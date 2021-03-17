Увидеть Париж и купить: Монмартр Ван Гога и золото Пикассо

Ван Гог за €5–8 млн, миллионный же Бэкон и целый ряд произведений Бэнкси на двух конкурирующих аукционах. Март — горячий месяц для арт-рынка. «Живые» торги проходят назло всем вирусам, а в центре внимания традиционно оказываются шедевры импрессионистов и модернистов. «Известия» выбрали самые интересные лоты месяца.

Винсент Ван Гог «Сцена на улице Монмартр»

Топ-лот вечерних торгов Sotheby’s 25 марта — картина Ван Гога, написанная им в Париже в 1887 году. Интересно, что на полотне изображен типично сельский вид — представить, что это одна из центральных улиц французской столицы, столь любимая импрессионистами, сложно. Но, как объясняется в описании лота, часть Монмартра в 1880-е действительно сохраняла загородный облик, и эти буколические мотивы привлекали Ван Гога куда больше, чем многочисленные кафе и мансарды.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann Картина Винсента Ван Гога «Сцена на улице Монмартр»

Мы видим покосившуюся деревянную изгородь, пересекающую композицию из края в край, условно выписанных прохожих и возвышающуюся поодаль мельницу с красным флагом. Здесь еще пока нет того пугающе-психоделического искажения форм, как на работах конца 1880-х, нет и присущей Ван Гогу мрачности, хотя идиллическим пейзаж не назовешь. То ли дело в сероватом небе с немногими голубыми просветами, то ли в нервном ритме стремительных вертикальных линий, из которых складывается и забор, и деревья за ним, и странные неприкаянные столбы.

Эстимейт €5-8 млн для работы среднего формата (46,1 x 61,3) — и много, и мало одновременно. Мало — потому что живопись Ван Гога в принципе дефицит, и некоторые его холсты уходили за десятки миллионов. А много — потому что все-таки это не самое показательное произведение для художника, пусть и по-своему прекрасное.

Бэнкси «Девочка с шариком»

Сразу два аукционных дома одновременно проводят в марте онлайн-торги принтами Бэнкси. Торги у Sotheby’s идут с 9 марта и закончатся 18-го, а у Christie’s — с 16 по 30 марта. Разумеется, и там, и там представлены самые известные работы граффитиста, такие как «Любовь в воздухе», «Криминальное чтиво» и «Счастливый вертолет». Но особо символичным выглядит продажа отпечатков «Девочки с шариком». Как мы помним, именно эта вещь (точнее, ее вариант в массивной авторской раме) была сенсационно уничтожена во время аукциона Sotheby’s 2018 года. Теперь «Девочку» предусмотрительно продают без багета, хотя, пожалуй, многие коллекционеры были бы рады аналогичному перформансу вокруг их приобретения.

Увидеть Париж и купить_1 Отпечаток «Девочки с шариком» Бэнкси Фото: Sotheby’s

Так или иначе, то происшествие наверняка повлияло на стоимость всех экземпляров тиража. В текущих торгах Christie’s не публикуют эстимейт, а Sotheby’s обозначили верхнюю границу на уровне £150 тыс, хотя на момент написания текста ставки уже достигли 160 тыс. Для тиражного произведения современного автора — невероятно много. Для работы, уже вошедшей в историю искусства — вполне закономерно.

Фрэнсис Бэкон «Песчаная дюна»

Один из главных лотов грядущих вечерних торгов Christie’s искусством XX века — двухметровое полотно Фрэнсиса Бэкона. Работа 1981 года выполнена в фирменной цветовой гамме, с доминирующими голубоватыми и розоватыми тонами, но человеческих фигур здесь нет, а вместо них главным героем становится песчаное облако, будто заполняющее странный полуоткрытый интерьер. Сюрреалистический и в то же время метафизический, лишенный всякой конкретики образ завораживает.

Фото: Christie’s Картина Фрэнсиса Бэкона «Песчаная дюна»

Бэкон ценится в первую очередь как портретист, его «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» были проданы за $142,4 млн, два других триптиха с изображениями людей уходили дороже $80 млн. «Песчаная дюна» же оценивается существенно дешевле. Christie’s не озвучивает эстимейт, но в пресс-службе аукциона «Известиям» сообщили, что речь идет о сумме точно ниже £10 млн. Другое дело, что в результате торгов этот порог может быть и превышен. Вещь-то действительно выдающаяся. По сути, с этим загадочным объектом в центре композиции Бэкон работает, как с человеческим образом. И получается не менее интересно. Стоит также учесть выдающуюся выставочную историю: полотно участвовало в знаменитых ретроспективах Бэкона в Лондоне и Париже.

Золотая тарелка Пикассо

В этом месяце продается особенно много Пикассо. Так, топ-лотом аукциона Christie’s, где фигурирует полотно Бэкона, стал портрет обнаженной 1932 года (эстимейт — £9–15 млн). А Bonhams проводит торги «Пикассомания», целиком посвященные творчеству испанского гения. Самые дорогие вещи здесь оцениваются в несколько сот тысяч евро. И в первую очередь — золотая тарелка с изображением фавна, оцененная в £250–350 тыс.

Фото: Bonhams Золотая тарелка с рисунком Пабло Пикассо

Рисунок выполнил Пикассо в 1955 году, здесь можно вспомнить серию его иллюстраций к «Метаморфозам» Овидия, да и вообще мифологические сюжеты были для него важны. В этом смысле изображение показательно и характерно для художника. Сам же предмет был произведен в 1968 году во французском ателье Hugo в коллаборации с Пикассо, и он уникален — это первый прототип золотых тарелок Hugo. 22-каратный диск неровной формы с диаметром 25 см ценен уже из-за одного только материала и антикварного статуса, ну а благодаря участию Пикассо он и вовсе становится произведением искусства — не только ювелирного, но и художественного.

К слову, на том же аукционе есть и куда более доступные золотые изделия Пикассо — но уже тиражные.