— В конце мая украинский суд санкционировал в отношении вас расследование за подписание харьковских соглашений 2010 года, подозревая в госизмене. Что вы думаете по этому поводу?

— В стране отсутствует система правосудия. Это заключение Европейского суда, который, рассмотрев мою апелляцию на решения киевского режима, признал этот факт своим высшим органом — президиумом.

Харьковские соглашения же — это документ, который разработан в полном соответствии с конституцией и законами страны, и ратифицирован верховным советом. Обвинения в мой адрес абсурдны. Следуя логике деятелей киевского режима, любого, кто участвует в разработке и принятии законов, можно обвинять в уголовных преступлениях. Такая позиция противоречит самой сути правосудия, так как эта система базируется на законах.

— Хотели бы вы вернуться на Украину и есть ли у вас планы снова оказаться в большой политике?

— С момента моего вынужденного отъезда из страны я не прекращал свою политическую деятельность . Писал статьи, издавал книги, выступал в доступных для меня СМИ Украины, РФ и других стран. В Германии была издана моя книга «Ukraine: Die Wahrheit űber den Staatsstreich». Она была направлена всем членам бундестага и немецким политикам. В ней изложена вся правда о госперевороте. На протяжении этих лет вышли тысячи моих публикаций в интернете.