Зона поддержки: в России предлагают ввести бесплатную психологическую помощь

В Госдуму к началу осенней сессии планируют внести законопроект, предусматривающий бесплатную психологическую помощь для отдельных граждан — в частности, для тех, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации, людей с инвалидностью и малообеспеченных семей. Насколько необходима такая мера, куда сегодня могут обратиться люди, у которых нет средств на консультации с психологом, и какие сложности необходимо решить, чтобы помощь стала эффективной, разбирались «Известия».

Бесплатно и по категориям

О разработке законопроекта, предусматривающего бесплатную психологическую помощь для отдельных категорий граждан , в начале августа сообщила первый зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова.

— Готовим законопроект, в котором очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи, — рассказала депутат.

Зона поддержки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пока предполагается, что его действие будет распространяться на семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, инвалидов I и II групп, а также на пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, детей-инвалидов, сирот и усыновителей .

В дальнейшем круг возможных получателей бесплатной помощи может расширяться, отметила она. В частности, не исключено, что в перечень включат волонтеров, семьи военных, а также тех, кто «возвращается к мирной жизни в Донбассе».

Оказывать такую помощь, согласно законопроекту, должны будут в сети государственных центров психологической службы .

При этом действующее законодательство уже предусматривает доступность такой помощи в ряде случаев , напоминает доцент департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Денис Удалов.

Речь идет о психологической помощи в чрезвычайных ситуациях, а также о работе так называемых телефонов доверия.

— В рамках деятельности государственных органов, уполномоченных осуществлять свои функции в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, также определяется порядок оказания экстренной психологической помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах, — перечисляет Удалов.

Зона поддержки Сотрудницы психологической помощи МЧС России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отдельные законодательные акты также предусматривают оказание психологической помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и жертвам преступлений .

Доступность базовой психологической помощи предусмотрена также законом «Об основах социального обслуживания». Документ в том числе предусматривает оказание «социально-психологических услуг».

В них входит помощь «в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия».

Помощь вместо стационара

Создание системы бесплатной психологической помощи для тех, кто не может позволить себе платные консультации, необходимо , уверены все опрошенные изданием эксперты.

— Проблема психологического здоровья людей, высокое тревожное состояние, депрессии на почве геополитических событий требуют психологической помощи и поддержки, — отмечает семейный психолог и подростковый психолог, менеджер проекта психологической поддержки при поддержке Фонда президентских грантов «Рука заботы» Иляна Траулько.

Зона поддержки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рынок психологических услуг в России в последние годы растет , отмечает директор КРОС по исследованиям и разработкам Ксения Касьянова. Так, по данным «2ГИС», после пандемии в городах-миллионниках заметно увеличилось число организаций, оказывающих психологическую помощь. В Москве за два года рост составил 62,3%, в Воронеже — 18,5%, указывает эксперт. Эти цифры не учитывают частное консультирование — как психологическое, так и психотерапевтическое.

— Стоимость на услуги специалистов в Москве варьируются в среднем от 3 тыс. до 12 тыс. за прием, а могут быть и больше, — говорит собеседница издания. Конечно, при таких расценках малообеспеченные россияне вряд ли могут получить доступ к помощи профессионалов в области душевного здоровья: для них доступна только психиатрическая помощь в стационарах.

Большой спектр так называемых пограничных состояний, которые требуют помощи специалистов, — предмет работы именно психологов и врачей-психотерапевтов, а не повод для помещения в стационар, напоминает Ксения Касьянова.

Частные центры и сейчас оказывают бесплатные услуги тем, кто в них нуждается. При необходимости найти бесплатную консультацию в интернете не составляет труда, отмечает руководитель такого психологического центра , психолог Светлана Ященко.

Сложность заключается в том, что частные организации, как правило, не могут себе позволить более одной бесплатной консультации для одного клиента, в то время как помощь во многих случаях нужна системная.

Зона поддержки Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Помимо собственно доступности квалифицированной помощи есть и другие проблемы, которые также влияют на частоту обращений к специалистам и эффективность последующей работы.

— Первая сложность заключается в том, что часто малообеспеченные семьи слабо мотивированы на посещение психолога, — обращает внимание Светлана Ященко.

Так, например, матери часто могут просто не видеть или не понимать, что их ребенок сталкивается со сложностями, которые может скорректировать психолог .

Нередко также, если клиент получает помощь бесплатно, он склонен обесценивать ее и недостаточно серьезно относиться к процессу, ч то в свою очередь может повлиять на результат, указывает собеседница издания.

— Например, клиент может выйти на бесплатную онлайн-консультацию из магазина, в окружении толпы родственников, за рулем, вообще не выйти на связь в назначенный срок. Или приходить на консультацию, но потом ничего не использовать из рекомендаций психолога, — перечисляет эксперт.

Поэтому внедрение доступной психологической помощи должно сочетаться с просвещением граждан о том, какие проблемы может решить психолог в их случае , резюмирует она.

Зона поддержки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, частично решить проблему ответственного отношения к такой работе можно, попросив клиента при получении бесплатной психологической помощи составлять какой-то письменный отчет о собственных действиях по решению проблемы .

«Ничего не можем предложить, кроме телефона доверия»

Если законопроект будет принят, в дальнейшем помимо уже предложенных категорий граждан в перечень претендентов на бесплатную психологическую помощь можно включить семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Например, семьи, где один из родителей потерял работу; семьи, чей уровень упал до минимального прожиточного; а также семьи, которые переживают утрату кого-то близкого, либо семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность , считает Иляна Траулько.

Еще одна группа тех, кто потенциально может нуждаться в профессиональной помощи, — это подростки , указывает Светлана Ященко.

— Из 20 лет моей работы по приему входящих клиентских запросов я знаю, что есть еще одна категория клиентов, которая просто кричит о помощи, и очень обидно, что мы ничего не можем с этим сделать, — говорит она. — Каждую неделю мы получаем запросы от подростков. Подростки в сложной ситуации, подростки, подвергающиеся семейному насилию, просят помощи. А мы ничего не можем им предложить кроме телефона доверия .

Зона поддержки Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По закону специалисты центров не имеют права без согласия родителей консультировать подростков, даже если консультация будет разовой и бесплатной .