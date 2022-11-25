Говорит президент: польский лидер Анджей Дуда пообщался с российскими пранкерами

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли президента Польши Анджея Дуду. Считая, что он разговаривает с французским лидером Эммануэлем Макроном, глава государства заявил, что ведет себя крайне осторожно в ситуации с падением ракеты в Польше, поскольку не хочет начала войны с Москвой. В канцелярии президента не стали отрицать, что такой разговор действительно состоялся. Подробности — в материале «Известий».

«Не хочу войны с РФ»

«Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эммануэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, я крайне осторожен, поверьте . Я крайне осторожен», — заявил в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом польский лидер Анджей Дуда. Аудиозапись разговора с переводом на русский они опубликовали на своем канале.

В офисе президента Польши не стали отрицать, что беседа действительно состоялась. В частности, стороны обсудили инцидент со взорвавшимися на востоке страны ракетами, произошедший в селе Пшеводув в 8 км от украинской границы. В результате два жителя погибли.

Говорит президент_1 Президент Польши Анджей Дуда на месте падения ракет в селе Пшеводув Фото: Jakub Szymczuk/KPRP/Poland's President Office Handout via REUTERS

В Киеве ракеты назвали российскими, однако впоследствии признали, что не могут утверждать это со стопроцентной вероятностью. В российском Минобороны заявили, что на просочившихся в СМИ снимках изображены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300, принадлежащего украинской армии .

Впоследствии президент США Джозеф Байден также усомнился в том, что ракеты могли выпустить российские военные. Президент Польши Анджей Дуда назвал произошедшее случайностью. «Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу. Это не была атака на страну», — заявил он.

Говорит президент_2 Место падения ракет в селе Пшеводув Фото: Jakub Szymczuk/KPRP/Poland's President Office Handout via REUTERS

В беседе с пранкерами польский лидер подтвердил, что не знает, «кто запустил ракету». При этом отметил, что «взрыв был очень большой», после него осталась воронка где-то 20–25 м в длину и 5 м в глубину. Дуда также добавил, что пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «обвиняет россиян» и утверждает, что «у него есть доказательства вины России».

При этом Дуда пояснил, что, в случае «если ракета всё же окажется российской», он свяжется с союзниками и попытается найти общее решение непростой ситуации. Польский лидер также заявил, что в МИД страны обвинили в запуске ракеты не РФ, а сказали, что ракета была российской, поскольку обе стороны в боевых действиях используют ракеты российского производства.

Говорит президент_3 Воронка на месте падения ракеты в селе Пшеводув Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Услышав от собеседника, что «союзникам не нужна эскалация между Россией и Североатлантическим альянсом», Дуда отметил, что уже пообщался с генсеком НАТО и рассказал ему о возможности инициировать процедуру по четвертой, а вовсе не по пятой статье.

Согласно уставу Североатлантического блока, в пятой статье речь идет о том, что «если одно государство — член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства — члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению».

Говорит президент_4 Обломок ракеты, упавшей в польском селе Пшеводув Фото: REUTERS

В четвертой статье стороны соглашаются «всегда консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению одной из них, ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость окажутся под угрозой».

Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительным данным, ракета, прилетевшая в Польшу, была украинской. «Инцидент был, скорее всего, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от российской ракетной атаки», — сообщил он.

Не первый разговор

В разговоре Дуды с пранкерами также обсуждался вопрос о «грязных бомбах». Польский лидер заявил, что не боится этого. «Больше опасаюсь, что возникнут проблемы на украинских АЭС, нежели какой-то «грязной бомбы». Я больше боюсь ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС. Меня беспокоит вот это», — пояснил он.

Кстати, это не первый раз, когда пранкеры Вован и Лексус беседуют с польским лидером. Летом 2020 года ему позвонили от имени генсека ООН Антониу Гутерриша. Тогда они обсудили ситуацию с коронавирусом в стране, а также Вован и Лексус поздравили политика с переизбранием президентом.

Говорит президент_5 Российские пранкеры Вован (слева) и Лексус Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Ракетный удар по Польше указал на конфликт в западных элитах. Удар украинской ракеты по территории Польши надо рассматривать в контексте столкновения интересов в западном истеблишменте. Большая его часть считает, что Запад сегодня не готов к третьей мировой войне с Россией. Этой части элиты противостоят лоббисты Пентагона и ВПК США. Польский инцидент — это попытка одной из сторон внутриэлитного конфликта на Западе сорвать наметившуюся заморозку военных действий на Украине», — отметила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ в своем Telegram-канале.

В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что приземление ракет в Польше «так и останется историей со многими неизвестными».

— Про российский след речи в данной ситуации уже давно нет, украинский под вопросом. При этом, что именно найдено на месте происшествия, не имеет никакого значения. Осколки любых российских ракет и беспилотников можно было заблаговременно или постфактум насобирать на территории Украины и разложить возле элеватора для качественной провокации, если нет настоящих последствий удара . Так же как и украинских противоракет. Учитывая полную прозрачность украинско-польской границы и работу большого количества польских военных на территории Украины, собрать и вывезти мог кто угодно. Но это почему-то сделано не было, — считает полонист.

Говорит президент_6 Президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 23 августа 2022 года Фото: TASS/Zuma

В беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отметила, что в сложившейся ситуации есть две стороны вопроса.

— Первый касается военной стратегии, военной доктрины и вообще готовности Вооруженных сил Польши. Варшава выбрала стратегию воевать руками украинцев и от этой стратегии отказываться не собирается. В задачи страны явно не входит военное столкновение с РФ . Хотя Польша всё же принимает активное участие в конфликте: это и поставки вооружения Украине, горюче-смазочных материалов, ремонт военной техники, — пояснила эксперт.

По словам политолога, западные страны, которые участвуют в этом конфликте, выбрали стратегию прогнозируемых рисков.