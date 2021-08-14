Секс и революция: как эротика соперничает с «Джокондой»

В городе Орнан во Франции открылась экспозиция «Курбе–Пикассо: революции!», которую уже назвали главным событием европейского арт-сезона. Она посвящена двум великим художникам , которые — каждый в свою эпоху — сыграли судьбоносную роль в искусстве: первый стал родоначальником реализма во Франции XIX века, а второй стоял у истоков кубизма и выступил главным трендсеттером новейших течений прошлого столетия. Выставка исследует как политические, так и сексуальные мотивы в работах обоих гениев. «Известия» оценили творчество живописцев с этих ракурсов.

Хлыстом по «Купальщицам»

Одним из первых учителей Гюстава Курбе был немецко-русский живописец барон Карл Карлович Штейбен, сын русского офицера, выпускник санкт-петербургской Академии художеств, который из города на Неве перебрался в Париж. Усвоив его уроки, Курбе провозгласил себя главой реалистической школы, принципы которой изложил в своем «Манифесте», и показал свои работы в специально возведенном «Павильоне реализма». Живопись для Курбе была «предельно конкретным искусством, заключающимся в изображении реальных вещей» . Столетие спустя один из главных интеллектуалов французской компартии, выдающийся поэт Луи Арагон объявил Гюстава Курбе «лучшим представителем социалистического реализма».

Секс и революция Картина Гюстава Курбе «Спящая женщина с рыжими волосами»,1864 год Фото: Общественное достояние

Гордый и независимый художник, Курбе с годами превратился в изгоя — салоны зачастую отказывались принимать его картины. Пожалуй, в истории искусства не было другого живописца, который при жизни подвергался бы таким жестоким нападкам со стороны как арт-критиков, так и властей. Дело дошло до того, что на одной из его выставок разгневанный император Наполеон III сымитировал удар хлыстом по непристойной, с его точки зрения, картине «Купальщицы».

Пабло Пикассо воздавал должное мужеству неукротимого бунтаря Курбе, который в 1871 году примкнул к Парижской коммуне, заняв при ней должность комиссара по культуре . Художник был инициатором свержения «символа тирании» — Вандомской колонны в Париже, возведенной в честь наполеоновских побед. После разгрома коммуны Курбе отсидел полгода в тюрьме, затем нашел убежище в Швейцарии, отказался возвращаться во Францию до объявления полной амнистии всем коммунарам и в итоге скончался в изгнании в 1877 году.

«Когда я умру, — заве>щал Курбе, — пусть обо мне скажут: «Он никогда не принадлежал ни к какой школе, ни к какой церкви, ни к какой институции, академии или режиму. Выше всего он ставил свободу».

Минотавр и вождь народов

Пабло Пикассо родился в испанской Малаге четыре года спустя после смерти Курбе. В 19 лет на Всемирной выставке в Париже юноша увидел работу Курбе «Здравствуйте, господин Курбе» и сразу признал в нем родственную душу.

«Однажды появился человек, — вспоминал Пикассо, — который сказал: «Я не хочу рисовать ни ангелов, ни богинь, потому что никогда их не видел». Это был Курбе, который предпочитал изображать девиц на берегу Сены. Так он перевернул страницу в истории живописи и повел ее в новом направлении, по которому она шла многие годы от импрессионизма к кубизму и еще дальше».

Секс и революция «Девушки на берегу Сены» Фото: Общественное достояние

Неистощимый новатор Пикассо позиционировал себя как наследник Рембрандта, Веласкеса, Курбе, Сезанна, с которыми вел диалог на протяжении десятилетий. Так, он предложил свое прочтение полотна Курбе «Девушки на берегу Сены», на котором изображены спящие молодые женщины «с пониженной социальной ответственностью». Сегодня эти картины Курбе и Пикассо висят рядом на выставке «Курбе–Пикассо: революции!» в Орнане, в помещении Музея Курбе.

Двух художников сближал и интерес к социальным проблемам, к тяжелой доле низов. Этой теме Курбе посвятил картины «Дробильщики камня», «Веяльщицы», а также «Цыганку с детьми», попавшую на выставку в Орнан из гонконгской частной коллекции.

Пикассо же, несомненно, выступал на свой манер реалистом во время «голубого» периода, когда писал нищих, проституток, циркачей, комедиантов, заключенных и прочих отверженных. Тогда художник считал, что натюрморт с луком-пореем получился в том случае, если он издает запах лука, а картина с обнаженной женщиной удалась, если вы чувствуете запах ее подмышек.

Фото: Общественное достояние «Дора Маар, или Женщина в кресле», Пабло Пикассо, 1941 год, холст, масло

Убежденный коммунист, Пикассо создал два антивоенных символа — «Голубку» и «Гернику», а для газеты Les Lettres françaises после кончины Сталина нарисовал его графический портрет. Правда, ему пришлось каяться, когда заказчики возмутились его работой, далекой от соцреалистических канонов и унизительной для памяти «отца и друга всех народов». Местонахождение оригинала этого изображения неизвестно, а в экспозиции «Курбе–Пикассо: революции!» показывают газетный экземпляр со сталинским портретом опять-таки из частной коллекции.

Так или иначе, французская компартия закрывала глаза на многое в творчестве Пикассо — и, в частности, на его любовные сюжеты. «Всё мое искусство эротично, — любил повторять живописец. — Для меня секс и искусство — одно и то же» . Пикассо изображал себя минотавром, оплодотворяющим прекрасный пол. Свои фантазмы мэтр, этот «незатухающий вулкан», не только выплескивал на полотна, но и отливал в бронзе, наносил на керамику, оформлял в виде коллажей. Графические листы он называл «Объятия», «Совокупление», «Фаллос», «Пара, занимающаяся любовью», «Изнасилование».

Происхождение ню

В «Девушках на берегу Сены» Гюстава Курбе тогдашние арт-критики увидели лесбийские мотивы. Они повторились и в других работах художника, и в том числе в картине «Сон» , где запечатлены объятия двух обнаженных женщин в состоянии, близком к оргазму. Эксперты насчитали как минимум 60 эротических произведений Курбе — это в числе прочих «Возлежащая женщина» (полотно находится в Государственном Эрмитаже), «Спящая нимфа», «Женщина с попугаем».

Секс и революция «Женщина с попугаем» Фото: Общественное достояние

Искусствовед Тьерри Саватье посвятил этим мотивам в творчестве художника книгу «Курбе, эротическая революция». По словам исследователя, Курбе прежде всего опирался на классиков — Корреджо, Рубенса, Рембрандта, Фрагонара. Биографы утверждают, что ему пригодился и собственный любовный опыт. Поскольку в его родном Орнане не хватало моделей, он прибегал и к порнографическим снимкам художника-миниатюриста Огюста Беллока . Предназначавшиеся для разглядывания в стереоскоп, эти фото приведены в каталоге парижской ретроспективы Курбе 2007–2008 годов.

Искусствоведы полагают, что такие фотографии могли стать подспорьем в работе Курбе над самой скандальной его картиной — «Происхождение мира», где запечатлена обнаженная женщина, лежащая с раздвинутыми бедрами. Как считает Саватье, полотно стало «вершиной реализма» Курбе.

Эта работа на протяжении 120 лет переходила из рук в руки, потом оказалась в Венгрии и после разгрома нацистов в качестве трофея будто бы досталась советскому офицеру, а затем непонятными путями попала в Париж.

Пикассо впервые увидел «Происхождение мира» в середине 1950-х в доме популярного психоаналитика Жака Лакана, который скрывал его за картиной-ширмой сюрреалиста Андре Массона. В 1990-х власти решили, что французам не к лицу быть ханжами, и последнюю четверть века полотно находится в парижском Музее Орсе, соперничая по числу сделанных рядом с ним селфи с луврской «Джокондой».

Фото: Общественное достояние Картина Пабло Пикассо «Женщина, лежащая в интерьере», 1961 год

Бывший министр иностранных дел Франции Ролан Дюма, который был адвокатом и другом Пикассо, а также коллекционером его работ, утверждал, что его товарищ-художник был потрясен «Происхождением мира» и, как одержимый, принялся рисовать женские гениталии по мотивам шедевра Курбе. Дюма подчеркивал, что видел около 60 рисунков Пикассо из этой серии. Но ни один из них не сохранился до наших дней , рассказывал в свое время экс-глава внешнеполитического ведомства в книге «Пикассо, никогда не затухающий вулкан», написанной им вместе с Тьерри Саватье.

До сих пор нет ответа на вопрос, действительно ли вдова Пикассо Жаклин уничтожила его эротические рисунки. Дюма, которому 23 августа исполняется 99 лет, не опровергает эту версию, но, по всей видимости, допускает, что в один прекрасный день рисунки найдутся. В истории искусств много подобных прецедентов. Считалось безвозвратно утерянным и «Происхождение мира», но и оно в результате обрело свое место в Музее Орсе.

Среди всех революций с участием двух мэтров — Курбе и Пикассо — одной из важнейших, по мнению экспертов, была эротическая. По крайней мере она и поныне вызывает у широкой публики наибольший интерес.