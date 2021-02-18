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На волне капитала: до каких пределов взлетит биткоин

В ближайшее время он может подорожать еще на 20%, прогнозируют аналитики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На волне капитала: до каких пределов взлетит биткоин
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2021-02-17 16:31:01
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В ближайшее время стоимость биткоина может превысить $61 тыс., спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. 17 февраля криптовалюта побила очередной рекорд и достигла $52,2 тыс., это более чем на 77% выше, чем в начале года. Основными причинами роста стали вложения институциональных инвесторов, громкие заявления представителей Tesla и Mastercard, а также стимулирующие меры поддержки населения от крупнейших центральных банков, считают аналитики.

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Исторические значения

Курс биткоина снова побил исторический максимум и, совершив бычий разворот, превысил $52 тыс. Только за последнюю неделю он вырос на 17%, а с начала года — более чем на 77%. Вместе с ним из топ-15 самых популярных криптовалют за последнюю неделю больше всего подорожали альткоины: Bitcoin cash — на 44%, Polkadot — на 35%, Litecoin — на 25%, Chainlink – на 23% и Stellar — на 22%.

Рост биткоина в начале 2021-го, как и многих других подобных активов, связан с ожиданиями сохранения стимулирующих мер крупнейшими центральными банками в течение как минимум ближайшего года, уверен старший аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. Помощь рынку также оказали новости из США о согласовании нового пакета господдержки в размере $1,9 трлн. Инвесторы ожидают, что часть этих средств придется на финансовые рынки, в том числе сектор криптовалют. Это вызывает рост не только биткоина, но и других токенов, объяснил аналитик. Для альткоинов характерна большая волатильность из-за их меньшей ликвидности, что делает их привлекательными для инвесторов, склонных к риску.

На волне капитала
биткоин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Наибольший рост могут показать цифровые валюты из сектора децентрализованных финансов, так как он с начала года подорожал сильнее всего, считает руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур. Эксперт выделил альткоины DAO Maker, Aave, Compound, Chainlink и Polkadot, они в процентном соотношении способны вырасти больше остальных.

Другим потенциальным лидером Юрий Мазур назвал Ethereum из-за огромного спроса на его блокчейн со стороны DeFi-проектов. Около 96% из них используют его в качестве технической основы. А резкий рост DeFi-рынка повышает и стоимость Ethereum, так как вознаграждения для майнеров за каждый блок увеличиваются.

Институциональный спрос

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Но уже в ближайший месяц стоимость актива может скорректироваться до $37-40 тыс.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын основной причиной подорожания биткоина считает сообщения корпораций, известных личностей и даже чиновников о том, что они планируют вложиться в криптовалюту и рассматривают возможность использовать ее в работе компаний.

Важную роль в этой волне роста сыграли заявления Tesla и Mastercard. Первая компания инвестировала $1,5 млрд в цифровую валюту и также сообщила о намерении принимать оплату в биткоинах, а вторая начала работать над возможностью проводить операции с использованием этой криптовалюты.

Всё это вселяет в инвесторов надежду на приток новых средств, ведь если организации готовятся принимать такой вид платежа, значит, видят спрос. Однако на рынке есть и оживление спекулятивной игры на курсе. По мнению эксперта, логика крупных и широко известных игроков может быть такова: если все ждут роста после заявлений Tesla и Mastercard, то может выпасть шанс заработать, а значит, стоит вложиться в биткоин, чтобы затем выгодно его продать.

В последние недели на рынок пришли сильные покупатели, которые продолжают инвестировать в криптовалюты, и, безусловно, это повышает цену на биткоин, считает гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. Однако всплески роста котировок также возникают из-за хайпа.

На волне капитала
биткоин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Юрий Мазур из CEX.IO Broker согласен, что даже сам факт восходящего тренда является важным условием подорожания этого актива. При этом основной причиной продолжения роста курса биткоина стал спрос со стороны институциональных инвесторов и корпоративного сегмента. У криптовалюты видят высокий потенциал роста, и это привлекает инвесторов.

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На такой волне в ближайшее время биткоин может подорожать до $61,9 тыс., считает эксперт. По его мнению, максимальные значения курса в этом году могут превысить $77 тыс. Владимир Сметанин также видит перспективу дальнейшего роста котировок. В горизонте полугода цены могут приблизиться к $60–80 тыс. за монету, но возможны и коррекции на 30–50%, считает эксперт.

При этом потенциал роста некоторых альткоинов гораздо выше, чем биткоина, так как он уже значительно подорожал, сообщил Леонид Делицын из «Финама». Котировки ряда цифровых валют могут увеличиваться вместе с биткоином, а другие способны показывать рост, наоборот, во время стабилизации его курса. Однако при падении биткоина, дешеветь будут все токены. Курс криптовалюты может быть абсолютно непредсказуем, поэтому при принятии решения об инвестиции эксперт рекомендует обращать внимание на доли средств миллиардеров, которые те вкладывают в цифровые активы. Состояние Илона Маска оценивается в $209 млрд, а значит, в биткоин он инвестировал менее процента. А миллиардер Пол Тюдор Джонс, также отличившийся вложением в криптовалюту, потратил на это лишь немногим больше 1%.

С этим согласен Евгений Гранкин из Газпромбанка. В настоящее время цифровые валюты — крайне рисковые активы из-за невысокой ликвидности и сильной изменчивости цен. Поэтому при определении доли инвестиций в криптовалюты стоит исходить из возможности полностью потерять все вложенные средства.

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