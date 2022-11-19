Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами

В Польше считают, что беженцы, приехавшие в страну с Украины, пытаются навязать местным жителям свое представление о жизни. Такую точку зрения выразило издание Myśl Polska. Автор публикации считает, что украинцы в соседней стране чувствуют себя увереннее, чем последние 30 лет на родине. При этом, по его мнению, аппетиты вынужденных переселенцев всё сильнее растут и становятся более утонченными. Подробности — в материале «Известий».

«Охота на ведьм»

«Аппетит украинцев растет и становится всё более утонченным. Одна из крупнейших их инициатив — линчевание [организатора фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей»] Малгожаты Шлаговской-Скулской, которая более десяти лет организовывала фестиваль российского кинематографа», — написал обозреватель Myśl Polska Аркадиуш Микса в статье «Охота на ведьм в самом разгаре».

По его словам, украинцы, приехавшие в Польшу, чувствуют себя более уверенно, чем на родине, и пытаются навязать свои правила жителям соседней страны. «Может даже создаться впечатление, что они чувствуют себя здесь увереннее, чем в своей стране последние 30 лет», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что фестиваль под руководством Шлаговской-Скулской становился крупнее с каждым годом. Впоследствии появилось и «дочернее» мероприятие — ежегодный фестиваль польского кино в Москве, а также филиалы в государствах постсоветского пространства — Армении и Казахстане.

Гость в горле Фото: ТАСС/EPA/Darek Delmanowicz

«Ничто так не сближает народы, как культура, и организуемые ей фестивали были прекрасным примером этого. Шлаговская взяла на себя продвижение польской культуры, заменив ленивых дипломатов из посольств», — отметил Микса.

В этом году от идеи провести ежегодное мероприятие пришлось отказаться из-за «развязанной в Польше антироссийской истерии». Вместо этого было решено организовать фестиваль польско-украинского кино, деньги на который выделило министерство культуры Польши.

Однако это вызвало возмущение некоторых украинцев, которые ссылались на то, что некоторые украинские учреждения не получили финансирования. На Шлаговскую обрушилась критика, ее обвинили в «пропаганде культурных достижений СССР и связях с российским посольством».

«Украинцы лучше знают, что для нас хорошо. Возмущает то, что они навязывают нам, как мы должны тратить наши налоги, когда и какие отношения иметь», — подытожил автор публикации.

Гость в горле Работа регистрационного центра для украинских беженцев, расположенного на Национальном стадионе Варшавы Фото: ТАСС/dpa/Christoph Reichwein

Аркадиуш Микса также посетовал на то, что сегодня «предпринимаются попытки уничтожить все проявления русской культуры в Польше». «При этом забывается, что такое отношение только углубляет взаимное отвращение и неприязнь. Мир с нами или без нас всё равно вернется к диалогу с Россией», — уверен журналист.

Остаться надолго

При этом многие украинцы, приехавшие в Польшу, намерены остаться в стране надолго. Так, по словам замглавы МВД, уполномоченного правительства страны по делам беженцев Павла Шефернакера, речь идет о 1,1 млн человек.

В последнее время Варшава ужесточает правила пребывания беженцев. Так, работающих в Польше беженцев хотят обязать оплачивать жилье. А с 1 июля правительство перестало выплачивать дополнительные средства тем, кто принял беженцев с Украины. До этого они получали по 40 злотых (480 рублей) в день на каждого человека, которому предоставляли ночлег и питание. За месяц до этого в Кракове отменили бесплатный проезд на общественном транспорте для украинских беженцев. До этого они могли бесплатно пользоваться городскими трамваями и автобусами, когда ездили в места оказания помощи, поиска работы и оформления документов.

Гость в горле Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yurii Rylchuk

В течение полугода президент Польши Анджей Дуда постоянно жаловался Евросоюзу на то, что Варшаве приходится справляться с потоком переселенцев практически в одиночку. Шефернакер и вовсе заявлял Брюсселю, что «помощь ЕС для государств, помогающих украинским беженцам, должна идти не в миллионах, а в миллиардах евро». Замглавы МВД тогда подчеркнул, что Польша не собирается помогать приезжающим за счет средств из фондов ЕС, выделенных на целевые программы, поскольку от запланированных проектов отказываться не хочет.

Не так радушно

«Поляки до сих пор принимают украинских беженцев, но уже не настолько радушно, как раньше», — пишет The New York Times. Виной всему — собственные экономические проблемы.

В начале ноября польское издание Dziennik Polityczny написало, что «европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев» . По его мнению, в Европу отправились в основном не те, кому действительно нужна помощь, а те, «кто хочет получить прибыль».

«Прежде всего это те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада. <...> Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», — говорится в публикации.

Гость в горле Фото: ТАСС/EPA/Grzegorz Michalowski

Автор статьи Марек Галаш отметил, что многие беженцы пытаются выставить принявшие их государства недостаточно гостеприимными, стремятся получить от них как можно больше льгот. Также они хотят иметь возможность уезжать на родину, а затем возвращаться в Польшу, не теряя при этом привилегий.

Журналист призвал таможенные службы тщательнее проверять документы на границе, пропускать в страну только тех, кто нуждается в переезде в Польшу, а не тех, что хочет «сдать свои квартиры за баснословные деньги и отправиться искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».

— У украинцев и поляков близки культурные коды, они могут понимать друг друга. Но при этом не стоит забывать, что всё же это разные народы, разные люди. А значит, у них отличаются бытовые привычки, они по-разному относятся к частной собственности. Поляки не хотят приспосабливаться к украинцам, они считают, что подстраиваться должны под них. То, насколько отчаянно Варшава выражала поддержку Киеву, было разновидностью политического перформанса, — рассказал в беседе с «Известиями» президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По словам эксперта, когда дело доходит до реальной помощи, возникают вопросы.

Гость в горле Фото: Getty Images/NurPhoto

— Ведь в таком случае нужно что-то свое отдать другому. Эмоциональный накал, существовавший в самом начале, стал постепенно ослабевать. В целом перспектива отношений между Варшавой и Киевом не настолько радостна, как может показаться на первый взгляд, — считает политолог.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что подобная реакция со стороны поляков вполне предсказуема.

— Содержать беженцев на протяжении долгого времени очень сложно. Варшава не может в одностороннем порядке превратиться в кассу взаимопомощи. Не исключено, что Брюссель разработает варианты по оказанию денежной помощи Польше. А что касается самих украинских беженцев, то, учитывая, что свыше 90% из них женщины и дети, им тяжело чувствовать себя где-то комфортно, — полагает эксперт.