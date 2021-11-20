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Только цифры: как самому создать и продать NFT-токен

Россияне интересуются технологической новинкой
Фото: Getty Images/Anthony Kwan
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Только цифры: как самому создать и продать NFT-токен
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2021-11-17 14:48:30
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Согласно статистике «Яндекса», число поисковых запросов по аббревиатуре NFT в этом октябре выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года в 100 раз: с 1940 до почти 200 тыс. раз. «Известия» разобрались, как и когда появились первые NFT-токены, чем они отличаются от криптовалют, что дают своему владельцу и как создать такой токен самостоятельно.

Что такое NFT-токен простыми словами

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NFT-токены — новое явление для широкой аудитории, на которое возлагают большие надежды в разных отраслях экономики. В беседе с «Известиями» учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров отметил, что интерес к этой технологии сейчас проявляют на рынке недвижимости. Благодаря некоторым особенностям в ближайшем будущем они могут использоваться для практически мгновенной передачи прав на объекты имущества, минуя привычные «бумажные» процедуры. «NFT-зация», вероятнее всего, коснется и сферы защиты интеллектуальной собственности, где станет одним из основных инструментов. Уже сейчас такие токены используются в онлайн-играх и виртуальных мирах, при защите доменов, идентификации и сертификации цифровых объектов.

Директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев объясняет, что всё дело в уникальности и незаменимости NFT-токенов. Хотя они построены на технологии блокчейна, как и криптовалюты, именно эти два качества в корне отличают NFT от «крипты».

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Биткоин на клавиатуре компьютера
Фото: REUTERS
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«Взаимозаменяемость — это способность актива быть взаимозаменяемым с активами того же типа. Например, один биткоин равен и может быть обменен на другой биткоин. В то же время, карточка № 1 / 99 Keldon Johnson Holo Icon Top Shot не является взаимозаменяемой, поскольку существует в единственном экземпляре», — говорит собеседник «Известий».

Чисто технически выпустить собственный NFT-токен несложно. В общем виде, рассказывает Игорь Захаров, нужно сделать файл, выбрать платформу для «чеканки монет» и подключить к ней свой электронный кошелек. Затем следует загрузить файл на платформу, установить характеристики сделки и создать описание цифрового актива. После этого владелец может начать «чеканку», на оплату которой придется потратить некоторое количество цифровой валюты.

Руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов приводит более конкретный пример на основе одной из самых популярных мировых блокчейн-сетей Etherium.

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Выставка цифрового искусства
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

«Технически, при реализации на сети Ethereum, это смарт-контракт, соответствующий стандарту ERC721. Разница заложена в названии — non fungible token — невзаимозаменяемый. В случае с обычным токеном или криптовалютой каждая единица равнозначна любой другой. Каждый NFT-токен уникален и просто так его, по условиям смарт-контракта, нельзя заменить на другой», — говорит он.

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Свои решения есть и у некоторых криптобирж. Так, Глеб Костарев рассказывает, что на маркетплейсе Binance NFT поддерживается большинство графических и аудиоформатов: JPG, PNG, GIF, PDF, MP4, MP3, MPEG, AVI, WAV и SVG. После загрузки информации пользователем команда маркетплейса утверждает контент (обычно в течение 4–8 часов), после чего он может быть выставлен на аукцион или продан по фиксированной цене.

«Создателям важно помнить, что NFT не может быть изменен или исправлен после создания, чтобы создать исправленный/новый NFT, будет необходимо начать процесс заново», — говорит Костарев.

Откуда ноги растут

Собеседники «Известий» рассказывают, что единого мнения по поводу того, кто и когда выпустил первый в истории NFT-токен, в экспертном сообществе нет. Однако можно с уверенностью упомянуть несколько исторически важных для актива точек.

По словам Дениса Восквицова, эксперименты по созданию NFT начались еще в 2013 году, но долгое время оставались «игрушкой» для разработчиков. Первый более-менее массовый проект возник в 2017 году — это были Crypto Punks, выпущенные американской студией Larva Labs.

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Цифровой рисунок
Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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«Это были просто уникальные изображения мультяшных персонажей, которые можно было покупать, продавать, передавать. В том же 2017 году вышла полноценная блокчейн-игра Crypto Kitties, которая привлекла самое большое внимание в этой сфере. Там можно было выращивать котят с помощью NFT-токенов, скрещивать или продавать. Проект привлек много денег и стал заметным шагом к дальнейшей популяризации NFT», — рассказывает Восквицов. Игорь Захаров добавляет, что этот проект был создан в сети Etherium, за внутреннюю валюту которой и покупались NFT-животные.

Глеб Костарев вспоминает еще несколько проектов: Colored Coins и Counterparty, написанные на скриптовом языке блокчейна Bitcoin.

«Некоторые называют первым в истории полноценным NFT проект Etheria, его даже показали вживую на DEVCON, первой конференции разработчиков Ethereum в Лондоне. А кто-то говорит, что первыми стали CryptoPunks и CryptoKitties», — перечисляет собеседник «Известий».

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Как продают NFT-искусство

Денис Восквицов объясняет, что миллионные ценники в реальной валюте на NFT-токены появляются из-за того, что, как и для любого коллекционного предмета, цену определяют рынок и число желающих его купить.

«Тут токены ничем не отличаются от картин. Права сильно зависят от условия выпуска токенов. На данный момент не существует юридических рамок, которые позволяли бы однозначно заявить права на основе владения такими токенами», — говорит он.

Глеб Костарев соглашается с этим мнением, добавляя, что криптоискусство похоже на любой другой вид искусства: имеет значение, кто создал NFT, какова художественная ценность этого произведения и насколько оно может быть востребовано другими коллекционерами.

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Выставка цифрового искусства
Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku
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«Если NFT является частью ограниченного тиража или серии, то одни числа часто обладают большей ценностью, чем другие. Например, число 1 является самым популярным. Числа 13 или 7 также часто становятся желанными предметами коллекций. Ценность и редкость зависят от комбинации нескольких факторов», — говорит Костарев.

Однако пока еще не существует единых юридических норм, определяющих правовой статус таких токенов и объем прав, которые передаются вместе с ним покупателю.

Денис Восквицов объясняет, что после продажи цифровой картины, в теории, от автора можно потребовать удалить файл изображения. Но нужно помнить, что цифровые объекты искусства очень легко изменяются, и та же самая картина может быть, например, обрезана. Технически она станет другим изображением — да, производным, но не тем, что было изначально «зашито» в токене.

«Если это не было предусмотрено изначально как токенизация реальных произведений искусства, то с правами достаточно туманно — нет общепринятого процесса в этой сфере. Но, наверняка, они уже скоро появятся и, скорее всего, уже прорабатываются», — объясняет собеседник «Известий».

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Выставка цифрового искусства
Фото: Global Look Press/Ray Tang

Глеб Костарев добавляет, что неопределенный правовой статус — временное явление, поскольку сама технология находится в самом начале своего развития и применения в разных сферах. И этот вопрос в правовом поле будет однозначно урегулирован, особенно когда использование NFT станет массовым в сделках, относящихся к финансовой сфере.

«Я думаю, что уже в ближайшее время нас ждут интересные проекты с использованием NFT. Это и протоколы для передачи метадаты кросс-чейн, и инструменты для изменения метадаты, и NFT, дающие ранний доступ или более высокие лимиты для протоколов децентрализованного финансирования DeFi, проекты с целью разделения роялти, урегулирования споров по распределению доходов или доле владения и многие другие», — подытожил Костарев.

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