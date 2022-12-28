Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год

Под Новый год на Украине впервые с весны заговорили о мирном саммите и поиске возможности завершить конфликт. По мнению британских СМИ, это произошло после провального визита Зеленского в США и на фоне усталости европейцев от украинского конфликта. «Известия» проанализировали, как изменилось отношение к беженцам и что подтолкнуло Киев задуматься о дипломатических решениях.

Морозная дипломатия и ракеты в Польше

В первые месяцы специальной военной операции США и ЕС охотно предоставили Украине более $90 млрд помощи. Отчеты об этом были опубликованы на сайте Белого дома США и правительства Германии. Однако энергокризис изменил ситуацию. Сегодня в Европе всё чаще звучит недовольство из-за очередных поставок оружия и затягивания конфликта. Более того, европейцы активно выступают против создания новых центров для приема украинцев.

Уже осенью американская Time констатировала, что на фоне собственных проблем с тарифами на энергию и рекордной инфляции в Европе всё меньше сочувствуют беженцам и более настойчиво предлагают Киеву сесть за стол переговоров.

Всего, по данным польской и немецкой статистики, к декабрю в Европе постоянно жили не менее 3,5 млн беженцев, из них 1,5 млн в соседней для Украины Польше и 1 млн — в Германии. Еще 453 тыс. беженцев приняла Чехия и по 150 тыс. Испания, Италия, Болгария и Турция.

Принуждение к миру Фото: Global Look Press/CTK/David Tanecek

Глава немецкого Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фредерик Пауль в начале декабря заявил, что число беженцев приблизилось к критической отметке. В конце месяца немецкие политики с грустью констатировали, что все эти переселенцы вряд ли захотят вернуться на Украину даже после того, как конфликт закончится.

Ситуация обострилась после падения ракеты в Польше (поначалу речь шла о двух прилетах), которая убила двух местных жителей. Из-за этого Украину заподозрили в попытке обманом заставить НАТО развязать третью мировую войну.

Принуждение к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря признал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но назвал такие предложения бессмысленными. А последовавшее за этим заявление главы МИД страны Дмитрия Кулебы о том, что Киев всё-таки хочет провести в следующем году «саммит мира» на площадке ООН, в Европе восприняли как сигнал. Так, в Великобритании считают, что Байден сообщил Зеленскому не самые приятные новости во время его визита в Вашингтон, и финансирование Киева значительно сократится. Правда, пока не ясно, насколько реалистичны заявления главы МИД Украины и каким будет «саммит мира», если его действительно решат провести.

Принуждение к миру Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В России такие идеи приветствовали и отметили, что Москва может начать переговоры с Киевом под эгидой ООН, если ее условия будут полностью выполнены. «Чувство опасения и озабоченности в Европе и Соединенных Штатах стало явью. Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики всё-таки поднимут голову, скажут: давайте Зеленского всё-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров», — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Что думают об украинских беженцах в Польше

Польша и страны Прибалтики — главные идеологические союзники Украины в противостоянии с Россией. При этом аналитики подозревают, что Варшава действует не только из дружеских соображений, но имеет и коммерческий интерес: за 2022 год не раз сообщалось, что Польша присматривается к западным украинским землям, а с 2023 года пограничные пункты между странами могут убрать.

Польша уже давно экономически осваивает территорию Украины, рассказал «Известиям» глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан.

— Варшава — крупнейший выгодополучатель от евромайдана. Это позволило стране полноценно зайти на украинский рынок со своими продуктами питания, промышленной продукцией, расширить зону гастарбайтеризации Украины с западных регионов практически на всю страну вплоть до Донецкой области. Если до 2013 года в Польшу преимущественно ехали люди с Западной Украины, то после 2014-го — со всей территории страны, даже из тех регионов, в которых это раньше казалось абсолютно неприемлемым, — пояснил эксперт.

Принуждение к миру Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

Несмотря на предельно лояльное отношение поляков к украинским беженцам, даже в этой стране всё громче слышны недовольные голоса. Польского президента открыто обвиняют во втягивании Варшавы в конфликт, а самих украинцев — в том, что они ведут себя неподобающе. Ранее работоспособным беженцам резко сократили социальную помощь, а с марта 2023 года пообещали за предоставленное жилье брать плату.

Что думают об украинских беженцах в Германии, Франции, США и Великобритании

Результаты ноябрьского опроса в Германии демонстрируют, что немцы всё меньше заинтересованы в гуманитарной и военной помощи Киеву. Журналисты отметили два тренда среди населения ФРГ: приверженность идее военного невмешательства в конфликт на Украине, а также сильную усталость от беженцев. Больше половины немцев считают, что Украина должна немедленно начать переговоры с Россией. С аналогичным предложением выступили французы: более 70% граждан предлагают свернуть военную помощь и усадить Зеленского за стол переговоров.

Опрос, проведенный в конце декабря центром Szazadveg во всех 27 государствах Евросоюза, показал, что принудить стороны конфликта на Украине к переговорам хотели бы 82% респондентов. Наибольшую поддержку такая позиция получила на Кипре, в Португалии, Греции и Венгрии, которые активнее других выступают против санкционной политики Брюсселя.

Параллельно с этим в Великобритании постепенно сворачивают жилищную программу для украинских беженцев из-за удорожания жизни в стране. Как пишут авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крыши над головой.

Принуждение к миру Фото: Global Look Press/CTK/Stanislav Helona

Даже в США украинская тема набила оскомину. До 47% американцев хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны, а помощь Украине была сокращена. «Чем дольше продолжается конфликт, тем более популярны идеи о том, что нужно идти на мирные переговоры с Россией», — пояснил «Известиям» американист Малек Дудаков. Правда, настроения общества напрямую не влияют на решения Вашингтона. Однако в перспективе давление американцев на Вашингтон с требованиями сократить финансовую поддержку Киева будет расти, прогнозирует эксперт.

При этом в Европе не ждут, что конфликт завершится скоро. Немцы ожидают решения проблемы к концу 2023 года, а французы настроены более пессимистично и не рассчитывают на мирную жизнь до середины 2024 года.