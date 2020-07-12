В авангарде событий: «Выбор Костаки» исследует вкус первопроходца

Русские игрушки, древние иконы, шедевры авангарда и современный медиа-арт — всё это соединилось в экспозиции к пятилетию Музея AZ «Выбор Костаки». Юбилейный проект посвящен коллекционеру Георгию Костаки — человеку, без которого не было бы не только этой частной арт-институции в том виде, в котором мы ее знаем, но и Новой Третьяковки. Весомую часть фондов последней составили те произведения, которые греческий собиратель оставил в СССР, эмигрируя на Запад. А остальное увез с собой. Теперь «разлученные» вещи снова встретились.

Посол авангарда

Костаки был сотрудником греческого и канадского посольств в Москве и в 1950–1970-е страстно собирал то искусство, которое тогда было под запретом или же не ценилось вовсе, — русский авангард и работы современников-нонконформистов. Он в буквальном смысле спас множество холстов Любови Поповой, Василия Кандинского, Казимира Малевича и других авторов, без которых история искусства сегодня немыслима. А еще — поддержал финансово и морально совсем молодых тогда Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Олега Целкова... Не факт, что они бы создали столько шедевров, не будь рядом щедрого покровителя.

к2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вообще нельзя сказать, что фигура Георгия Костаки у нас забыта. В 2014–2015 годах в Третьяковской галерее была масштабная выставка к 100-летию со дня его рождения, затем открылся Музей AZ, примерно половину собрания которого составили работы, переданные дочерью коллекционера Алики, наконец, в прошлом году в постоянной экспозиции Новой Третьяковки появился именной зал Костаки. Однако главная его мечта — отдельный музей русского авангарда, где демонстрировалось бы его собрание как единое целое, — до сих пор не получила воплощения.

Новая выставка «Выбор Костаки» — попытка хотя бы на время воплотить эту мечту в миниатюре. Пунктирно обозначить линию интересов собирателя, включая ее малоизвестные зигзаги. Так, на первом этаже разместились три иконы XVI–XVII веков из Музея имени Андрея Рублева, витрина с русскими игрушками и пейзаж кисти самого Георгия Дионисовича. Здесь же демонстрируется часовой документальный фильм о коллекционере.

к1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Второй этаж — собственно русский авангард. Шесть работ из собрания Третьяковки — шесть шедевров. Лентулов, Древин, Попова, Экстер, Моргунов и, главное, Кандинский, знаменитая «Красная площадь» из постоянной экспозиции на Крымском Валу.

Одним глазком

Наконец, третий этаж — искусство второй половины XX века, дополненное медиа-артом нашего современника Платона Инфанте. Здесь уже произведений куда больше, и каждое может считаться вершинным достижением своего автора. Если Анатолий Зверев, то это экспрессивные гуаши 1950-х (золотой период творчества художника), если Франсиско Инфанте, то две волшебные, пульсирующие темперы 1960-х, а не куда более распространенные поздние фотосерии...

к4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вроде бы всех художников из этой обоймы мы хорошо знаем. Но смотришь, например, на безымянную деревянную конструкцию Игоря Шелковского, будто вырастающую из рукодельной рамы по каким-то природным законам, и понимаешь: нет, то, что ты видел раньше у этого скульптора, меркнет перед этой вещью. Или Олег Целков: его холсты 1957 года уникальны, в такой манере он больше не писал. Именно в них налицо преемственность по отношению к авангарду первой половины века, хотя узнаваемая грубоватая округлость, нарочитая «неуклюжесть» форм позднего Целкова уже присутствует.

Пожалуй, главная жемчужина и самый интересный экспонат — двусторонний деревянный диск Дмитрия Плавинского Recto Verso (1962). Он неоднократно демонстрировался на выставках, но только одной стороной. Теперь же зрители могут увидеть его и сзади. И восприятие вещи меняется. Кажется, что перед тобой не современный арт-объект, а загадочный ритуальный артефакт древних народов, шифры и знаки которого только предстоит разгадать...

Наверное, уже из-за одной этой работы стоило бы прийти в особняк на Тверской-Ямской. И всё же выставка в целом оставляет странное ощущение. Кажется, что увидел лишь вершину айсберга, одним глазком заглянул в пещеру с сокровищами. Как бы ни были хороши представленные вещи, невозможно таким скромным количеством экспонатов (суммарно — несколько десятков) составить сколько-нибудь объемное впечатление о великой коллекции, включающей тысячи экземпляров, и ее создателе.

к3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Музей AZ всегда отличался тем, что очень мудро использовал свое относительно скромное пространство, фокусируясь на локальных, соразмерных темах («Сказки Андерсена», «Птица-тройка и ее пассажиры»). И немногие исключения типа большой монографической ретроспективы «Зверев-Gala», где в ход шла шпалерная развеска, заполняющая практически все доступные поверхности, только подчеркивали этот принцип. В «Выборе Костаки» фокуса как раз не чувствуется, как и изобилия. Это даже не «сливки» коллекции, а скорее дегустационная порция, разжигающая аппетит.