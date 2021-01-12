Безупречные ценности: аукционы января пройдут под знаком старых мастеров

Редкий портрет кисти Боттичелли, оцененный в £80 млн, самые известные гравюры Дюрера и исключительно дорогой для графики двусторонний рисунок Ван Дейка. Самые интересные лоты в этом месяце созданы старыми мастерами. И хотя рынок переживает традиционное сезонное затишье, на которое наложилась пандемия, без аукционных рекордов, скорее всего, не обойдется. «Известия» заглянули в мир высокого искусства и больших денег.

«Портрет юноши с медальоном» Сандро Боттичелли

Один из самых частых вопросов, которые задают интересующиеся искусством, услышав новости об очередной продаже Пикассо или Уорхола за многие миллионы, почему живопись XX века дороже произведений старых мастеров — неужто рынок и искусствоведы ценят модернистов выше классиков? Ответ простой: почти все действительно значимые и обладающие несомненной подлинностью картины Ренессанса и барокко давно заняли места в величайших музеях мира и не продаются. Поэтому то, что попадает на аукционы, как правило, не может конкурировать с первоклассными вещами новейшего времени, коих в частных руках немало. Но случаются исключения, которые показывают, о каких суммах может идти речь, если до торгов доберутся настоящие шедевры XV–XVII веков.

Фото: commons.wikimedia.org «Портрет юноши с медальоном» Сандро Боттичелли

Пример тому ­— топ-лот будущей нью-йоркской Недели старых мастеров Sotheby’s с эстимейтом $80 млн. «Портрет юноши с медальоном» Сандро Боттичелли датируется концом 1470-х – началом 1480-х годов, и это исключительная вещь: она не только очень редкая — до наших дней дошло лишь около десятка портретов кисти гения раннего Возрождения, — но и невероятно красивая и необычная. Изображенный художником прекрасный молодой человек держит в руках круглый медальон, который нарисован не Боттичелли, а итальянским художником XIV века Бартоломео Булгарини и просто вмонтирован в доску.

Двусторонний рисунок Антониса Ван Дейка

Помимо аукциона станкового искусства в Нью-Йорке пройдут и торги графическими работами. И хотя рисунки традиционно ценятся ниже, цифры здесь тоже весьма впечатляющие. Среди наиболее дорогих лотов — акварель Уильяма Тёрнера, оцененная в $700–900 тыс., виртуозно написанный венецианский вид Франческо Гварди ($600–800 тыс.), но главное — двусторонний рисунок Антониса Ван Дейка. Его эстимейт — $2,5–3,5 млн. Графика этого фламандского мастера в принципе очень редка — Sotheby’s утверждает, что «ни один другой рисунок Ван Дейка подобного значения и качества не появлялся на рынке, с тех пор как этот лист был в последний раз продан на аукционе в 1986 году». И действительно, история продаж Ван Дейка за последние десятилетия крайне бедная. А представленная работа интересна еще и периодом написания: она датируется 1617–1620 годами, когда живописец был совсем юн и учился у Рубенса, но уже вполне обрел свой стиль и мастерство.

Фото: commons.wikimedia.org Двусторонний рисунок Антониса Ван Дейка, фронтальная сторона: старик с мешком в руке

Наконец, здесь мы имеем дело фактически с двумя рисунками, а не с одним. Изображения есть с обеих сторон листа: на фронтальной — старик с мешком в руке (художественная ценность здесь несомненна), на тыльной — совсем эскизные наброски людей.

Фото: commons.wikimedia.org Двусторонний рисунок Антониса Ван Дейка, тыльная сторона: эскизные наброски людей

Самые известные гравюры Дюрера

Главный конкурент Sotheby’s — Christie’s — в январе не проводит никаких сопоставимых торгов живописи и графики, зато предлагает в онлайне побороться за гравюры старых мастеров тем, кто не готов выкладывать миллионы. Ключевые лоты — самые известные тиражные произведения Альбрехта Дюрера: «Адам и Ева» (£100–150 тыс.), «Меланхолия I» (£80–120 тыс.), «Распятие», «Мадонна с младенцем под деревом» (эстимейты не сообщаются, но они явно ниже, чем у двух предыдущих работ). Оттиски были сделаны вручную в Германии в XVI веке. Листы из тех же тиражей есть в коллекциях крупнейших мировых музеев, а влияние каждой композиции на историю искусства — огромно. В особенности это касается «Меланхолии», которая по сей день вдохновляет творцов и заставляет ломать копья искусствоведов, пытающихся найти и расшифровать множество спрятанных автором символов. В 2013 году лист «Меланхолии» был продан на Christie’s за $530 тысяч. Вероятно, и на этот раз эстимейт будет существенно превышен. Но стоит учитывать, что на представленном оттиске нет водяного знака, поэтому отследить происхождение сложно. Тогда как у «Адама и Евы» водяной знак есть (бычья голова с цветком): такой бумагой Дюрер пользовался до 1519 года.

Фото: commons.wikimedia.org «Адам и Ева» Альбрехта Дюрера

«Каин и Авель» Луки Джордано

Хотя музейная жизнь Франции приостановлена, аукционы продолжают работать. В частности, Drouot будет проводить «живые» торги живописью и антиквариатом, и из представленных лотов наиболее интересно полотно Луки Джордано «Каин и Авель», датированное 1660-ми годами. Кстати, это не единственное воплощение этим художником ветхозаветного сюжета. Картина Джордано на ту же тему есть и в России — до 1949 года она была в Эрмитаже, а затем попала в Свердловскую картинную галерею (ныне — Екатеринбургский музей изобразительных искусств). В обоих случаях мастер изображает три фигуры: братьев и ангела, но в екатеринбургской версии Каин уже убил Авеля и замахивается ослиной челюстью как раз на небесного посланника. Получается почти богоборческий мотив. Вариант из частной коллекции более традиционен: преступник закрывает лицо рукой, осознав тяжесть совершенного, и пытается уйти, а нависающий ангел назидательно грозит пальцем.

Фото: commons.wikimedia.org «Каин и Авель» Луки Джордано

Эксперты аукционного дома обращают внимание на образец композиции: работу Тициана, которую неаполитанец Джордано видел во время путешествия в Венецию. Сходство с ней, правда, тоже весьма условно и касается лишь мрачно-драматичного колорита и расположения братьев друг относительно друга.

Что показательно, оценка работы Джордано очень скромная: €40–60 тыс. Очевидно, сделано это, чтобы привлечь покупателей и продать вещь наверняка.