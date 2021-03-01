Подвижный актив: объем мошенничества с токенами может достичь $4,5 млрд

Объем мошенничества с криптовалютами во всем мире в 2021 году вырастет в два раза и составит $4,5 млрд, прогнозируют в «Лаборатории Касперского». Причиной станет увеличение стоимости цифровых активов, что приведет к росту сумм ущерба в фиатных деньгах. Атаки на цифровые валюты могут снизиться при условии падения курса криптовалют, отмечают эксперты. При этом зачастую воровством занимаются сами криптобиржи: они сообщают клиентам о своем закрытии или хакерской атаке на них и исчезают с деньгами.

Обратная сторона

В этом году размер ущерба от мошенничества с цифровыми активами может выйти на уровень 2019 года и достичь $4,5 млрд по всему миру, что в два раза больше, чем в 2020-м, считают в «Лаборатории Касперского». По словам главного технологического эксперта компании Александра Гостева, в прошлом году число таких инцидентов снизилось, однако изменились методы. Например, стало значительно больше мошеннических схем, основанных на использовании децентрализованных финансовых инструментов — проектов DeFi, получивших особенную популярность в 2020-м. Большая часть существующих DeFi создана на блокчейне криптовалюты Ethereum.

По мнению Александра Гостева, количество таких проектов продолжит увеличиваться и дальше, с чем и будет связан значительный рост ущерба от атак. Другой причиной он назвал подорожание криптовалют. С ростом их котировок будет масштабироваться и сумма в фиате.

На крупнейшей в мире криптобирже Binance подтвердили увеличение числа мошенничеств с проектами DeFi. Основная причина — их недавнее появление на рынке и рост популярности, считает директор платформы в России и СНГ Глеб Костарев. В прошлом году общая сумма потерь от мошенничества заметно снизилась, однако увеличилось число таких случаев. Основной причиной стал резко растущий рынок и в несколько раз увеличившееся количество пользователей, не имеющих опыта. Именно они по большей части становились целями преступников, рассказал Глеб Костарев.

Ожидать роста мошенничества можно в период особенной популярности криптовалют, уверен аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Когда о цифровых активах часто пишут в СМИ и люди читают о заработке на покупке биткоина известных миллиардеров, как, например, Илона Маска и Пола Тюдора Джонса, они также стремятся инвестировать в токены. Эксперт ожидает увеличения числа мошенничеств в три раза на волне роста главной криптовалюты. Однако после обвала курса снизится и количество атак на криптобиржи, и частота использования биткоина как предлога для хищения данных.

Подвижный актив_1 Фото: Global Look Press/Ina Fassbender

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов также ожидает роста мошенничества с цифровыми активами в 2021 году. Однако он уверен, что в расчете объемов хищений следует отталкиваться от размеров капитализации криптовалют. За прошлый год это число значительно увеличилось. На фоне такого роста спроса на цифровые активы, объем мошенничества с ними может подскочить даже в 1,5–2 раза больше, чем размер капитализации рынка. Это связано с приходом на платформы новых пользователей, которые не являются специалистами и могут с большей вероятностью подвергнуться атаке мошенников. Чем больше людей приходит на этот рынок, тем больше дорожают токены и тем выше вероятность хакерских атак и краж. По данным Investing.com, общая капитализация криптовалютного рынка выросла за последний год более чем в пять раз, до $1,4 трлн.

Схемы обмана

Значительная часть мошенничества с криптовалютами — закрытие криптобирж под видом технических проблем или хакерских атак. В 2020 году таких случаев было 75, в полтора раза больше, чем годом ранее, рассказал Александр Гостев из «Лаборатории Касперского». В этом году такая динамика роста подобных мошеннических схем, скорее всего, сохранится. Всего на конец 2020-го действовало более 400 криптобирж. Другой путь обмана с цифровыми активами — получение злоумышленником доступа к личным данным кабинета пользователя с помощью поддельных мобильных приложений или сайтов, имитирующих работу реальных криптобирж или криптокошельков.

Еженедельно удаляется в среднем более ста поддельных веб-сайтов, приложений и учетных записей в социальных сетях, где используется бренд крупнейшей криптобиржи Binance, сообщил Глеб Костарев. В прошлом году преступники даже использовали ковидные схемы: продавали поддельные маски или вакцины за криптовалюту.

Также среди популярных способов обмана — рассылка мошенниками писем о первичном размещении монет или указание подобной информации в социальных сетях с поддельного аккаунта известного человека. Для правдоподобности в таких сообщениях могут добавлять ссылки на реальные ожидаемые заявления или выгодные предложения, объяснил Александр Гостев.

По мнению аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, криптовалюта в мошеннических схемах в основном используется только как предлог для похищения данных или взламывания банковских приложений. Самые популярные виды обмана — это поддельные сайты, мобильные приложения, фейковые профили в соцсетях и фишинговые письма, якобы ведущие на сайты крипторесурсов. Количество случаев с использованием таких средств за прошлый год утроилось.

Злоумышленники предпочитают использовать криптовалюту, а не фиатные деньги, так как это позволяет обеспечить большую анонимность, поделился Александр Гостев. Кроме того, они могут получать и накапливать ее в обход банковских инструментов. Отследить такое мошенничество можно: благодаря блокчейну все операции прозрачны. Однако после кражи исправить что-либо уже практически невозможно. Именно поэтому важно не делиться закрытыми ключами и создавать резервные копии.

Технически самой безопасной формой хранения криптовалют Владимир Ульянов из Zecurion считает холодные кошельки — те, которые не подключены к интернету. Однако в области криптовалют, как в любом другом виде мошенничества, очень высока опасность социальной инженерии. Причем в этой сфере она даже выше, чем, например, в кражах с банковских карт, так как население уже понимает, что не стоит говорить коды из СМС и пароли. А сфера цифровых активов для большинства крайне непонятна, что облегчает задачу мошенникам.