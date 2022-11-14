«После трагедии тоже может быть счастливая жизнь»

Пандемия коронавируса, а затем начало специальной военной операции, частичная мобилизация и уход многих привычных брендов повлияли на эмоциональное состояние россиян — они стали чаще обращаться к психологам, активнее искать информацию, которая поможет справиться с тревогой, рассказала «Известиям» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу . Специалистам тоже пришлось перестроить свою работу — к пострадавшим от экстремальных ситуаций и явлений добавились вынужденные переселенцы, которым требуется помощь. О том, чем оказался полезен опыт пандемии, что влияет на способность человека справляться с трудностями и почему важно урегулировать деятельность психологов, — в эксклюзивном интервью Юлии Шойгу.

«Столкнулись с ситуацией, похожей на пандемию»

— Какие задачи в этом году оказались наиболее актуальными для Центра экстренной психологической помощи МЧС России?

— Нужно говорить не только о текущем 2022-м, но и о нескольких предыдущих годах. Начиная с момента, когда мы столкнулись с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, перед нами встали новые задачи , которых до этого нам решать в таком объеме не приходилось. Потому что в тот момент фактически каждый из нас оказался в совершенно непривычной для себя ситуации и испытывал определенный дискомфорт. В некоторых случаях этот дискомфорт был очень значительным и существенно влиял на состояние людей.

В этом году помимо выполнения своих постоянных обязанностей мы работаем и с людьми, которые вынуждены были покинуть места своего постоянного пребывания в связи с проведением специальной военной операции . Мы начали эту работу 18 февраля, как только стало известно о решении правительств ДНР и ЛНР об эвакуации населения.

Почти сразу мы столкнулись с ситуацией, по психологическому профилю чем-то похожей на ситуацию с пандемией коронавируса . Это повышение уровня тревоги и беспокойства у очень большого числа людей, которое было связано с переменами и неизвестностью. Поэтому направление деятельности, которое родилось в связи с распространением коронавирусной инфекции, получило свое продолжение и в 2022 году. Это работа просветительского характера. Мы подготовили около двух десятков памяток на самые разные темы: как перестать тревожиться, как разговаривать о сложных вещах с близкими людьми, как разговаривать о сложном с детьми и много других рекомендаций.

— С какими состояниями чаще всего приходится работать психологам и специалистам центра? Где проходит работа психологов экстремального профиля?

— Нашему центру в этом году исполнилось 23 года. С самого начала у нас было две основные задачи , которые мы решали в области психологии. Это работа с личным составом МЧС России : спасателями, пожарными, летчиками, психологами, врачами, чьи условия труда далеки от нормальных, часто связаны с воздействием экстремальных условий. В период распространения коронавирусной инфекции это направление расширилось , появились новые вызовы. Сейчас мы помогаем нашим сотрудникам преодолеть последствия заболевания.

После трагедии тоже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, наши специалисты в рамках проведения СВО участвуют в гуманитарной работе, которая проводится на новых российских территориях , поэтому при работе с ними нужно учитывать и этот фактор.

Вторая задача связана с оказанием экстренной психологической помощи людям, которые пострадали в чрезвычайной ситуации . Эти задачи, направления были и остаются основным содержанием нашей работы.

— В чем суть оказания экстренной помощи людям в сложных ситуациях?

— Когда человек попадает в беду , в обстоятельства, которые разрушают его привычный мир, привычное существование, он оказывается в особом психологическом состоянии. От того, как пройдет этот период, от того, насколько человек сможет найти в себе возможности, ресурсы, силы пережить, переработать, справиться с тем, что выпало ему испытать, зависит, насколько комфортной и счастливой будет его жизнь дальше , ведь после трагедии тоже может быть счастливая жизнь. Она наверняка не будет такой, как до встречи с катастрофой, но она тоже может быть очень комфортной.

— Вы упомянули работу с людьми, которые вынужденно переехали в Россию в этом году. Как оцениваете их психологическое состояние?

— Отличие людей, которые вынужденно переехали, состоит в том, что они потеряли очень многое и изменяют в своей жизни очень многое . Это не разовое воздействие, пусть и сильное, а процесс, протяженный по времени. Им нужно решить массу задач бытового и организационного характера: переехать, найти жилье, найти работу, устроить детей в детский сад или школу, понять, куда ехать, ведь у многих нет конкретной точки, где их ждут друзья или родственники. Это значит, по сути, выстроить жизнь на совершенно новом месте. Особенность работы с такими людьми состоит в том, что она должна быть длительной. Задача наших специалистов — помощь в самый острый, начальный период . Но система психологической помощи людям, которые пострадали в чрезвычайной ситуации, в нашей стране выстроена таким образом, что мы стараемся обеспечить некую преемственность нашей работы с теми специалистами, которые могут в случае необходимости помочь там, где эти люди живут.

— Какие базовые психологические принципы может применить человек, чтобы поддержать свое состояние в нестабильной ситуации?

— Когда мне задают этот вопрос, надеются, что сейчас прозвучит какой-то волшебный рецепт — что можно сделать какое-то упражнение и жизнь сразу станет лучше. Довольно банально прозвучит, но основной принцип — здоровый образ жизни в разных его проявлениях . Чем мы комфортнее себя чувствуем, чем в более ресурсном состоянии находимся, тем больше сил у нас есть для того, чтобы справиться в том числе и с негативными, страшными, тревожными, трагическими событиями. Очень важно заботиться о том, как мы себя чувствуем физически, насколько мы правильно питаемся, гуляем ли на свежем воздухе, есть ли у нас физическая активность, достаточно ли мы спим . Очень правильно заботиться о своем социальном здоровье и психологическом благополучии — чтобы были друзья, коллеги, любимое дело, увлечения.

После трагедии тоже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Очень важно, чтобы человек понимал, ради чего он живет . Когда человек видит смысл в своих поступках, в своей жизни, переживать невзгоды ему гораздо легче. Мы это видели и на совершенно героических примерах врачей, которые отказывались от многого, помогая пациенту, так как это их долг и призвание. Мы это видим на примерах героических жителей Донбасса, которые так долго смогли жить и верить в очень трудных условиях. Для нас сложно даже представить, насколько это тяжело. Но вера в то, что всё будет хорошо и что они делают всё правильно, помогала им справляться.

«Детская психика очень пластична»

— Можно ли полностью устранить психологические последствия у детей, переживших травмирующие события (обстрелы, ранения, гибель родных, бегство из родных мест)?

— Дети более уязвимы в этих ситуациях , но плюс в том, что в раннем возрасте психика очень пластична. Это связано в том числе с нейробиологическими механизмами того, как мы взрослеем, растем. Чем младше человек, тем быстрее и активнее образуются у него нейронные связи, поэтому ему проще адаптироваться . Как успешно ребенок справится с травмирующим событием, зависит от того, насколько корректно, адекватно будут вести себя взрослые, которые находятся рядом с ним.

— Какие задачи стоят перед специалистами, когда они работают с детьми после таких трагических событий, как стрельба в школе?

— Очень важно, если мы говорим о трагедиях в образовательных учреждениях, провести там родительские собрания или собрания с педагогическим коллективом. Там нужно рассказать о том, чего можно ждать после этой ситуации, что считать нормальным, что ненормальным, как себя вести и как помочь ребенку в зависимости от его возраста.

После трагедии тоже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В индивидуальной коррекционной работе или в небольших группах наши специалисты применяют техники, действенные в очень краткосрочном периоде. Они лаконичны и помогают ребенку или взрослому справиться с переживаниями, которые у него возникли в ответ на трагедию.

Одна из самых эмоционально сложных задач нашей профессии — психологическая помощь при сопровождении процедуры идентификации.

— Вы говорили про реформирование уроков ОБЖ. Какие изменения вы предлагаете внести в этот предмет, что нужно добавить в школьный курс?

— В этом году завершен большой этап работы, которая началась еще в 2018 году. Именно тогда была принята на коллегии Минпросвещения России (оно было еще Министерством образования) «Концепция преподавания предмета ОБЖ».

Это довольно молодой предмет, ему в 2018 году было около 30 лет. Он частично перенял традиции, сохранившиеся от начальной военной подготовки, которая была еще в советской школе. Туда немного добавили сжатую программу подготовки спасателей. По мере появления разных рисков были попытки добавить туда еще какие-то дисциплины.

Была большая диспропорция: очень много рассказывалось об опасных явлениях и крайне мало — о правилах безопасности . Но ведь именно соблюдение правил безопасности позволяет в подавляющем большинстве случаев избежать беды.

Было решено классифицировать всю тему безопасности относительно разных сфер, в которых человек находится. Сейчас в предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входят десять модулей . Они посвящены как общим понятиям, так и безопасности в разных ситуациях, в том числе информационной, основам медицинских знаний.

За четыре года группа экспертов при нашем участии совместно со специалистами Минпросвещения России сформулировала федеральные государственные образовательные стандарты и программы, по которым должно идти преподавание ОБЖ . На уровне восьмого и девятого классов они уже внедрены. В начале этого учебного года была утверждена программа десятого и одиннадцатого классов. Мы надеемся, что со следующего учебного года она уже будет внедрена в наши школы .

«Потребность в профессиональной помощи стала больше»

— Удалось ли уже преодолеть психологические последствия пандемии?

— И да, и нет. Мне кажется, мы научились справляться с неспецифическими психологическими сложностями, которые возникли в период ковида . Неспецифические — значит не связанные с самим вирусом. Необходимость соблюдать определенные меры гигиены, находиться в изоляции, менять график работы, режим, круг социального взаимодействия.

Есть вторая часть — специфические последствия. Коронавирус проникает в нейроны, в клетки мозга, именно поэтому он вызывает и последствия для психического здоровья. Не у всех, но это происходит с гораздо большей частотой, чем, например, после перенесенного гриппа или тяжелой простуды. За это время медицинскому и психологическому сообществу уже удалось наработать некие методы, которые помогают людям справиться с последствиями коронавируса. Эти последствия очень неприятны, но, к счастью, преодолимы. Но эта тема требует дальнейшего изучения и развития. Опыта такой работы — всего два с небольшим года. Было бы странно, если бы за это время мы открыли и полностью задействовали все возможные механизмы.

После трагедии тоже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Этот год нам подарил ряд новых вызовов — начало СВО, мобилизация, уход привычных брендов. Как это сказалось на психологическом состоянии людей?

— В ответ на резкое изменение, особенно тревожное, пугающее для большинства людей, произошло повышение уровня стресса и тревоги . Это чувствовалось по запросам и на наш сайт, и на горячую линию. Стало гораздо больше запросов о том, каким образом справиться с такого рода состояниями .

— Нужен ли, на ваш взгляд, закон о психологической помощи, идея которого активно обсуждается в последнее время?

— Тема обсуждается не первый год. Она актуальна как никогда, популярность этого вида помощи очень возросла. С ейчас не предъявляются требования к оказанию психологической помощи ни в каком виде. Вместе с возросшим интересом появилось огромное количество предложений о скоростном обучении психологов — за два месяца, за полтора месяца, за полгода, можно дистанционно . Совершенно очевидно, что ни за два, ни за три месяца, ни за полгода стать специалистом, не имея базового образования, невозможно. Чтобы стать психологом, нужно проучиться как минимум четыре года — до окончания бакалавриата. Максимум тут не ограничен, потому что хорошие профессионалы учатся всю жизнь.

Тема назревшая, очень актуальная. Такой документ нужен для решения нескольких задач.

Первая — определить, что является психологической помощью, а что нет. У нас есть коллеги-психиатры, психотерапевты, с которыми в тесном сотрудничестве работаем, но это все-таки разные профессии, у них разные полномочия и разные сферы деятельности. К сожалению, с другой стороны, есть псевдоспециалисты — тренеры личностного роста, гадалки, и кого только в этой сфере нет . Четкое определение, что же такое психологическая помощь, позволит человеку делать свой выбор осознанно. Если я хочу к психологу, я должен иметь возможность убедиться, что передо мной сидит квалифицированный специалист.

После трагедии тоже Фото: РИА Новости/пресс-служба МЧС РФ

Вторая задача такого документа — определить требования к человеку, который оказывает психологическую помощь, к его профессиональному уровню.

Третья задача, которую должен решать этот проект, — определить права и обязанности всех участников процесса. Как и в каком порядке оказывается такая помощь несовершеннолетним, с какого возраста ребенок может обратиться самостоятельно за психологической помощью. Определить механизмы регулирования, которые должны обеспечить соблюдение всех требований, о которых мы поговорили. Это основные задачи, которые этот документ должен решать.