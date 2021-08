«Мы создаем этические провокации»

Группа AES+F основана в 1987 году. Название (первоначально — AES) образовано по первым буквам фамилий ее постоянных участников — Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича и Евгения Святского. В 1995-м к группе присоединился Владимир Фридкес, и название было изменено на AES+F. Наиболее известные произведения — видеоработы Last Riot (2005–2007), The Feast of Trimalchio (2009–2010), Allegoria Sacra (2011–2013), Inverso Mundus (2015), а также серия изображений и инсталляций «Исламский проект». Группа завоевала Премию Кандинского, Премию Курехина и др. Представляла Россию на Венецианской биеннале.