На пути к Леонардо: что стоит за новым аукционным рекордом

Продажа «Портрета молодого человека с медальоном» Сандро Боттичелли за рекордную сумму говорит о смене трендов на рынке искусства, считают в отрасли. Уже второй раз после «Спасителя мира» Леонардо да Винчи произведение старых мастеров ставит аукционный рекорд, хотя прежде многие годы самыми дорогими были творения модернистов, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Новым владельцем шедевра, скорее всего, стал россиянин, имя которого пока не разглашается. Однако до сих пор у ряда экспертов и знатоков нет полной уверенности, что это действительно работа кисти одного из главных гениев Ренессанса. «Известия», ранее назвавшие картину главным аукционным лотом января, попытались разобраться в ситуации.

Русский след

Немногим более пяти минут продолжались торги на нью-йоркском аукционе Sotheby’s, на которых за $92,2 млн (включая комиссию аукционного дома) ушло с молотка полотно Сандро Боттичелли. Таким образом, эта работа стала самым дорогим произведением Раннего Возрождения.

Борьба за шедевр великого итальянского художника развернулась между участниками аукциона из России и Азии, оба торговались по телефону. Имя «победителя» Sotheby’s не сообщает, однако эксперты считают, что им стал россиянин, поскольку ему помогала на торгах директор отдела работы с частными клиентами аукционного дома Лилия Ситника, которая обычно курирует наших соотечественников. Сама она сказала «Известиям», что Sotheby’s не разглашает их имена.

Фото: Общественное достояние Картина Сандро Боттичелли 1495 года «Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем»

Некоторые эксперты в подтверждение гипотезы о «русском следе» вспоминают, что анонимному россиянину приписывают приобретение в 2013 году картины Боттичелли «Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем» за $10,4 млн. Она была в плохом состоянии, но принадлежала одному из Рокфеллеров (иногда ее называют «Мадонна Рокфеллера»), что автоматически снимало все вопросы о провенансе. В 2017 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал на аукционе работу Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордные $450,3 млн. До сих пор ее подлинность вызывает серьезные сомнения. «Она была так тщательно реставрирована, что от оригинала почти ничего не осталось», — иронизирует газета «Монд».

Произведение, проданное вчера, находится в куда лучшем состоянии, чем «Спаситель мира».

Если и подделка, то гениальная

«Портрет молодого человека с медальоном» находился в коллекции американского миллиардера Шелдона Солоу, который приобрел его в 1982 году на аукционе Christie’s всего за $1,3 млн — «смешные деньги», по словам одного из аукционистов. Солоу, который скончался в прошлом году, намеревался использовать выручку от продажи картины на создание в Нью-Йорке частного музея для своей коллекции.

— Не знаю, подделка это или нет, но если подделка, то она просто гениальна, — поделился с «Известиями» российский художник, знаток итальянского Возрождения Эрик Булатов. — Портрет действительно очень хороший. В частности, восхищает то, как он выстроен в пространственном отношении.

На пути к Леонардо Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Особенно примечателен факт, что такую сумму заплатили не за современного американского мастера, как это часто бывает на аукционах, а за выдающегося живописца Ренессанса, отметил Эрик Булатов.

— Рынку нужны время от времени громкие имена — особенно в нынешнюю годину кризиса, — сказал «Известиям» эксперт парижского аукционного дома Drouot. — Когда вы предлагаете шедевр любой эпохи, люди просыпаются и готовы совершать безумные поступки.

Слишком совершенный

Продаже Боттичелли предшествовал мощный маркетинг. Вначале эксперты долго изучали работу и в 2019 году пришли к выводу, что «Портрет молодого человека с медальоном» — подлинник. Затем прошла презентация картины в Лос-Анджелесе, Лондоне и Дубае. Sotheby’s посвятил ей специальный 96-страничный каталог с заключениями искусствоведов, в котором подлинность картины подтверждается не только мнениями, но и инфракрасными снимками и рентгенограммами.

— Этот Боттичелли наиболее эффектен из всех его работ, которые время от времени появляются на рынке, — подчеркивал во время презентации глава отдела старых мастеров Sotheby’s Кристофор Апостл. — Никогда не встречал ничего подобного. Картина символизирует Флоренцию эпохи Ренессанса. Нам известна дюжина других портретов Боттичелли того же времени. На нем, несомненно, изображен представитель флорентийской знати — возможно, из семьи Медичи, но у нас нет в этом уверенности.

Тем не менее некоторые специалисты выражали сомнения в подлинности шедевра.

На пути к Леонардо Фото: Getty Images/Cindy Ord

— Он слишком совершенен, чтобы быть настоящим, — пошутил эксперт, пожелавший остаться неизвестным.

Составитель каталога-резоне Сандро Боттичелли Роналд Лайтбаун убежден, что «это не Боттичелли». Со своей стороны авторитетный ученый Эверет Фахи считал, что этот портрет принадлежит кисти другого итальянца — Франческо Боттичини. Другие знатоки полагают, что он написан подмастерьями Боттичелли — обычная практика у больших живописцев.

В сентябре 2021 года в парижском Музее Жакмар-Андре пройдет выставка, посвященная Боттичелли. Организаторы, по всей видимости, попробуют заполучить этот портрет. Шансы на успех невелики. Во время выставки Леонардо да Винчи в Лувре, посвященной 500-летию со дня его смерти, главный французский музей до последнего момента ждал, что владелец «Спасителя мира» представит его на экспозицию. Этого не случилось.