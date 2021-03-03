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Намайни, если сможешь: как блокчейн повлияет на арт-среду

Компьютерная картинка может стоить $3 млн, а Ван Гог будет продаваться по кусочкам
Фото: REUTERS/Toby Melville
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Намайни, если сможешь: как блокчейн повлияет на арт-среду
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2021-03-02 02:36:12
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Аукционные дома видят большие перспективы в продаже искусства за криптовалюту и готовы двигаться в этом направлении, в том числе и в России. Главный плюс: использование блокчейна позволяет укрепить провенанс произведения — в дальнейшем факт его приобретения невозможно будет оспорить. Но развитию отечественного рынка мешают законодательные ограничения. Пока единственным официальным платежным средством остается рубль, крупные игроки не будут рисковать репутацией и искать обходные пути. «Известия» разбирались в художественных перспективах модной технологии.

Вышли в эфир

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Аукционный дом Christie’s выставил на торги цифровое произведение художника Beeple (настоящее имя — Майк Уинкельман) под названием Everydays: The First 5000 Days. Грандиозный коллаж, состоящий из его 5 тыс. работ, которые Beeple публиковал ежедневно с 2007 года, стал первой попыткой одного из лидеров арт-рынка осуществить продажу за криптовалюту. Для этого будет использоваться токен NFT, действующий на блокчейне Etherium.

Токен в данном случае выполняет функцию сертификата подлинности, а Ether (эфир, вторая по популярности и капитализации криптовалюта после биткоина) — платежным средством.

— Технологию блокчейн можно сравнить с общедоступной базой онлайн-данных, которая не принадлежит никакому центральному регулятору. После того как данные внесены в этот реестр, они не могут быть изменены или подвергнуты цензуре кем-то одним. Блокчейн хранит важную информацию о подлинности, происхождении и размере работы в каждой уникальной записи. Мы предполагаем, что в будущем эта технология станет использоваться в более широких масштабах, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Christie’s.

Цифровое произведение художника Beeple под названием "Everydays: The First 5000 Days"

Фото: REUTERS/Beeple
Цифровое произведение художника Beeple под названием Everydays: The First 5000 Days

Вместе с тем ставки принимаются в долларах (на момент написания материала был достигнут уровень $3 млн), в традиционной валюте придется оплачивать и комиссию аукционного дома. Сумма в Ether целиком уйдет художнику. Как выяснили «Известия», в целях облегчения трансакции Christie’s заключил партнерство с поставщиком услуг онлайн-кошелька для Etherium.

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Пока в Christie’s не планируют другие продажи в криптовалюте, но сообщают, что будут «рассматривать этот вариант оплаты, являющийся привлекательным для аудитории, которая привыкла совершать операции с криптовалютами».

«Известия» обратились к Sotheby's с предложением прокомментировать шаг конкурента, но аукционный дом, получив запрос, оставил его без ответа.

Эксперимент и закон

Независимые аналитики видят в эксперименте Christie's попытку сыграть на ажиотаже и одновременно прощупывание новой почвы.

— Christie’s исследует рынок на хайпе, чтобы застолбить за собой нишу. Ранее они уже продавали VR-искусство Марины Абрамович, а еще картину, которую создал искусственный интеллект. Но пока ни одна из этих инноваций не прижилась, — прокомментировала основатель ярмарки цифрового искусства Disartive и фонда Rassvet Ольга Дворецкая. — С продажей произведения Beeple дело обстоит немного по-другому: с одной стороны, это тот же эксперимент с рынком, а с другой — тест новой технологии, токена NFT, который позволяет передавать право владения интеллектуальной собственностью через интернет.

Намайни
Лоты благотворительных торгов «Спасибо врачам» аукциона VLADEY

Лоты благотворительных торгов «Спасибо врачам» аукциона VLADEY, 2020 год

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России, отмечает эксперт, движение в этом направлении тоже есть, но происходит оно исключительно через площадки, которые не являются резидентами РФ. Причина — в законодательстве: криптовалюта как средство оплаты у нас запрещена. Это обстоятельство и останавливает лидеров отечественного рынка, поскольку влечет репутационные риски. Тем не менее интерес к теме высок и у художников, и у коллекционеров.

Российские продавцы произведений искусства готовы принимать оплату в криптовалюте, согласен основатель крупнейшего отечественного аукциона VLADEY Владимир Овчаренко. Но пока существует законодательный запрет, ничего сделать нельзя. Кроме того, пока непонятно, как правильно это использовать для подтверждения провенанса.

— Конечно, мы внимательно следим за новыми технологиями, особенно связанными с блокчейном. Но пока идет поиск решений в интересах клиентов. Много экспериментов — мало серьезных решений, — подчеркивает Владимир Овчаренко.

Кусочек Ван Гога

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Один из таких экспериментов — продажа физических традиционных произведений искусства за криптовалюту с последующим совместным владением, что практикуется сервисом Artexchange.

Понятно, что в данном случае речи не идет о коллекционировании в традиционном смысле, когда обладатель объекта может повесить его на стену или отдать на выставку.

— Это скорее похоже на биржу, где выставлены произведения очень высокого ценового уровня, но есть возможность приобрести их по долям путем достаточно стандартной секьюритизации с соблюдением всех нормативных и регуляционных требований, — пояснила «Известиям» основатель Artexchange, глава фонда InArtibus Инна Баженова. — Так мелкие инвесторы могут получить доступ к арт-активам, которые они не могли бы приобрести индивидуально.

Намайни
Картина Ван Гога в руках сотрудницы аукционного дома Christie’s

Картина Ван Гога в руках сотрудницы аукционного дома Christie’s

Фото: Global Look Press/Bettina Strenske
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Инна Баженова уверена: простая продажа или покупка произведения искусства за криптовалюту скоро станет обыденностью. Но куда интереснее и перспективнее сама технология блокчейна — например, возможность использовать токенизированный «кусочек» полотна Ван Гога для автоматического обеспечения какой-то финансовой сделки. Но в случае с Россией всё пока упирается в упомянутый закон.

Еще один подводный камень, считают эксперты, это волатильность криптовалют. Да и ажиотаж вокруг темы не всегда идет на пользу. Созданием цифрового искусства и его продажей с использованием блокчейна занялись многие художники, но удача улыбнется лишь 2–3% из них, отметила Ольга Дворецкая.

Тем временем новые торги с использованием криптовалют и блокчейна объявляются один за другим. Так, на днях Дэмиан Хёрст и компания HENI Leviathan выпустили в продажу тираж из восьми принтов Хёрста с его подписью. Оцененные в $3 тыс. каждый, они будут доступны не только за доллары, но также за биткоины и эфир. А цифровые площадки SuperRare и Verisart анонсировали 10 аукционов, посвященных 10 художникам, включая наших соотечественников AES+F, произведения которых будут проданы с использованием токена NFT.

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