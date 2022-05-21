Больше чем собственность: NFT пытаются вписать в российский закон

В Госдуму внесли законопроект об NFT, который приравнивает их к объектам интеллектуальной собственности. Это слишком узкое определение для невзаимозаменяемых токенов, которые имеют все шансы перекочевать из мира мемов и искусства в реальный сектор экономики, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Какое определение NFT придумали российские депутаты, поможет ли это бороться с мошенниками и при чем тут покупка квартиры, читайте в нашем материале.

Старыми словами о новом

NFT нужно регулировать так же, как объекты интеллектуальной собственности, полагают депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Владислав Даванков. Соответствующий проект они внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в четверг, 21 мая. По словам Антона Ткачева, эта первая в мире законотворческая инициатива об NFT.

Авторы предлагают закрепить в законе понятие «невзаимозаменяемый токен», а заодно и обеспечить защиту их владельцев. На сегодня де-юре и де-факто исключительные права на NFT надлежащим образом не защищены, отсюда много проблем — «от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков», отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Законодатели подчеркивают: токены нельзя отнести к криптовалютам, они представляют собой цифровой сертификат на право собственности , а значит, являются объектом интеллектуальной собственности. По этой логике к ним должно применяться законодательство в сфере охраны интеллектуальной собственности, считают разработчики инициативы.

Больше чем собственность1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Так, они предлагают следующее определение NFT (они же non-fungible tokens) — «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе блокчейн)». Закрепить его предполагается в статье 1225 Гражданского кодекса РФ («Об охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации». — Ред.).

Новая головная боль

По разным оценкам, объем мирового NFT-рынка по итогам 2021 года составил $25–40 млрд. В России к 2030 году он может достичь $10 млрд, прогнозируют связанные с инвестициями в искусство эксперты. И хотя популярность невзаимозаменяемых токенов снижается (по данным портала NonFungible, сейчас в сравнении с пиком ажиотажа в сентябре проводится почти на 92% меньше сделок — 225 тыс. транзакций против 19 тыс.), объем рынка измеряется десятками, а то и сотнями миллионов долларов.

Помимо признанных арт-объектов, в виде NFT продаются мемы, клипы поп-звезд и даже посты в соцсетях. Потенциал использования невзаимозаменяемых токенов распространяется за пределы мира искусств и сетевого фикшена, однако пока массово используется только там.

Определения NFT в российском законодательстве действительно нет. Термин «токен» фигурирует в законе о цифровых финансовых активах, однако с NFT никак не соотносится. Законопроект о приравнивании невзаимозаменяемого токена к интеллектуальной собственности — первая попытка найти ему место в системе.

Больше чем собственность Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene

— Если квалифицировать NFT-токены как объект интеллектуальной собственности, то к ним можно применить положения ч. 4 Гражданского кодекса РФ. В этом случае их просто нужно включить в состав объектов [интеллектуальной собственности] — например, произведений, — говорит основатель KIP LegalTech, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.

Их перечень и сейчас открыт для пополнения, однако «суды не очень любят брать на себя ответственность за новое, поэтому определенность от законодателя будет полезна», полагает собеседник «Известий».

Спасение от мошенников

Из-за отсутствия регулирования NFT может «гулять» по сети, становясь объектом споров и мошенничества. При этом проверить «объем прав, который он в себе якобы несет», невозможно, подчеркивает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.

Рынок NFT новый, а методы жульничества старые: фишинг, сайты-подделки и прикидывающиеся работниками маркетплейсов мошенники. Так у владельца художественной галереи на Манхэттене украли токены из коллекции «Скучающие обезьяны» и «Обезьяны-мутанты», стоимость которых достигала $2,3 млн.

Больше чем собственность4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Автор цитаты Сможет ли законопроект обезопасить держателей токенов от мошенничества? Само собой, нет, уверен криптоэксперт, председатель совета Аccоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

— Сейчас речь идет только о предложении ввести понятие NFT-токена в гражданский кодекс. Означает ли это, что в полиции или в судах станет понятно, что делать, когда к ним обращаются с заявлением о взломе криптокошелька? Ответ очевиден, — считает он.

Ничто и сейчас не мешает правоохранительным органам применить к цифровому обману с NFT статью 159 УК РФ «Мошенничество» , отмечает в свою очередь Павел Катков: более того, есть специальный состав «Мошенничество в сфере компьютерной информации», вполне применимый к подобным инцидентам.

— Поэтому суды и правоохранительные органы могут работать уже сейчас, не дожидаясь закона, — подчеркивает специалист в области защиты интеллектуальной собственности. — Закон же лишь даст большую определенность в спорных ситуациях, которые, безусловно, будут возникать.

Попытка идентификации

До сих пор никто не брал на себя риск отнести NFT к одному из объектов гражданских прав , подчеркивает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Поправки приводят нас к возможности зафиксировать права на невзаимозаменяемый токен и, как следствие, инструмент проверки его наличия. Но собеседник сомневается, что этого достаточно.

Больше чем собственность2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Это всё существенно сужает возможный функционал NFT. В случае его признания охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, мы скорее всего сможем говорить только о предметах искусства и иных авторских произведениях, — рассуждает Андрей Тугарин. — Однако, как мне кажется, потенциал применения NFT гораздо шире и ограничивать его периметром интеллектуальной собственности скорее неверно.

В частности, токенами интересуются на рынке недвижимости: они могли бы значительно ускорить и упростить передачу прав на имущество. Применение NFT в реальном секторе, той же сфере недвижимости, тоже пока никак не урегулировано на законодательном уровне , напоминает патентовед, специалист патентного бюро «Первоисток» Юлия Киселева.

— Потенциально приобретать недвижимость через NFT было бы проще, быстрее и дешевле, чем стандартным способом. Но если задуматься о такой перспективе, то как минимум необходимо определить, как передавать право собственности и разделять его (при совершении сделок с долевой недвижимостью), как идентифицировать пользователей и проверять актуальность информации об объекте, — отмечает собеседница «Известий», добавляя, что это лишь малая часть вопросов, которые требуют регулирования.

Катастрофическая неясность

Андрей Тугарин подчеркивает, что одного лишь внесения изменений в ст. 1225 ГК РФ «катастрофически недостаточно» . Законопроект, например, не уточняет, будет ли токен считаться средством индивидуализации (например, товарным знаком), объектом авторского права (предметом искусства или программой для ЭВМ) или объектом промышленной собственности, скажем, изобретением?

Больше чем собственность5 Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин По факту NFT — это программный код, что по своей природе уже является программой для ЭВМ и автоматически попадает под действие авторского права.

— Поэтому такие поправки в ГК РФ особо ничего не меняют, — добавляет он. — Думаю, наоборот, зарождается некая противоречивость. С одной стороны, NFT приобретает какой-то правовой статус, а с другой, существенно ограничивается его функционал.

С точки зрения юридической техники, определение невзаимозаменяемого токена, которое предлагают законодатели, не выдерживает никакой критики , уверен член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Во-первых, законодатели предлагают внести его в статью ГК, которая содержит лишь краткий перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Их определения же прописываются в других статьях. Во-вторых, предлагаемое описание NFT cодержит понятия, которые также нуждаются в закрепленной трактовке: «уникальный цифровой актив», «цифровой контент или актив», «невзаимозаменяемые данные».

— Без расшифровки этих понятий предлагаемое определение невзаимозаменяемых токенов создаст больше вопросов, чем даст ответов, и породит массу правоприменительных проблем, — объясняет юрист.

Больше чем собственность6 Фото: Commons.wikimedia.org/Iwan Gabovitch

Хорошая попытка

По его мнению, попытка квалифицировать такой специфический феномен как интеллектуальную собственность и вовсе лишается смысла, если не закрепить специальные правила оборота и защиты токенов. Это «лишь усилит правовую неопределенность, связанную с выпуском и оборотом NFT» , полагает Ефим Казанцев.

Патентовед Юлия Киселева считает незаурядной задачу разработать законопроект, который на практике защитит права правообладателей и покупателей NFT. Их использование в реальном секторе экономике перспективно, но пока нужны базовые механизмы защиты цифровых активов, которые уже в ходу. Там правовая база изначально ближе к сфере NFT, а значит, встроить их определение будет проще, считает эксперт.

— Понятие криптовалют введено в законодательство России с 2020 года, — напоминает глава совета Аccоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский. — Помогает ли это как-то держателям криптовалют? Не особо.

Он полагает, что предложение подвести NFT под закон об интеллектуальной собственности не стоит расценивать как коренной перелом в отношении к блокчейн-технологиям на законотворческом уровне. Вместе с тем назвать его популистским тоже нельзя. «К технологии невзаимозаменяемого токена можно относиться по-разному, но это очевидный тренд, который с нами надолго», — резюмировал собеседник «Известий».