Намайни, если сможешь: как блокчейн повлияет на арт-среду

Аукционные дома видят большие перспективы в продаже искусства за криптовалюту и готовы двигаться в этом направлении, в том числе и в России. Главный плюс: использование блокчейна позволяет укрепить провенанс произведения — в дальнейшем факт его приобретения невозможно будет оспорить. Но развитию отечественного рынка мешают законодательные ограничения. Пока единственным официальным платежным средством остается рубль, крупные игроки не будут рисковать репутацией и искать обходные пути. «Известия» разбирались в художественных перспективах модной технологии.

Вышли в эфир

Аукционный дом Christie’s выставил на торги цифровое произведение художника Beeple (настоящее имя — Майк Уинкельман) под названием Everydays: The First 5000 Days. Грандиозный коллаж, состоящий из его 5 тыс. работ, которые Beeple публиковал ежедневно с 2007 года, стал первой попыткой одного из лидеров арт-рынка осуществить продажу за криптовалюту. Для этого будет использоваться токен NFT, действующий на блокчейне Etherium.

Токен в данном случае выполняет функцию сертификата подлинности, а Ether (эфир, вторая по популярности и капитализации криптовалюта после биткоина) — платежным средством.

— Технологию блокчейн можно сравнить с общедоступной базой онлайн-данных, которая не принадлежит никакому центральному регулятору. После того как данные внесены в этот реестр, они не могут быть изменены или подвергнуты цензуре кем-то одним. Блокчейн хранит важную информацию о подлинности, происхождении и размере работы в каждой уникальной записи. Мы предполагаем, что в будущем эта технология станет использоваться в более широких масштабах, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Christie’s.

Фото: REUTERS/Beeple Цифровое произведение художника Beeple под названием Everydays: The First 5000 Days

Вместе с тем ставки принимаются в долларах (на момент написания материала был достигнут уровень $3 млн), в традиционной валюте придется оплачивать и комиссию аукционного дома. Сумма в Ether целиком уйдет художнику. Как выяснили «Известия», в целях облегчения трансакции Christie’s заключил партнерство с поставщиком услуг онлайн-кошелька для Etherium.

Пока в Christie’s не планируют другие продажи в криптовалюте, но сообщают, что будут «рассматривать этот вариант оплаты, являющийся привлекательным для аудитории, которая привыкла совершать операции с криптовалютами».

«Известия» обратились к Sotheby's с предложением прокомментировать шаг конкурента, но аукционный дом, получив запрос, оставил его без ответа.

Эксперимент и закон

Независимые аналитики видят в эксперименте Christie's попытку сыграть на ажиотаже и одновременно прощупывание новой почвы.

— Christie’s исследует рынок на хайпе, чтобы застолбить за собой нишу. Ранее они уже продавали VR-искусство Марины Абрамович, а еще картину, которую создал искусственный интеллект. Но пока ни одна из этих инноваций не прижилась, — прокомментировала основатель ярмарки цифрового искусства Disartive и фонда Rassvet Ольга Дворецкая. — С продажей произведения Beeple дело обстоит немного по-другому: с одной стороны, это тот же эксперимент с рынком, а с другой — тест новой технологии, токена NFT, который позволяет передавать право владения интеллектуальной собственностью через интернет.

Намайни Лоты благотворительных торгов «Спасибо врачам» аукциона VLADEY, 2020 год Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В России, отмечает эксперт, движение в этом направлении тоже есть, но происходит оно исключительно через площадки, которые не являются резидентами РФ. Причина — в законодательстве: криптовалюта как средство оплаты у нас запрещена. Это обстоятельство и останавливает лидеров отечественного рынка, поскольку влечет репутационные риски. Тем не менее интерес к теме высок и у художников, и у коллекционеров.

Российские продавцы произведений искусства готовы принимать оплату в криптовалюте, согласен основатель крупнейшего отечественного аукциона VLADEY Владимир Овчаренко. Но пока существует законодательный запрет, ничего сделать нельзя. Кроме того, пока непонятно, как правильно это использовать для подтверждения провенанса.

— Конечно, мы внимательно следим за новыми технологиями, особенно связанными с блокчейном. Но пока идет поиск решений в интересах клиентов. Много экспериментов — мало серьезных решений, — подчеркивает Владимир Овчаренко.

Кусочек Ван Гога

Один из таких экспериментов — продажа физических традиционных произведений искусства за криптовалюту с последующим совместным владением, что практикуется сервисом Artexchange.

Понятно, что в данном случае речи не идет о коллекционировании в традиционном смысле, когда обладатель объекта может повесить его на стену или отдать на выставку.

— Это скорее похоже на биржу, где выставлены произведения очень высокого ценового уровня, но есть возможность приобрести их по долям путем достаточно стандартной секьюритизации с соблюдением всех нормативных и регуляционных требований, — пояснила «Известиям» основатель Artexchange, глава фонда InArtibus Инна Баженова. — Так мелкие инвесторы могут получить доступ к арт-активам, которые они не могли бы приобрести индивидуально.

Намайни Картина Ван Гога в руках сотрудницы аукционного дома Christie’s Фото: Global Look Press/Bettina Strenske

Инна Баженова уверена: простая продажа или покупка произведения искусства за криптовалюту скоро станет обыденностью. Но куда интереснее и перспективнее сама технология блокчейна — например, возможность использовать токенизированный «кусочек» полотна Ван Гога для автоматического обеспечения какой-то финансовой сделки. Но в случае с Россией всё пока упирается в упомянутый закон.

Еще один подводный камень, считают эксперты, это волатильность криптовалют. Да и ажиотаж вокруг темы не всегда идет на пользу. Созданием цифрового искусства и его продажей с использованием блокчейна занялись многие художники, но удача улыбнется лишь 2–3% из них, отметила Ольга Дворецкая.

Тем временем новые торги с использованием криптовалют и блокчейна объявляются один за другим. Так, на днях Дэмиан Хёрст и компания HENI Leviathan выпустили в продажу тираж из восьми принтов Хёрста с его подписью. Оцененные в $3 тыс. каждый, они будут доступны не только за доллары, но также за биткоины и эфир. А цифровые площадки SuperRare и Verisart анонсировали 10 аукционов, посвященных 10 художникам, включая наших соотечественников AES+F, произведения которых будут проданы с использованием токена NFT.