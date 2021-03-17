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Увидеть Париж и купить: Монмартр Ван Гога и золото Пикассо

Главные аукционные новинки месяца
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Увидеть Париж и купить: Монмартр Ван Гога и золото Пикассо
2021-03-16 18:06:23">
2021-03-16 18:06:23
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Ван Гог за €5–8 млн, миллионный же Бэкон и целый ряд произведений Бэнкси на двух конкурирующих аукционах. Март — горячий месяц для арт-рынка. «Живые» торги проходят назло всем вирусам, а в центре внимания традиционно оказываются шедевры импрессионистов и модернистов. «Известия» выбрали самые интересные лоты месяца.

Винсент Ван Гог «Сцена на улице Монмартр»

Топ-лот вечерних торгов Sotheby’s 25 марта — картина Ван Гога, написанная им в Париже в 1887 году. Интересно, что на полотне изображен типично сельский вид — представить, что это одна из центральных улиц французской столицы, столь любимая импрессионистами, сложно. Но, как объясняется в описании лота, часть Монмартра в 1880-е действительно сохраняла загородный облик, и эти буколические мотивы привлекали Ван Гога куда больше, чем многочисленные кафе и мансарды.

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Картина Винсента Ван Гога «Сцена на улице Монмартр»

Мы видим покосившуюся деревянную изгородь, пересекающую композицию из края в край, условно выписанных прохожих и возвышающуюся поодаль мельницу с красным флагом. Здесь еще пока нет того пугающе-психоделического искажения форм, как на работах конца 1880-х, нет и присущей Ван Гогу мрачности, хотя идиллическим пейзаж не назовешь. То ли дело в сероватом небе с немногими голубыми просветами, то ли в нервном ритме стремительных вертикальных линий, из которых складывается и забор, и деревья за ним, и странные неприкаянные столбы.

Эстимейт €5-8 млн для работы среднего формата (46,1 x 61,3) — и много, и мало одновременно. Мало — потому что живопись Ван Гога в принципе дефицит, и некоторые его холсты уходили за десятки миллионов. А много — потому что все-таки это не самое показательное произведение для художника, пусть и по-своему прекрасное.

Бэнкси «Девочка с шариком»

Сразу два аукционных дома одновременно проводят в марте онлайн-торги принтами Бэнкси. Торги у Sotheby’s идут с 9 марта и закончатся 18-го, а у Christie’s — с 16 по 30 марта. Разумеется, и там, и там представлены самые известные работы граффитиста, такие как «Любовь в воздухе», «Криминальное чтиво» и «Счастливый вертолет». Но особо символичным выглядит продажа отпечатков «Девочки с шариком». Как мы помним, именно эта вещь (точнее, ее вариант в массивной авторской раме) была сенсационно уничтожена во время аукциона Sotheby’s 2018 года. Теперь «Девочку» предусмотрительно продают без багета, хотя, пожалуй, многие коллекционеры были бы рады аналогичному перформансу вокруг их приобретения.

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Отпечаток «Девочки с шариком» Бэнкси

Отпечаток «Девочки с шариком» Бэнкси

Фото: Sotheby’s

Так или иначе, то происшествие наверняка повлияло на стоимость всех экземпляров тиража. В текущих торгах Christie’s не публикуют эстимейт, а Sotheby’s обозначили верхнюю границу на уровне £150 тыс, хотя на момент написания текста ставки уже достигли 160 тыс. Для тиражного произведения современного автора — невероятно много. Для работы, уже вошедшей в историю искусства — вполне закономерно.

Фрэнсис Бэкон «Песчаная дюна»

Один из главных лотов грядущих вечерних торгов Christie’s искусством XX века — двухметровое полотно Фрэнсиса Бэкона. Работа 1981 года выполнена в фирменной цветовой гамме, с доминирующими голубоватыми и розоватыми тонами, но человеческих фигур здесь нет, а вместо них главным героем становится песчаное облако, будто заполняющее странный полуоткрытый интерьер. Сюрреалистический и в то же время метафизический, лишенный всякой конкретики образ завораживает.

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Фото: Christie’s
Картина Фрэнсиса Бэкона «Песчаная дюна»

Бэкон ценится в первую очередь как портретист, его «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» были проданы за $142,4 млн, два других триптиха с изображениями людей уходили дороже $80 млн. «Песчаная дюна» же оценивается существенно дешевле. Christie’s не озвучивает эстимейт, но в пресс-службе аукциона «Известиям» сообщили, что речь идет о сумме точно ниже £10 млн. Другое дело, что в результате торгов этот порог может быть и превышен. Вещь-то действительно выдающаяся. По сути, с этим загадочным объектом в центре композиции Бэкон работает, как с человеческим образом. И получается не менее интересно. Стоит также учесть выдающуюся выставочную историю: полотно участвовало в знаменитых ретроспективах Бэкона в Лондоне и Париже.

Золотая тарелка Пикассо

В этом месяце продается особенно много Пикассо. Так, топ-лотом аукциона Christie’s, где фигурирует полотно Бэкона, стал портрет обнаженной 1932 года (эстимейт — £9–15 млн). А Bonhams проводит торги «Пикассомания», целиком посвященные творчеству испанского гения. Самые дорогие вещи здесь оцениваются в несколько сот тысяч евро. И в первую очередь — золотая тарелка с изображением фавна, оцененная в £250–350 тыс.

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Фото: Bonhams
Золотая тарелка с рисунком Пабло Пикассо

Рисунок выполнил Пикассо в 1955 году, здесь можно вспомнить серию его иллюстраций к «Метаморфозам» Овидия, да и вообще мифологические сюжеты были для него важны. В этом смысле изображение показательно и характерно для художника. Сам же предмет был произведен в 1968 году во французском ателье Hugo в коллаборации с Пикассо, и он уникален — это первый прототип золотых тарелок Hugo. 22-каратный диск неровной формы с диаметром 25 см ценен уже из-за одного только материала и антикварного статуса, ну а благодаря участию Пикассо он и вовсе становится произведением искусства — не только ювелирного, но и художественного.

К слову, на том же аукционе есть и куда более доступные золотые изделия Пикассо — но уже тиражные.

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