«Женившись на Ольге, Пикассо отошел от радикального кубизма»

Одним из первых великих художников, вернувшихся к публике после затяжного карантина, стал Пабло Пикассо. В лионском Музее изобразительных искусств только что открылась выставка «Пикассо: купальщицы и купальщики». Две другие — «Пикассо — поэт» и «Пикассо и комиксы» — пройдут одновременно 21 июля в парижском музее, который носит его имя. Интерес к творчеству легендарного испанца никогда не был столь высок, как в последние годы. Целый период его творчества отныне будет называться «эпохой Ольги» — в честь его жены, танцовщицы дягилевского «Русского балета» Ольги Хохловой. Цены на картины мастера продолжают бить рекорды. Об этом «Известиям» рассказал внук художника Бернар Руис-Пикассо.

— Пикассо был бы счастлив, узнав, что сегодня он самый популярный художник ХХ и XXI веков?

— К сожалению, у меня нет с ним телефонной связи. Думаю, мой дед был бы страшно доволен — ему всегда нравилось показывать свои работы публике. Если нельзя жить без культуры, значит, нельзя жить и без Пикассо. Выставка в Лионе должна была стартовать в марте 2020 года, из-за пандемии её пришлось перенести. Но главное — она состоялась. За нынешними манифестациями последуют другие. Тем не менее многие проекты отложены или вообще отменены. Пока мы редко получаем хорошие новости. Словом, художественный мир переживает трудные времена.

Фото: l'ADAGP Пабло Пикассо «Купальщица»

— Вместе со своей женой вы возглавляете Фонд поддержки искусства Альмины и Бернара Руис-Пикассо (FABA). Каковы его цели?

— Это испанский Фонд, который мы учредили в момент создания в 2003 году музея Пикассо на родине художника в Малаге. Фонд располагает большой коллекцией работ деда, а также современных художников. Наша миссия — знакомить публику со всеми сторонами творчества Пикассо, заниматься его наследием и одновременно поддерживать молодую поросль. Фонд сотрудничает со многими культурными и музейными институциями, занимается научными исследованиями. Мы предоставляем работы Пикассо из нашего собрания на выставки. Только что в очередной раз обновили постоянную экспозицию малагского музея.

— Нуждается ли сегодня Пикассо в популяризации?

— Совсем нет. Путешествуя по всему миру, я видел повсюду исключительный интерес к его работам и личности. Я хочу, чтобы Пикассо знали таким, каким он был на самом деле — как художник и как человек. По-настоящему его интересовало только искусство.

пикасс Альмина и Бернар Руис-Пикассо (в центре) Фото: Global Look Press/Lorenzo Carnero

— Вы стояли у истоков выставки, посвященной Ольге — жене Пикассо и вашей бабушке. Экспозиция с огромным успехом прошла в Париже, затем в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, в Малаге и Мадриде. Какую роль Ольга играла в творчестве художника?

— Истинная ее роль в творчестве Пикассо до сих пор до конца не оценена. В конце 1910-х годов мой дед увлекся балетом, начал оформлять спектакли Сергея Дягилева, дружил с Игорем Стравинским, хореографом Леонидом Мясиным и тогда же познакомился с Ольгой. Русская балерина, его модель и муза, служила художнику новым источником вдохновения.

Страницы ее жизни запечатлены примерно на 140 портретах — картинах и рисунках, написанных Пикассо. На них Ольга большей частью изображена меланхоличной, задумчивой, грустной, погруженной в свои мысли — она волновалась за своих родных, оставшихся в Советской России. Вместе с тем в этих портретах отражена любовь художника к Ольге в первые счастливые годы их совместной жизни.

— Ольга говорила Пабло, что хочет узнавать себя на своих портретах. У нее был сильный характер и Пикассо пришлось подчиниться?

— Действительно, женившись на Ольге, он отошел от радикального кубизма, который изобрел вместе с Жоржем Браком. Ему на смену пришел так называемый неоклассический период, когда художник вернулся к греко-римской мифологии, создал новый стиль, оставаясь при этом Пикассо. Именно под Ольгиным влиянием Пабло открыл новую главу в своем искусстве, создавал замечательные работы, которые не имели ничего общего с кубизмом. Поэтому видный историк искусства Жоаким Писсаро предлагает считать конец 1910-х годов и 1920-е «эпохой Ольги» в творчестве Пикассо. Я с ним полностью согласен.

пикасс Выставка «Диалоги с Пикассо» в Малаге, Испания Фото: TASS/Zuma

— Какова дальнейшая судьба архивов Ольги Хохловой — ее переписки с семьей в Советской России? Это около 600 писем, документов, фотографий, часть которых вы привозили на выставки в Москву и в Париж.

— Я по-прежнему их храню в том же самом сундуке, в котором в свое время обнаружил в семейном поместье Буажелу в Нормандии. В нашем Фонде продолжают изучать эти архивы для подготовки новых проектов — выставок, научных работ и книг. Кстати, с нами работает сейчас и русский эксперт. Эти материалы помогают нам постепенно, шаг за шагом заполнять лакуны в жизни и творчестве Пикассо в «эпоху Ольги».

— Ольга скончалась в Канне в 1955 году, еще до вашего появления на свет, но своего великого деда вы помните? Вам ведь было 14, когда он умер.

— В моей памяти остались замечательные часы, которые мы провели с ним вместе. Он относился к детям с исключительной нежностью, часто их рисовал. Поражали его энергия, теплота, отзывчивость. Помню и то, как Пикассо бережно относился к друзьям. Те немногие, которые дожили до наших дней, до сих пор вспоминают его щедрость.

— Не слишком ли много выставок Пикассо проходит каждый год на всех континентах? Не наступит у публики пресыщения?

— В нескольких столицах есть небольшая группа арт-критиков, которые не могут понять людей, живущих в Арле, Монпелье или других провинциальных городах. Они счастливы увидеть выставку Пикассо. Люди никогда не жалуются, что им предлагают слишком много культуры. Никогда не бывает много Пикассо, Матиcса или других гениев. В 2017–2019 годы президент парижского Музея Пикассо Лоран Лебон осуществил в десяти странах грандиозный проект «Пикассо и Средиземноморье» — около 60 выставок и других манифестаций. Публика была в восторге!

— Какой период Пикассо вы сами любите больше всего?

— Меня по-прежнему очень привлекает кубизм, а также самый последний период его жизни. Пикассо дожил до глубокой старости, его ничто не стесняло, он пользовался полной творческой свободой… Разумеется, обожаю и его «голубой» период. Вы же понимаете, что я не могу не восхищаться своим гениальным дедом?!

Фото: Eileen Agar Поль Элюар и Пабло Пикассо на пляже

— В 1944 году Пикассо вступил во Французскую компартию. Он это сделал по зову сердца, следуя убеждениям или по расчету?

— Его никто не принуждал. Дед всю жизнь делал только то, что хотел, и никогда не жертвовал своей творческой свободой. Он не боялся фашистов и в годы Второй мировой войны остался в Париже. После разгрома Германии геополитический контекст был очень сложным. Многие его друзья-интеллектуалы, художники, писатели и поэты были коммунистами. Вступив в компартию, он нарисовал потрясающего «Голубя мира», который остается одним из великих символов человечества. Мой дед был скорее гуманистом, которого интересовала не столько политика, сколько борьба за мир. Пикассо участвовал во Всемирном конгрессе сторонников мира, который прошел в Варшаве. Его потрясло то, что он увидел в Освенциме.

— Сегодня музеи и коллекционеры по-прежнему охотятся за его картинами? Продажа картины Пикассо на аукционе — это всегда событие?

— Существует обширный рынок работ Пикассо, который был исключительно плодовит (около 50 тыс. произведений искусства, в том числе 1885 картин. — «Известия»). Не удивительно, что на протяжении десятилетий на аукционах постоянно появляются его работы, за которые разворачиваются настоящие баталии.

Фото: l'ADAGP Пабло Пикассо «Обнаженная женщина на пляже» 1961

— Где сегодня находятся его лучшие произведения — в музеях или в частных коллекциях?

— Они есть повсюду. В крупнейших музеях часто представлены его работы, которые переданы их владельцами на хранение. Один из примеров — знаменитая картина «Сон», которую приобрел коллекционер (в 2013 году ее купил за $155 млн финансовый магнат Стивен Коэн. — «Известия»). К счастью, он время от времени дает ее для выставок.

— Благодаря коллекционерам Щукину и братьям Морозовым, сегодня в Музее имени А. С. Пушкина и в Эрмитаже находятся около 30 работ Пикассо. Вы в контакте с этими музеями?

— Русский музей Санкт-Петербурга имеет отделение в Малаге, в котором устраивает замечательные выставки. Пока у меня нет никаких конкретных проектов. Их трудно иметь в нынешние времена. Насколько мне известно, перенесли выставку коллекции братьев Морозовых, которая должна была открыться в октябре нынешнего года в Фонде Луи Виттона в Париже (она пройдет с 24 февраля по 25 июля 2021 года. — «Известия»).

пикас Внук художника П. Пикассо Поль Пикассо на выставке «Пикассо & Хохлова» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Ваш фонд отслеживает поддельные картины Пикассо, которые наводнили мировой арт-рынок?

— Это не наша задача. Мой дядя Клод Жило учредил общество Picasso Administration, которое как раз занимается авторскими правами и выявлением подделок. В любом случае при продаже картин действуют очень строгие нормы, которые требуют предоставить их провенанс.

— В настоящее время самая дорогая картина в мире — «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, которая на торгах ушла за $450 млн. Рекорд Пикассо — $179 млн. За эту сумму продана на аукционе его полотно «Алжирские женщины». Есть ли у вашего деда шансы возглавить список самых дорогостоящих художников мира?

— Все возможно, но без магического кристалла не смогу вам дать однозначного ответа. Так или иначе феномен «Спасителя мира» свидетельствует о том, что некоторые супербогатые уже готовы заплатить полмиллиарда долларов за картину. Цена на эту работу Леонардо да Винчи взлетела, потому что за нее боролись несколько человек. Почему же в один прекрасный день кто-то из коллекционеров не захочет выложить такую же или даже большую сумму за шедевр моего деда?

Фото: commons.wikimedia.org Пабло Пикассо «Алжирские женщины»

Я помню слова известного историка искусств и аукциониста Мориса Реймса: «Цены на Пикассо опустятся только, после того как они рухнут у самых знаменитых художников». Невозможно представить себе, что Пикассо когда-нибудь исчезнет из истории искусств, музеев и аукционных залов.

— В будущем году 25 октября будет 140-я годовщина со дня рождения Пабло Пикассо. Как вы собираетесь отпраздновать эту дату?

— Скорее всего отметим 50-летие со дня смерти деда 8 апреля в 2023 году. Несколько проектов готовятся в разных странах, в том числе в его музее в Малаге, которому как раз исполнится 20 лет.