Колебания по курсу: к психологам зачастили любители крипты

Специалисты реабилитационных центров сообщают о появлении нового вида зависимости. Наряду с алкоголизмом, наркоманией, трудоголизмом и игроманией врачи всё чаще сталкиваются с обращениями людей, зависимых от операций с криптовалютой. В последнее время некоторым майнерам и криптоинвесторам требуется помощь психотерапевтов и клинических психологов. Почему увлечение модными финансовыми инструментами порой ничем не отличается от тяги к спиртному, каким людям не стоит ввязываться в опасную игру и как противостоять влечению — в материале «Известий».

Коварный недуг

Казалось бы, столь интеллектуальное занятие, как использование передового финансового инструмента, не должно иметь ничего общего с непреодолимой тягой к алкоголю и сильнодействующим веществам. Но реабилитационные центры Клиники доктора Исаева зафиксировали рост числа пациентов с зависимостью от торговли на бирже и операциями с криптовалютой . По словам Татьяны Метелевой, руководителя реабилитационного центра «Двойной Диагноз» Клиники доктора Исаева, такие пациенты уже имели изначально зависимость, чаще всего игровую. Поэтому криптовалюта стала для них новым видом замещения реальности. Но по словам эксперта, это не означает, что любого, кто занимается торговлей криптовалютой, ждет специализированное лечение.

— Так же, как и здоровые люди без зависимостей могут себе позволить выпить по праздникам, человек с саморегуляцией способен и заниматься криптовалютой, и торговать на бирже, если у него есть остановочный компонент. Но зависимые не могут себе этого позволить. Они будут компульсивно входить в мир криптовалюты и биржи, запуская механизм азарта, эйфории от выигрышей, отчаяние от проигрышей и так далее , — разъясняет Татьяна Метелева.

В сравнении с другими видами зависимости, людей с пагубной тягой к торговле криптовалютой, конечно, не так много.

Колебания по курсу Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Christin Klose

— Так как эта сфера кажется безобидной на контрасте с употреблением наркотиков, некоторые и не подозревают о наличии у себя зависимости. Многие молодые люди сталкиваются с проблемами уже после того, как уже втянулись в торговлю криптовалютой , — предостерегает Татьяна Метелева.

Интеллигентная зависимость

По словам Виктории Пашковской, руководителя реабилитационного центра «Независимость» Клиники доктора Исаева, средний возраст криптовалютчиков — это 30 плюс. Эксперт судит по тем людям, кто приходил на терапию и на консультации.

— Как правило, у них есть зависимое ядро личности, больше похожее на трудоголиков. Сложность в том, что проблема не воспринимается ими как зависимость. Осознание, как правило, приходит, когда уже есть долги и банкротства. И всё равно люди не понимают, что страдают от зависимости. Они говорят только об одержимости , — комментирует Пашковская.

Специалист подчеркивает: такая зависимость проявляется, как и любая другая. Ухудшаются сферы жизни: рушатся отношения, страдает работа, снижается здоровье.

— Последняя стадия зависимости: когда нет возможности играть на бирже, люди начинают делать ставки, уходят в более мелкие сделки. Кто-то на этом этапе начинает пить. Можно сказать, что у них очень схожая структура заболеваемости с алкоголиками и трудоголиками , — разъясняет эксперт.

Специалисты сетуют, что пока слишком мало опыта по терапии подобных клиентов. Зависимые криптовалютчики не считают нужным лечиться длительное время.

— В нашей практике такие люди приходили, но не задерживались надолго — всё общение заканчивалось на консультации или на нескольких сеансах, — говорит эксперт.

Колебания по курсу Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman

Вся жизнь — игра

Несмотря на то, что зависимые криптовалютчики не столь распространенное явление, как алкоголики и наркоманы, врачи уже готовы работать и с такими людьми. Психиатр, нарколог, психотерапевт наркоголической Клиники Маршака Леонардо Гевара считает, что стремление заработать на криптовалюте сродни игре на рынке ценных бумаг. А вот люди с зависимостью от фондового рынка периодически обращаются за помощью к специалистам.

—Почему игра? Потому что многим таким пациентам свойственно неконтролируемое желание покупать ценные бумаги, играя на разнице в сумме, чтобы получить некую прибыль. Это похоже на лотерею или тотализатор. Человек исходит не из здорового расчета и профессиональных знаний в области ценных бумаг. Превалирует импульсивное желание совершать действия, которые дают ощущение эйфории и азарта , — разъясняет Леонардо Гевара.

По словам психиатра, в ловушку зависимости от криптовалюты, как и от ценных бумаг, рискуют попасть молодые люди, которые решили быстро заработать большие деньги. Чаще всего они решаются на это, насмотревшись фильмов или наслушавшись рассказов удачливых инвесторов. Поначалу игра на бирже не воспринимается как что-то негативное, поскольку это не наркотик и не казино.

— Молодой человек скачивает себе платформу, заводит какую-то сумму на счете и начинает покупать акции или облигации. Зачастую он действует на авось, на основе поверхностных знаний, основанных на чтении статей в интернете , — рассказывает доктор Гевара.

Далее ситуация развивается по классической схеме: человек, теряя деньги, становится одержим желанием отыграться; начинает тратить личные сбережения или берет в долг, чтобы вернуть утраченное.

Колебания по курсу Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp Images

— Тут прослеживается аналогия со ставками в казино и тотализатором. Люди впадают в некую зависимость, ввязываются в игру и не могут остановиться , — продолжает эксперт.

По словам психиатра, проблемы с криптовалютчиками, конечно же, не встречаются на каждом шагу, но уже можно говорить о том, что это явление займет свою нишу. Причем ряды зависимых могут пополнить не только игроки рынка ценных бумаг и гемблеры (игроманы), но и бывшие алкоголики и наркоманы. Речь идет о так называемой трансформации зависимости.

— Люди, которые имели в анамнезе наркоманию или алкоголизм, будучи в состоянии ремиссии, порой испытывают желание ощутить прежнее удовольствие и эйфорию. Это бывает при неисполнении определенных рекомендаций после лечения или спонтанного отказа от химической зависимости. И тогда они начинают уходить в игровые формы , — продолжает Леонардо Гевара.

Алкогольный синдром

При игре на бирже, по словам психиатра, азартные люди испытывают тягу, как при химической зависимости.

— Это влечение порой спонтанное, неконтролируемое, идет против здравого смысла. Напоминает дискомфорт, испытываемый в трезвости при химической зависимости или в перерывах между играми у гемблеров. Близкие люди таких игроков страдают созависимостью (как и родственники химически зависимых) и следуют ее механизмам , — продолжает доктор Гевара.

Поскольку алгоритм возможного спасения уже отработан предшественниками криптовалютоманов и тех, кто одержим нездоровой страстью к игре на фондовом рынке, майнеры могут идти за помощью проторенной дорогой. Психиатр советует таким людям и их родственникам по возможности обращаться к специалистам реабилитационных программ.

Колебания по курсу Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Таковыми являются доктора-психотерапевты, реабилитологи и клинические психологи, работающие с зависимыми. Зависимым потребуется программа групповой и индивидуальной психотерапии. Работать над собой придется и созависимым родственникам, чтобы своей тревогой и любовью не потворствовать проблеме, а пытаться остановить зависимых, зная все основы этого явления, — рассказывает Леонардо Гевара.

Если нет возможности обратиться в специализированные центры, то зависимый может примкнуть к анонимным наркоманам, алкоголикам и игроманам, посещая их собрания — группы. Но для этого, по словам врача, потребуется желание самого человека, его самокритика и понимание, что проблема есть и ее надо решать .

Вместо казино

Эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова согласна с тем, что есть люди, которые идут в инвестиционные финансовые инструменты, особенно связанные с риском, именно за драйвом.

— Они хотят быстро заработать денег и абсолютно не думают о последствиях. Таким людям, на мой взгляд, лучше всего вообще не заниматься этим делом, — комментирует эксперт.

По наблюдениям Жуковой, можно сказать, что после того, как в России запретили казино и тотализаторы, люди выбрали криптовалюты в качестве некой замены. С точки зрения финансовой грамотности, это абсолютно неверно.

— Торговля криптовалютой и в принципе вложение денег в криптовалюты — это высокорискованный и спекулятивный инструмент. Когда люди хотят заработать через криптовалюту, я как финансовый советник предлагаю им для начала очень хорошо подумать, зачем они это делают. Важно понимать цель, которую они преследует , — говорит Жукова.

Колебания по курсу Фото: Global Look Press/imageBROKER/Siegra Asmoel

Эксперт уверена: если человек думает, что с помощью криптовалюты сохранит или приумножит свои деньги, то лучше всего не вкладывать все средства в одну только монету, а распределить их по разным криптовалютам, то есть максимально диверсифицировать.

— Стоит отметить, что в криптовалюте действительно можно заработать очень большие деньги. Но ни в коем случае нельзя вкладывать последние или заемные деньги. То есть мы должны понимать и сразу смириться с тем, что те деньги, которые мы вкладываем в этот инструмент, можно потерять — абсолютно все и сразу , — продолжает Наталья Жукова.

На страже интересов

Финансовый аналитик считает важным, что человек должен знать не только о том, что такое вообще система blockchain, какие монеты бывают, почему и для каких целей люди их используют. Требуется также понимать, какие способы заработать на ней существуют.

— В информационном пространстве есть такие курсы, которые позволяют нам изучить этот вопрос постепенно, поэтапно и понемногу пробовать разные способы вложений в криптовалюту на небольших суммах. Только потом можно принять решение, что здесь делать нужно обязательно, прежде чем начать заниматься криптовалютой по-серьезному , — продолжает Наталья Жукова.

Эксперт рекомендует как следует подготовить собственный компьютер, установить хороший антивирус, продумать, как защитить компьютер, аккаунт, все кошельки. Человеку, решившему заработать на криптовалютах, нельзя терять пароли, всё должно быть записано в надежных местах.

— Важно понимать, что очень легко можно поймать троянскую программу и потерять все деньги , — подчеркивает эксперт.

— Если гражданин вкладывает деньги в криптовалюту для себя, лучше всего приобрести так называемый холодный кошелек. Это что-то типа флешки с определенным программным обеспечением, куда записываются монеты. На холодном кошельке это хранится абсолютно безопасно , — делится знаниями Наталья Жукова.