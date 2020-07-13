 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности России
Мир
Армения заявила о сбитых азербайджанских беспилотниках на границе
Культура
Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
Мир
Эксперты ВОЗ в Китае определят природу происхождения коронавируса
Общество
В Росгидромете сообщили о возможности новых подтоплений в Подмосковье с 14 июля
/

Страна на Манеже: в Петербурге открылась первая выставка после карантина

Работы зарубежных фотодокументалистов показывают Советский Союз в непривычном ракурсе
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Главный слайд
Начало статьи
Страна на Манеже: в Петербурге открылась первая выставка после карантина
2020-07-13 11:35:59">
2020-07-13 11:35:59
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ричард Никсон тычет в грудь Никите Хрущеву на «кухонных дебатах» — фото, ставшее символом холодной войны двух супердержав. Галина Уланова сидит в старинном кресле, словно в драгоценной раковине, а Иосиф Бродский стоит на стене Петропавловки, похожий на одну из стерегущих город статуй. В Манеже открылась первая посткарантинная выставка Петербурга. В экспозиции — история страны последних 70 лет на фотографиях всемирно известного агентства Magnum: более 250 снимков авторства почти 40 фотографов, среди которых Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Эллиотт Эрвитт, Инге Морат и наш соотечественник Георгий Пинхасов. Чтобы увидеть всё это в 2020 году, нужны маска и перчатки — правила посещения мероприятий во времена пусть и схлынувшей эпидемии никто не отменял.

Искусство на дистанции

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Пройти на выставку можно только по электронному билету. Без маски и перчаток не пустят, это оговорено в правилах. Кафе, книжный магазин и гардероб закрыты. «Какой вы холодный, 34 и 3», — шутливо замечает охранник на входе в Манеж, приставив к моей шее «пистолет»-термометр. На полу предупреждающие знаки: «Соблюдайте дистанцию два метра!». Петербуржцы, дорвавшиеся до «живой» выставки, о дистанции забывают: засмотрелся на фото, а за тобой уже стоит парочка посетителей. Но огромное пространство Манежа все-таки позволяет лавировать так, чтобы ни с кем не столкнуться.

— Это наша первая фотографическая выставка после реновации здания, которая была завершена в 2016 году, — рассказал «Известиям» директор Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара. — Фотоархив Magnum впервые представлен в России в таком объеме, экспозиция сделана специально для этого пространства. Снимки были отпечатаны в Париже для Петербурга, и в августе они уедут обратно во Францию. Это связано с сохранением авторских прав, агенство относится к этому очень трепетно: их архив — уже часть исторического наследия.

Как всегда, Манеж придерживается принципа свободы кураторского высказывания. Пересмотрев тысячи и тысячи фотографий из архива Magnum, куратор выставки Нина Гомиашвили выбрала 265 снимков. Этот итог кропотливого отбора привел к тому, что в зале возникают отношения не только между отдельными снимками, но и между десятилетиями, которые они представляют.

манеж
манеж magnum
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Экспозицию «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» начали готовить более двух лет назад, когда никто еще и не думал о пандемии, однако она удивительным образом резонирует с темой изоляции.

«В Эрмитаже можно будет увидеть мои картины пеплом»
Художник Чжан Хуань — о встрече рассвета в Санкт-Петербурге, второй волне пандемии в Китае и поисках вдохновения в Тибете

Сквозной мотив выставки — возможность заглянуть за закрытые границы. На первом этаже показана наша страна с 1947 года до начала 1990-х, на втором — новая Россия, и в целом выставка решена как маршрут по десятилетиям.

1947-й — дата создания в Париже Magnum Photos. Тогда же один из основателей агентства, фотограф Роберт Капа, и писатель Джон Стейнбек, желая увидеть жизнь советских людей, добились визы в СССР. По следам этого путешествия был создан «Русский дневник», вызвавший большой резонанс на Западе. Авторов обвиняли в сочувствии коммунистам. Но Стейнбек и Капа показали прежде всего простых людей, которые трудятся и гуляют, восстанавливают разрушенные города и справляют свадьбы.

Финал экспозиции — актуальней некуда — репортаж из «красной зоны». Фотографа Нанну Хайтманн задержал в Москве карантин, и она провела несколько дней в больнице, снимая врачей и пациентов. Название серии «Просто стой и смотри» подсказано случаем: это произнес опасавшийся лишнего шума врач, который пустил Хайтманн понаблюдать за работой скорой помощи. Хайтманн ответила, что просто смотреть не может — слишком страшно, — а фотоаппарат помогает дистанцироваться, сосредоточиться на работе.

Понять чужую страну

Листы ожидания: Пушкинский музей демонстрирует шедевры графики
Масштабная экспозиция в главном здании ждала публику больше трех месяцев

Выставка наглядно воплощает тезис «красота в глазах смотрящего». Константин Манос, например, дает крупным планом простых людей: читающих, играющих в шахматы, качающих детей.

У Эллиотта Эрвитта люди — фигурки среди атрибутов тоталитарной эпохи. Лиричны городские пейзажи Инге Морат, посетившей СССР в 1960-е со своим мужем Артуром Миллером. Фотограф старается понять чужую страну через творческую среду, герои Морат — Иосиф Бродский и Андрей Вознесенский, Эрнст Неизвестный и Андрей Достоевский, внук писателя.

Одни фотографы сильны в живописности кадра — так, Ева Арнольд сняла молодых супругов, ожидающих развода, и сложно поверить, что она поймала момент, а не специально выстроила мизансцену, настолько это продуманно, выразительно и щемяще. Кто-то берет внутренним монтажом. У той же Арнольд — медосмотр старшеклассницы, и мы видим ее, эту расцветающую женщину, в убогом нижнем белье — дерзкое, провокативное и по нынешним меркам фото. У Бруно Барби сопрягаются друг с другом памятник Пушкину, здание «Известий» с огромным профилем Ленина, кумачовое знамя.

манеж
манеж magnum
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Вперед в светлое прошлое: Третьяковка исследовала брежневскую эпоху
В музее открылась первая крупная выставка после окончания карантина

Конечно, здесь есть и петербургские особняки, помнящие роскошь былой России, и штрафные изоляторы. Есть стройные спортсмены, образующие причудливые пластические композиции, и куда менее изящные тела отдыхающих на курорте. Экспозиция позволяет ощутить и широкий диапазон подхода фотографов к изображаемому, их интонационное разнообразие. Деликатность, жгучий интерес, брезгливость, недоверие...

Зритель откликается на эти интонации: ты теплеешь, чувствуя уважительное внимание иностранцев к своей стране, и напрягаешься, если очевиден холодный скепсис: да что понимали западные корреспонденты об СССР, его истории? А к финалу экспозиции ловишь себя на мысли, что и сам не так уж хорошо знаешь Россию, такую разную: столичную и провинциальную, европейскую и азиатскую, православную и шаманскую, гламурную и убогую. Продолжать можно бесконечно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020