Бычьи замашки: биткоину прогнозируют взлет до $200 тыс. за монету

В 2020 году объем сделок с криптовалютами в России увеличился в два раза и составил более $65 млн, сообщили «Известиям» в международной платформе по торговле криптовалютами Paxful. Курс самой популярной цифровой денежной единицы —биткоина — продолжает расти. 20 февраля он превысил отметку в $57,5 тыс. и в этом году может достигнуть $100–200 тыс., ожидают опрошенные «Известиями» эксперты.

Устойчивый рост

Только с 8 по 14 февраля этого года объем сделок с биткоином превысил 16 млн рублей. Это больше, чем за любой другой аналогичный период ранее, видно из данных Paxful. А рост в первую неделю февраля 2021-го по сравнению с первой неделей декабря 2020-го составил 30%, сообщил директор по развитию платформы в России и странах СНГ Антон Козлов. Всего за 2020 год количество пользователей из России увеличилось на 45%, примерно на 35 тыс. человек. За это время объем сделок россиян вырос на 100% и оказался выше $65 млн.

Международная аналитическая компания и партнер Paxful Chainanalysis по итогам 2020 года поставила Украину и Россию на первые места в списке по так называемому индексу принятия криптовалют населением среди всех других стран, также эти два государства лидируют по объему сделок между гражданами в мире. При высоком пороге вложений в недвижимость для многих россиян, не привыкших инвестировать в акции или не имеющих доступа к международному фондовому рынку, цифровые активы набирают всё большую популярность для сохранения сбережений, считает Антон Козлов. Особенно для молодых — миллениалов и поколения Z, что подтверждается опросами, проведенными компанией в разных странах.

Бычьи замашки_1 Фото: Global Look Press/Fotostand/K. Schmit

По итогам 2020-го инвестиции в биткоин принесли россиянам наибольший доход в процентах. Рост курса в этот кризисный год составил 470%. Вторым по доходности с большим отрывом было золото и только затем акции компаний. Исключением являлись только бумаги предприятий-производителей вакцин и, например, акции «Яндекса», которые поднялись в цене на 90%, рассказал директор по развитию Paxful. Для некоторых инвесторов сделки по купле-продаже с целью заработать на разнице курсов даже становятся основным доходом. Другие же предпочитают трейдингу долгие вложения.

По данным на конец 2020 года, объем торгов на крупнейшей в мире криптобирже Binance за день превышал $3 трлн и побил исторический максимум. Интерес к биткоину резко вырос после подорожания в четвертом квартале прошлого года. Эта монета остается самым популярным криптовалютным активом на платформе, сообщил директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев.

Бычьи замашки_2 Фото: Global Look Press/Mykola Tys

Совокупная рыночная капитализация всех цифровых активов в 2020 году увеличилась более чем в 3,3 раза, в результате чего рынок стремительно вырос. 66% этого объема приходится на биткоин. Приток капитала на криптовалютные рынки происходит во время экономических потрясений и говорит о важном изменении в восприятии таких активов обществом. Токены перестали считать спекулятивным вложением и спрос на них значительно вырос, объяснил Глеб Костарев. В тройку самых популярных криптовалют для хранения в кошельках на платформе вошли биткоин, Ethereum и Binance Сoin.

По словам генерального директора швейцарской финансовой компании Newcent Владимира Сметанина, спрос на криптовалюты в России значительно вырос в прошлом году, однако объем инвестиций в них всё еще не сравним с размерами вложений в акции. Токены — относительно молодой вид активов, к тому же многие инвесторы не готовы мириться с высокой волатильностью, когда цены с легкостью могут вырасти или упасть на 15–20% в течение дня.

С увеличением рынка криптовалют его волатильность снизится, но вырастет оценка активов. В прошлом году и в начале 2021-го в цифровые активы начали активно инвестировать крупные институциональные игроки, что стало одной из причин роста курса биткоина, сообщил Владимир Сметанин. Это подтверждают данные из платформы Binance. Количество институциональных клиентов в прошлом году увеличилось на 69% по сравнению с 2019-м. Только в последнем квартале это число выросло на 38% к предыдущим трем месяцам.

До 200 тыс.

20 февраля биткоин снова побил исторический максимум и превысил $57,5 тыс. за монету. Только за последнюю неделю его цена выросла на $10 тыс. — больше, чем на 22%, его капитализация превысила $1 трлн. Совершив подряд два бычьих разворота, курс начал показывать стабильный тренд на повышение с максимальной надежностью.

Такое подорожание биткоина происходит на фоне интереса крупных институциональных инвесторов: Tesla вложила $1,5 млрд, а MicroStrategy — $1 млрд. Компания BlackRock допустила инвестиции в криптовалюту из двух своих фондов, сообщил старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. В условиях избытка ликвидности и дефицита инвестиционных идей цена биткоина может вырасти до $100–200 тыс. Однако после этого курс обязательно придет к коррекции, как это было в 2011-м, 2014–2015-м и 2018-м. Тогда котировки падали в 10 раз.

Резкое подорожание биткоина основано на интересе к нему крупных инвесторов. Однако в условиях сверхмягкой монетарной политики в разных странах и высокой вероятности роста инфляции его можно оценивать как защитный актив, устойчивый к повышению цен, как золото, считает руководитель аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.

Из-за сильного роста курса биткоина его покупка сейчас может казаться менее выгодной, чем, например, в декабре. Однако институциональные инвесторы, скорее всего, делают ставку на дальнейший рост этого актива, считает сооснователь международной инвестиционной компании Eхante Анатолий Князев. Вкладываться в криптовалюту, открыто не заявляя об этом, могут и другие компании из индекса S&P 500, что также приводит увеличению котировок. Действия розничных игроков зачастую более импульсивны. Многие постоянно ожидают «окончательного максимума» и продают активы на локальных пиках, но некоторые предпочитают делать долгие вложения.