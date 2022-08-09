Зона поддержки: в России предлагают ввести бесплатную психологическую помощь
В Госдуму к началу осенней сессии планируют внести законопроект, предусматривающий бесплатную психологическую помощь для отдельных граждан — в частности, для тех, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации, людей с инвалидностью и малообеспеченных семей. Насколько необходима такая мера, куда сегодня могут обратиться люди, у которых нет средств на консультации с психологом, и какие сложности необходимо решить, чтобы помощь стала эффективной, разбирались «Известия».
Бесплатно и по категориям
О разработке законопроекта, предусматривающего бесплатную психологическую помощь для отдельных категорий граждан, в начале августа сообщила первый зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова.
— Готовим законопроект, в котором очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи, — рассказала депутат.
Пока предполагается, что его действие будет распространяться на семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, инвалидов I и II групп, а также на пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, детей-инвалидов, сирот и усыновителей.
В дальнейшем круг возможных получателей бесплатной помощи может расширяться, отметила она. В частности, не исключено, что в перечень включат волонтеров, семьи военных, а также тех, кто «возвращается к мирной жизни в Донбассе».
Оказывать такую помощь, согласно законопроекту, должны будут в сети государственных центров психологической службы.
При этом действующее законодательство уже предусматривает доступность такой помощи в ряде случаев, напоминает доцент департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Денис Удалов.
Речь идет о психологической помощи в чрезвычайных ситуациях, а также о работе так называемых телефонов доверия.
— В рамках деятельности государственных органов, уполномоченных осуществлять свои функции в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, также определяется порядок оказания экстренной психологической помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах, — перечисляет Удалов.
Сотрудницы психологической помощи МЧС России
Отдельные законодательные акты также предусматривают оказание психологической помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и жертвам преступлений.
Доступность базовой психологической помощи предусмотрена также законом «Об основах социального обслуживания». Документ в том числе предусматривает оказание «социально-психологических услуг».
В них входит помощь «в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия».
Помощь вместо стационара
Создание системы бесплатной психологической помощи для тех, кто не может позволить себе платные консультации, необходимо, уверены все опрошенные изданием эксперты.
— Проблема психологического здоровья людей, высокое тревожное состояние, депрессии на почве геополитических событий требуют психологической помощи и поддержки, — отмечает семейный психолог и подростковый психолог, менеджер проекта психологической поддержки при поддержке Фонда президентских грантов «Рука заботы» Иляна Траулько.
Рынок психологических услуг в России в последние годы растет, отмечает директор КРОС по исследованиям и разработкам Ксения Касьянова. Так, по данным «2ГИС», после пандемии в городах-миллионниках заметно увеличилось число организаций, оказывающих психологическую помощь. В Москве за два года рост составил 62,3%, в Воронеже — 18,5%, указывает эксперт. Эти цифры не учитывают частное консультирование — как психологическое, так и психотерапевтическое.
— Стоимость на услуги специалистов в Москве варьируются в среднем от 3 тыс. до 12 тыс. за прием, а могут быть и больше, — говорит собеседница издания. Конечно, при таких расценках малообеспеченные россияне вряд ли могут получить доступ к помощи профессионалов в области душевного здоровья: для них доступна только психиатрическая помощь в стационарах.
Большой спектр так называемых пограничных состояний, которые требуют помощи специалистов, — предмет работы именно психологов и врачей-психотерапевтов, а не повод для помещения в стационар, напоминает Ксения Касьянова.
Частные центры и сейчас оказывают бесплатные услуги тем, кто в них нуждается. При необходимости найти бесплатную консультацию в интернете не составляет труда, отмечает руководитель такого психологического центра, психолог Светлана Ященко.
Сложность заключается в том, что частные организации, как правило, не могут себе позволить более одной бесплатной консультации для одного клиента, в то время как помощь во многих случаях нужна системная.
Помимо собственно доступности квалифицированной помощи есть и другие проблемы, которые также влияют на частоту обращений к специалистам и эффективность последующей работы.
— Первая сложность заключается в том, что часто малообеспеченные семьи слабо мотивированы на посещение психолога, — обращает внимание Светлана Ященко.
Так, например, матери часто могут просто не видеть или не понимать, что их ребенок сталкивается со сложностями, которые может скорректировать психолог.
Нередко также, если клиент получает помощь бесплатно, он склонен обесценивать ее и недостаточно серьезно относиться к процессу, что в свою очередь может повлиять на результат, указывает собеседница издания.
— Например, клиент может выйти на бесплатную онлайн-консультацию из магазина, в окружении толпы родственников, за рулем, вообще не выйти на связь в назначенный срок. Или приходить на консультацию, но потом ничего не использовать из рекомендаций психолога, — перечисляет эксперт.
Поэтому внедрение доступной психологической помощи должно сочетаться с просвещением граждан о том, какие проблемы может решить психолог в их случае, резюмирует она.
Кроме того, частично решить проблему ответственного отношения к такой работе можно, попросив клиента при получении бесплатной психологической помощи составлять какой-то письменный отчет о собственных действиях по решению проблемы.
«Ничего не можем предложить, кроме телефона доверия»
Если законопроект будет принят, в дальнейшем помимо уже предложенных категорий граждан в перечень претендентов на бесплатную психологическую помощь можно включить семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Например, семьи, где один из родителей потерял работу; семьи, чей уровень упал до минимального прожиточного; а также семьи, которые переживают утрату кого-то близкого, либо семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность, считает Иляна Траулько.
Еще одна группа тех, кто потенциально может нуждаться в профессиональной помощи, — это подростки, указывает Светлана Ященко.
— Из 20 лет моей работы по приему входящих клиентских запросов я знаю, что есть еще одна категория клиентов, которая просто кричит о помощи, и очень обидно, что мы ничего не можем с этим сделать, — говорит она. — Каждую неделю мы получаем запросы от подростков. Подростки в сложной ситуации, подростки, подвергающиеся семейному насилию, просят помощи. А мы ничего не можем им предложить кроме телефона доверия.
По закону специалисты центров не имеют права без согласия родителей консультировать подростков, даже если консультация будет разовой и бесплатной.
Между тем именно родители, согласие которых необходимо, в некоторых случаях являются источником насилия, подчеркивает Ященко: «Если бы это можно было как-то изменить, это позволило бы включить группу, для которой помощь будет очень значимой».